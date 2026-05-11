Hisense spúšťa kampaň k FIFA World Cup 2026™ a zbližuje fanúšikov prostredníctvom „Inovácie pre jasnejší život"
News provided byHisense
May 11, 2026, 04:09 ET
QINGDAO, Čína, 11. mája 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense, popredná globálna značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, dnes uviedla svoju najnovšiu televíznu reklamu na oslavu blížiaceho sa turnaja FIFA World Cup 2026TM. Odštartovala tak novú kampaň, ktorá zachytáva emocionálnu silu futbalu a zároveň premieňa na skutočnosť svoju víziu inovácií pre jasnejší život.
Od ihrísk na základnej úrovni až po obývačky plné očakávania, zachytáva televízna reklama momenty radosti, odolnosti a jednoty – ukazuje, ako futbal vytvára emocionálne putá nad rámec veku, kultúry a geografie.
Rozšírením príbehu od individuálneho rastu ku kolektívnej skúsenosti sa Hisense prezentuje ako viac než len sponzor – ako ten, kto umožňuje zmysluplné okamihy. Jej technológia RGB MiniLED oživuje túto víziu vďaka „prirodzeným a reálnym farbám", ktoré poskytujú ultra vysoký farebný gamut a presnú reprodukciu, takže každý okamih je živý a verný tónu.
V nadväznosti na tento záväzok k autenticite a presnosti bude poslúži Hisense ako oficiálny a exkluzívny poskytovateľ televíznych prenosov VAR pre FIFA World Cup 2026TM. V tejto úlohe spoločnosť Hisense vybavila miestnosť pre video operácie (VOR) na FIFA World Cup pokročilými RGB MiniLED displejmi, ktoré umožňujú videoasistentom rozhodcov prezerať si zábery zápasov s jasnosťou, presnosťou a realistickými farebnými detailmi.
Hisense má dlhú históriu oslavy „krásnej hry", keďže bola globálnym sponzorom viacerých turnajov FIFA World CupTM, partnerom troch ročníkov UEFA European Championship oficiálnym partnerom FIFA Club World Cup 2025TM s pokračujúcou účasťou na FIFA World Cup 2026TM. Prebiehajúca spolupráca podčiarkuje, ako inovácie spoločnosti Hisense približujú fanúšikov k akcii a pozdvihujú tak zážitok, ako aj emócie športu po celom svete.
S touto televíznou reklamou k FIFA World Cup 2026TM Hisense naďalej premieňa globálnu pozornosť na emocionálne prepojenie – spája divákov prostredníctvom futbalu a inšpiruje ich ku krajším životom.
Kliknite sem pre spoločné inovácie pre jasnejší život: https://youtu.be/NDKXdcu01bM?si=cUlpwsu7wbYlPYn8
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia je spoločnosť Hisense celosvetovo na prvom mieste v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (2023 – 2025). Spoločnosť Hisense, ktorá je pôvodcom RGB MiniLED, je naďalej lídrom inovácií novej generácie RGB MiniLED. Ako oficiálny sponzor FIFA World Cup 2026TM sa Hisense angažuje v globálnych športových partnerstvách, ktoré sú spôsobom, ako sa spojiť s publikom na celom svete.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2976265/Hisense_Kicks_Off_FIFA_World_Cup_2026_TM_Campaign.jpg
Share this article