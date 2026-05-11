Hisense da inicio a su campaña para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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May 11, 2026, 02:12 ET

Hisense da inicio a su campaña para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, acercando a los aficionados a través de la iniciativa "Innovando para una vida más brillante"

QINGDAO, China, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, ha lanzado hoy su último anuncio televisivo para celebrar la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026™, dando inicio a una nueva campaña que captura el poder emocional del fútbol y hace realidad su visión de innovar para una vida mejor.

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Hisense_Kicks_Off_FIFA_World_Cup_2026_TM_Campaign
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Desde partidos informales en las calles hasta salas de estar llenas de expectación, el anuncio televisivo captura momentos de alegría, resiliencia y unidad, mostrando cómo el fútbol crea vínculos emocionales que trascienden la edad, la cultura y la geografía.

Al ampliar la narrativa del crecimiento individual a la experiencia colectiva, Hisense se posiciona como algo más que un patrocinador: un facilitador de momentos significativos. Su tecnología RGB MiniLED lo hace posible a través de "Colores Naturales y Reales", ofreciendo una gama cromática ultra amplia y una reproducción precisa para que cada momento se sienta vívido y fiel al terreno de juego.

Basándose en este compromiso con la autenticidad y la precisión, Hisense será el proveedor oficial y exclusivo de sistemas de revisión de vídeo (VAR) para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En este rol, Hisense ha equipado la Sala de Operaciones de Vídeo (VOR) de la Copa Mundial de la FIFA con pantallas MiniLED RGB avanzadas, lo que permite a los árbitros asistentes de vídeo revisar las imágenes de los partidos con claridad, precisión y colores realistas.

Hisense cuenta con una larga trayectoria celebrando el fútbol, siendo patrocinador global de múltiples Copas Mundiales de la FIFA™, socio de tres Campeonatos Europeos de la UEFA y socio oficial de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025™, con presencia continua en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta colaboración constante subraya cómo las innovaciones de Hisense acercan a los aficionados a la acción, elevando tanto el espectáculo como la emoción del deporte en todo el mundo.

Con este anuncio televisivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense continúa transformando la atención mundial en una conexión emocional, uniendo al público a través del fútbol e inspirando vidas más brillantes.

 Haga clic aquí para innovar juntos hacia una vida mejor: https://youtu.be/NDKXdcu01bM?si=cUlpwsu7wbYlPYn8

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2025). Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976265/Hisense_Kicks_Off_FIFA_World_Cup_2026_TM_Campaign.jpg

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