Společnost Hisense zahajuje kampaň k Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ a sloganem „Inovace pro skvělejší život" přibližuje fanouškům tento svátek

May 11, 2026, 05:15 ET

ČCHING-TAO, Čína, 11. května 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, dnes zveřejnila svou nejnovější televizní reklamu oslavující nadcházející mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™. Takto zahájila novou kampaň, která zachycuje emocionální sílu fotbalu a zároveň naplňuje její vizi „Inovace pro skvělejší život".

Hisense_Kicks_Off_FIFA_World_Cup_2026_TM_Campaign
Od amatérských hřišť až po obývací pokoje plné očekávání zachycuje televizní reklama okamžiky radosti, odolnosti a sounáležitosti – a ukazuje, jak fotbal vytváří emocionální pouta, která překračují hranice věku, kultury a geografie.

Tím, že rozšiřuje své poselství z individuálního růstu na kolektivní zážitek, se společnost Hisense profiluje nejen jako sponzor, ale jako tvůrce významných okamžiků. Jeho technologie RGB MiniLED toto poselství přivádí k životu díky funkci „Natural and Real Color", která nabízí mimořádně široký barevný gamut a přesné podání barev, takže každý okamžik působí živě a věrně, jako přímo na hřišti.

Na základě tohoto závazku k autentičnosti a přesnosti bude Hisense působit jako oficiální a exkluzivní poskytovatel televizních obrazovek pro přezkoumávání VAR na Mistrovství světa ve fotbale 2026TM. V této roli Hisense vybavila video operační místnost (VOR) Mistrovství světa ve fotbale pokročilými displeji RGB MiniLED, které umožňují video asistentům rozhodčích přezkoumávat záznamy ze zápasů s jasností, přesností a realistickými barevnými detaily.

Hisense má za sebou dlouhou historii oslavy „krásné hry" – byla globálním sponzorem několika mistrovství světa ve fotbale pořádaných FIFA™, partnerem tří mistrovství Evropy UEFA a oficiálním partnerem Klubového mistrovství světa FIFA 2025™, přičemž svou účast potvrdila i na Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™. Tato pokračující spolupráce podtrhuje, jak inovace společnosti Hisense přibližují fanoušky k dění na hřišti a zvyšují tak atraktivitu i emocionální náboj tohoto sportu na celém světě.

Prostřednictvím této televizní reklamy k Mistrovství světa ve fotbale 2026™ společnost Hisense i nadále proměňuje globální pozornost v emocionální pouto – spojuje diváky prostřednictvím fotbalu a inspiruje je k lepšímu životu.

Klikněte zde pro společně Inovujeme pro skvělejší život": https://youtu.be/NDKXdcu01bM?si=cUlpwsu7wbYlPYn8

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–2025). Jako autor technologie RGB MiniLED pokračuje Hisense v čele inovací nové generace RGB MiniLED. Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak se spojit s diváky na celém světě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2976265/Hisense_Kicks_Off_FIFA_World_Cup_2026_TM_Campaign.jpg

