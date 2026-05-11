Hisense da inicio a la campaña de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y une a los fanáticos con el tema "Innovating a Brighter Life"

QINGDAO, China, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Hisense, marca líder reconocida a nivel mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, lanzó su anuncio de televisión más reciente para celebrar el inminente inicio de una nueva campaña de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM que plasma el poder emocional del fútbol y, al mismo tiempo, hace realidad su visión de "Innovating a Brighter Life" (Innovar para una vida mejor).

Desde los campos de juego de barrio hasta los hogares llenos de expectativas, el anuncio capta momentos de alegría, resiliencia y unión y muestra cómo el fútbol crea vínculos emocionales que trascienden edades, culturas y fronteras.

Al ampliar el enfoque desde el crecimiento personal hasta la experiencia colectiva, Hisense se posiciona como algo más que un patrocinador: un facilitador de momentos importantes. Su tecnología RGB MiniLED da vida a todo ello gracias a la función "Natural and Real Color" (Color natural y auténtico), que ofrece una variedad de colores ultraamplia y reproducción precisa para que cada momento resulte vívido y fiel a lo que ocurre en el campo de juego.

Basándose en este compromiso con la autenticidad y la precisión, Hisense será el proveedor oficial y exclusivo de retransmisiones televisivas de revisiones del VAR para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. Para este evento, Hisense equipó la Sala de Operaciones de Video (VOR, por sus siglas en inglés) de la Copa Mundial de la FIFA con avanzadas pantallas RGB MiniLED, lo que permite a los árbitros asistentes de video revisar las imágenes de los partidos con claridad, precisión y detalles con colores realistas.

Hisense cuenta con una larga tradición de celebrar el "juego bonito", ya que fue patrocinador mundial de varias Copas Mundiales de la FIFATM, aliada en tres Campeonatos de Europa de la UEFA y socia oficial de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025TM, con presencia continua en la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. Esta colaboración continua destaca cómo las innovaciones de Hisense acercan a los fanáticos a la acción, lo que realza tanto el espectáculo como la emoción de este deporte en todo el mundo.

Con este anuncio televisivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense sigue transformando la atención mundial en una conexión emocional, al unir al público a través del fútbol e inspirar vidas mejores.

Haz clic aquí para innovar juntos y crear un futuro mejor: https://youtu.be/NDKXdcu01bM?si=cUlpwsu7wbYlPYn8

Acerca de Hisense

Hisense se fundó en 1969 y es líder reconocida a nivel mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, opera en más de 160 países, se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (de 2023 a 2025). Como creadora del RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas mundiales como medio para conectar con públicos de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976265/Hisense_Kicks_Off_FIFA_World_Cup_2026_TM_Campaign.jpg

FUENTE Hisense