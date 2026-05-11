Hisense rozpoczyna kampanię związaną z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026™, zbliżając kibiców poprzez hasło „Innowacje dla lepszego życia"

QINGDAO (Chiny), 11 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa marka w branży globalnej elektroniki użytkowej i sprzętu gospodarstwa domowego, opublikowała dziś najnowszy spot telewizyjny poświęcony nadchodzącym Mistrzostwom Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026™, rozpoczynając nową kampanię ukazującą potęgę piłki nożnej, jeśli chodzi o wywoływanie emocji, i jednocześnie urzeczywistniającą wizję „Innowacje dla lepszego życia (Innovating a Brighter Life)".

Od lokalnych boisk po pełne oczekiwania salony w domach kibiców - spot telewizyjny ukazuje chwile radości, wytrwałości i jedności, pokazując, jak piłka nożna tworzy oparte na emocjach więzi przekraczające granice wieku, kultury i geografii.

Rozszerzając narrację z indywidualnego rozwoju na doświadczenie zbiorowe, Hisense prezentuje się nie tylko jako sponsor, ale również jako twórca wyjątkowych chwil. Technologia RGB MiniLED ożywia tę wizję poprzez naturalne i rzeczywiste kolory, zapewniając ultraszeroką gamę kolorów i ich precyzyjne odwzorowanie, dzięki czemu każda chwila wydaje się żywa i wierna temu, co dzieje się na boisku.

Kontynuując zaangażowanie na rzecz autentyczności i precyzji, Hisense będzie pełnić rolę oficjalnego i wyłącznego dostawcy telewizorów do analizy VAR podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026™. W ramach tej funkcji firma wyposażyła pomieszczenie operacyjne (VAR) Mistrzostw Świata FIFA w zaawansowane wyświetlacze RGB MiniLED, umożliwiając sędziom VAR analizowanie materiałów meczowych z zachowaniem przejrzystości, dokładności i realistycznego odwzorowania kolorów.

Hisense od lat celebruje tę „piękną grę", będąc globalnym sponsorem wielu edycji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA™, partnerem trzech edycji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA oraz Oficjalnym Partnerem Klubowych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2025™; firmy nie zabraknie również podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026™. Długotrwała współpraca podkreśla, w jaki sposób innowacje Hisense przybliżają kibiców do wydarzeń na boisku, wzmacniając zarówno widowiskowość, jak i emocje związane ze sportem na całym świecie.

Dzięki spotowi telewizyjnemu związanemu z Mistrzostwami Świata FIFA 2026™ Hisense nadal przemienia zainteresowanie na całym świecie w emocjonalną więź - jednocząc odbiorców poprzez piłkę nożną i inspirując do jaśniejszego, lepszego życia.

Firma Hisense powstała w 1969 r., a obecnie jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia Hisense zajmuje pierwsze miejsce w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 - 2025 r.). Jako miejsce narodzin technologii RGB MiniLED Hisense cały czas odgrywa czołową rolę w jej rozwoju. Jako pierwszy oficjalny partner Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

