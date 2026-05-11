- Hisense da inicio a su campaña para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, acercando a los aficionados a través de la iniciativa "Innovando para una vida más brillante"

QINGDAO, China, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, ha lanzado hoy su último anuncio televisivo para celebrar la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026™, dando inicio a una nueva campaña que captura el poder emocional del fútbol y hace realidad su visión de innovar para una vida mejor.

Desde partidos informales en las calles hasta salas de estar llenas de expectación, el anuncio televisivo captura momentos de alegría, resiliencia y unidad, mostrando cómo el fútbol crea vínculos emocionales que trascienden la edad, la cultura y la geografía.

Al ampliar la narrativa del crecimiento individual a la experiencia colectiva, Hisense se posiciona como algo más que un patrocinador: un facilitador de momentos significativos. Su tecnología RGB MiniLED lo hace posible a través de "Colores Naturales y Reales", ofreciendo una gama cromática ultra amplia y una reproducción precisa para que cada momento se sienta vívido y fiel al terreno de juego.

Basándose en este compromiso con la autenticidad y la precisión, Hisense será el proveedor oficial y exclusivo de sistemas de revisión de vídeo (VAR) para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En este rol, Hisense ha equipado la Sala de Operaciones de Vídeo (VOR) de la Copa Mundial de la FIFA con pantallas MiniLED RGB avanzadas, lo que permite a los árbitros asistentes de vídeo revisar las imágenes de los partidos con claridad, precisión y colores realistas.

Hisense cuenta con una larga trayectoria celebrando el fútbol, siendo patrocinador global de múltiples Copas Mundiales de la FIFA™, socio de tres Campeonatos Europeos de la UEFA y socio oficial de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025™, con presencia continua en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta colaboración constante subraya cómo las innovaciones de Hisense acercan a los aficionados a la acción, elevando tanto el espectáculo como la emoción del deporte en todo el mundo.

Con este anuncio televisivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense continúa transformando la atención mundial en una conexión emocional, uniendo al público a través del fútbol e inspirando vidas más brillantes.

Haga clic aquí para innovar juntos hacia una vida mejor: https://youtu.be/NDKXdcu01bM?si=cUlpwsu7wbYlPYn8

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2025). Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.