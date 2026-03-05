Huawei eleva soluciones financieras basadas en IA para impulsar la transformación digital e inteligente en las finanzas globales

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante MWC Barcelona 2026, Huawei organizó la sesión financiera titulada "Impulsando la inteligencia resiliente, cocreando el futuro de las finanzas". Durante el evento, Huawei anunció una actualización integral de sus soluciones de IA para el sector bancario y de modelos fundacionales, para elevar las capacidades principales en escenarios de aplicación, tecnología, ingeniería de sistemas y ecosistema.

Jason Cao, director ejecutivo de Huawei Digital Finance BU, destacó que en el mundo de la incertidumbre de hoy, los bancos deben desarrollar resiliencia en múltiples ámbitos, con el fin de garantizar una redundancia activa-activa para evitar fallas en el sistema, reforzando la seguridad multicapa frente a ciberataques y estableciendo una base sólida que permita a las instituciones financieras a nivel mundial avanzar con rapidez hacia la era de la IA.

Alvin Feng, presidente de Huawei Digital Finance International, dio un discurso titulado "Más allá de lo digital: hacia unas finanzas impulsadas por IA". Destacó que la transición de los bancos tradicionales a bancos basados en IA conlleva cambios profundos en las interacciones con los clientes, colaboración humano-máquina, enfoques de toma de decisiones, arquitectura de sistemas y experiencia del cliente. Los bancos necesitan un plan maestro claro que conecte la estrategia de negocio con su implementación tecnológica.

Basándose en su experiencia global con instituciones financieras líderes, Huawei creó Intelligent Finance Value Implementer para responder a esta necesidad. Esta solución proporciona un enfoque estructurado para la selección de escenarios, la arquitectura empresarial y la implementación de la IA, lo que permite a los bancos desarrollar bases digitales y de IA. Con el respaldo de la ingeniería de sistemas y un ecosistema abierto, ayuda a los bancos a materializar el valor tanto tecnológico como empresarial. Esto refleja un cambio de fondo: la tecnología ha dejado de ser un área de apoyo para convertirse en un generador de valor en el núcleo del negocio.

Alvin Feng añadió que la clave de la banca basada en IA radica en emplear la ingeniería de sistemas para integrar la infraestructura de IA con ecosistemas abiertos, y en rediseñar los procesos bancarios a través de la colaboración entre inteligencia humana e inteligencia artificial.

Con este fin, Huawei ha actualizado de manera integral sus soluciones de IA para el sector bancario y de modelos fundacionales:

Huawei dio a conocer sus nuevas ofertas SuperPoD, la plataforma de datos de IA y la red Xinghe AI, para ayudar a las instituciones financieras a desarrollar una infraestructura sólida tanto para cargas de trabajo tradicionales como para inteligencia artificial. Al desarrollar capacidades de extremo a extremo en operaciones y mantenimiento inteligentes, ajuste especializado de modelos, desarrollo de agentes y diseño de escenarios, Huawei ha aprovechado la ingeniería de sistemas para reducir el ciclo de desarrollo de agentes de meses a semanas, mejorar la precisión de los prompts en un 10 % y disminuir la latencia de extremo a extremo en más de un 60 %. El Programa RongHai se ha fortalecido con la incorporación de más de 150 socios de soluciones y más de 11.000 socios globales de consultoría, ventas, servicios e integración, para crear un ecosistema que cubre operaciones de clientes, gestión de riesgos y automatización, e innovar juntos en materia de IA en todos los ámbitos del sector financiero.

De cara al futuro, Huawei mantiene su compromiso con la innovación continua, al ayudar a las instituciones financieras globales a construir una infraestructura digital inteligente, autónoma y resiliente. Con su ecosistema abierto y sus capacidades de ingeniería de sistemas, Huawei impulsará la integración profunda de la IA en los principales escenarios financieros.

