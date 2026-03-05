Huawei propose des solutions d'IA pour la finance afin de promouvoir la transformation numérique et intelligente de la finance mondiale.

BARCELONE, Espagne, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2026, Huawei a organisé la session financière intitulée « Powering Resilient Intelligence, Co-creating Finance Future. » Lors de l'événement, Huawei a annoncé une mise à niveau complète de ses solutions d'IA bancaire et de modèle de fondation, élevant les capacités fondamentales en matière de scénario, de technologie, d'ingénierie des systèmes et d'écosystème.

Jason Cao, CEO of Huawei Digital Finance BU

Jason Cao, PDG de Huawei Digital Finance BU, a souligné que dans le monde actuel d'incertitude, les banques doivent renforcer la résilience à travers de multiples dimensions, en assurant une redondance multi-active pour prévenir les défaillances du système, en renforçant la sécurité multicouche contre les cyberattaques, et en jetant des bases solides pour que les institutions financières mondiales accélèrent leur entrée dans l'ère de l'IA.

Alvin Feng, président de Huawei Digital Finance International, a prononcé un discours intitulé « Beyond Digital : Towards AI-Infused Finance. » Il a souligné que la transition des banques traditionnelles vers les banques pilotées par l'IA entraîne de profonds changements dans les interactions avec les clients, la collaboration homme-machine, les approches décisionnelles, l'architecture du système et l'expérience client. Les banques ont besoin d'un plan clair qui lie la stratégie commerciale à l'exécution de la technologie.

S'appuyant sur son expérience mondiale avec les principales institutions financières, Huawei a créé l'Intelligent Finance Value Implementer pour répondre à ce besoin. Il propose une approche structurée de la sélection des scénarios, de l'architecture d'entreprise et du déploiement de l'IA, permettant aux banques de construire des fondations à la fois numériques et d'IA. Soutenu par l'ingénierie des systèmes et un écosystème ouvert, il aide les banques à réaliser une valeur technologique et commerciale. Cela reflète un changement fondamental : La technologie n'est plus une fonction de soutien, mais un centre de valeur au cœur de l'entreprise.

Alvin Feng a ajouté que la clé de l'IA bancaire réside dans l'utilisation de l'ingénierie des systèmes pour unifier l'infrastructure de l'IA avec des écosystèmes ouverts, en réorganisant les processus bancaires par le biais de la collaboration entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle.

À cette fin, Huawei a entièrement mis à niveau ses solutions d'IA bancaire et de modèle de fondation :

Huawei a dévoilé ses dernières offres SuperPoD, AI Data Platform, et Xinghe AI Network, afin d'aider les clients financiers à construire une infrastructure résiliente pour l'informatique générale et l'informatique d'IA. En développant des capacités de bout en bout en matière d'opérations et de maintenance intelligentes, de réglage de modèles spécialisés, de développement d'agents et de conception de scénarios, Huawei s'est appuyé sur l'ingénierie des systèmes pour réduire le cycle de développement des agents de plusieurs mois à quelques semaines, améliorer la précision des réponses rapides de 10 % et réduire la latence de bout en bout de plus de 60 %. Le programme RongHai a été mis à jour pour inclure plus de 150 partenaires de solutions et plus de 11 000 partenaires de conseil, de vente, de service et d'intégration dans le monde entier pour construire un écosystème couvrant les opérations clients, la gestion des risques et l'automatisation, et pour innover conjointement avec les institutions financières dans le domaine de l'IA dans tous les scénarios.

Pour l'avenir, Huawei reste engagé dans l'innovation continue, aidant les institutions financières mondiales à construire une infrastructure numérique intelligente, autonome et résiliente. Grâce à son écosystème ouvert et à ses capacités d'ingénierie des systèmes, Huawei favorisera l'intégration profonde de l'IA dans les scénarios financiers de base.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2925744/Jason_Cao_CEO_Huawei_Digital_Finance_BU.jpg