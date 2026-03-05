Huawei eleva soluções de IA para o setor financeiro para impulsionar a transformação digital e inteligente nas finanças globais.

BARCELONA, Espanha, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o MWC Barcelona 2026, a Huawei realizou a sessão dedicada ao setor financeiro com o tema "Powering Resilient Intelligence, Co-creating Finance Future". No evento, a Huawei anunciou uma atualização abrangente de suas soluções de IA para o setor bancário e de modelos fundamentais, elevando as principais capacidades em cenários, tecnologia, engenharia de sistemas e ecossistema.

Jason Cao, CEO da Unidade de Negócios de Finanças Digitais da Huawei (PRNewsfoto/Huawei)

Jason Cao, CEO da unidade de negócios de Finanças Digitais da Huawei, destacou que, no atual cenário de incerteza, os bancos precisam construir resiliência em múltiplas dimensões, garantindo redundância multiativa para evitar falhas de sistema, reforçando a segurança em múltiplas camadas contra ataques cibernéticos e estabelecendo uma base sólida para que instituições financeiras globais acelerem sua entrada na era da IA.

Alvin Feng, presidente da Huawei Digital Finance International, proferiu um discurso intitulado "Beyond Digital: Towards AI-Infused Finance". Ele enfatizou que a transição dos bancos tradicionais para bancos orientados por IA traz mudanças profundas nas interações com clientes, na colaboração humano-máquina, nas abordagens de tomada de decisão, na arquitetura de sistemas e na experiência do cliente. Os bancos precisam de um plano claro que conecte a estratégia de negócios à execução tecnológica.

Com base em sua experiência global com instituições financeiras líderes, a Huawei criou o Intelligent Finance Value Implementer para atender a essa necessidade. Ele oferece uma abordagem estruturada para a seleção de cenários, arquitetura corporativa e implementação de IA, permitindo que os bancos construam tanto as bases digitais quanto as de IA. Apoiado por engenharia de sistemas e por um ecossistema aberto, ele ajuda os bancos a concretizar tanto valor tecnológico quanto valor de negócios. Isso reflete uma mudança fundamental: a tecnologia já não é apenas uma função de suporte — agora é um centro de valor no coração do negócio.

Alvin Feng acrescentou que a chave para o banco orientado por IA está em utilizar engenharia de sistemas para unificar a infraestrutura de IA com ecossistemas abertos, reengenheirando os processos bancários por meio da colaboração entre inteligência humana e inteligência artificial.

Para esse fim, a Huawei realizou uma atualização abrangente de suas soluções de IA para o setor bancário e de modelos fundamentais:

A Huawei apresentou suas mais recentes ofertas SuperPoD, a AI Data Platform e a Xinghe AI Network, para ajudar clientes do setor financeiro a construir uma infraestrutura resiliente tanto para computação de propósito geral quanto para computação de IA. Ao desenvolver capacidades de ponta a ponta em operações e manutenção inteligentes, ajuste especializado de modelos, desenvolvimento de agentes e design de cenários, a Huawei utilizou engenharia de sistemas para reduzir o ciclo de desenvolvimento de agentes de meses para semanas, aumentar a precisão dos prompts em 10% e reduzir a latência de ponta a ponta em mais de 60%. O Programa RongHai foi atualizado para incluir mais de 150 parceiros de soluções e mais de 11.000 parceiros de consultoria, vendas, serviços e integração em todo o mundo, a fim de construir um ecossistema que abrange operações de clientes, gestão de riscos e automação, e inovar conjuntamente em IA em todos os cenários com instituições financeiras.

Olhando para o futuro, a Huawei permanece comprometida com a inovação contínua, ajudando instituições financeiras globais a construir uma infraestrutura digital inteligente, autônoma e resiliente.

