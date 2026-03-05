Huawei posúva finančné riešenia umelej inteligencie na podporu digitálnej a inteligentnej transformácie v globálnych financiách
BARCELONA, Španielsko, 5. marca 2026 /PRNewswire/ -- Počas veľtrhu MWC Barcelona 2026 usporiadala spoločnosť Huawei finančné stretnutie na tému „Posilňovaním odolnej inteligencie spoločne vytvárame finančnú budúcnosť". Na podujatí spoločnosť Huawei oznámila komplexnú modernizáciu svojich riešení pre bankovú umelú inteligenciu a základné modely, čím rozšírila svoje kľúčové schopnosti v oblasti scenárov, technológií, systémového inžinierstva a ekosystémov.
Jason Cao, generálny riaditeľ divízie digitálnych financií spoločnosti Huawei, zdôraznil, že v dnešnom svete neistoty musia banky budovať odolnosť vo viacerých dimenziách, zabezpečovať multiaktívnu redundanciu, aby sa predišlo zlyhaniam systému, posilňovať viacvrstvové zabezpečenie proti kybernetickým útokom a položiť pevný základ pre globálne finančné inštitúcie, aby sa urýchlil prechod do éry umelej inteligencie.
Alvin Feng, prezident spoločnosti Huawei Digital Finance International, predniesol prejav s názvom „Za hranicami digitálneho sveta: v ústrety financiám s využitím umelej inteligencie. Zdôraznil, že prechod z tradičných bánk na banky riadené umelou inteligenciou prináša hlboké zmeny v interakciách so zákazníkmi, spolupráci medzi človekom a strojom, prístupoch k rozhodovaniu, architektúre systému a skúsenostiach zákazníkov. Banky potrebujú jasný plán, ktorý prepojí obchodnú stratégiu s nasadením technológií.
Spoločnosť Huawei, čerpajúc z globálnych skúseností s poprednými finančnými inštitúciami a aby splnila túto potrebu, vytvorila inteligentný nástroj na implementáciu finančnej hodnoty. Poskytuje štruktúrovaný prístup k výberu scenárov, podnikovej architektúre a nasadeniu umelej inteligencie, čo umožňuje bankám budovať digitálne základy ako aj základy postavené na umelej inteligencii. Vďaka systémovému inžinierstvu a otvorenému ekosystému pomáha bankám dosahovať technologickú aj obchodnú hodnotu. Odráža tak zásadný posun: technológia už nie je podpornou funkciou – teraz je hodnotovým centrom v srdci podniku.
Alvin Feng dodal, že kľúčom k bankovníctvu s využitím umelej inteligencie je využitie systémového inžinierstva na zjednotenie infraštruktúry umelej inteligencie s otvorenými ekosystémami a radikálne prebudovanie bankových procesov prostredníctvom spolupráce medzi ľudskou a umelou inteligenciou.
Na tento účel spoločnosť Huawei komplexne vylepšila svoje riešenia pre bankovú umelú inteligenciu a základný model:
- Huawei predstavila svoje najnovšie ponuky SuperPoD, dátovú platformu s umelou inteligenciou a sieť Xinghe AI Network, aby pomohla finančným zákazníkom vybudovať odolnú infraštruktúru pre univerzálne výpočty aj výpočty s podporou umelej inteligencie.
- Vďaka budovaniu komplexných funkcií v oblasti inteligentnej prevádzky a údržby, špecializovaného ladenia modelov, vývoja agentov a návrhu scenárov spoločnosť Huawei využila systémové inžinierstvo na skrátenie cyklu vývoja agentov z mesiacov na týždne, zlepšila presnosť zadania o 10 % a znížila komplexnú latenciu o viac ako 60 %.
- Program RongHai bol rozšírený o viac ako 150 partnerských riešení a viac ako 11 000 partnerov z oblasti konzultácií, obchodu, servisu a integrácie na celom svete s cieľom vybudovať ekosystém zahŕňajúci operácie so zákazníkmi, riadenie rizík a automatizáciu a spoločne s finančnými inštitúciami inovovať umelú inteligenciu vo všetkých scenároch.
Spoločnosť Huawei sa pri pohľade do budúcnosti naďalej zaväzuje k neustálym inováciám a pomáha globálnym finančným inštitúciám budovať inteligentnú, autonómnu a odolnú digitálnu infraštruktúru. Vďaka svojmu otvorenému ekosystému a schopnostiam systémového inžinierstva bude spoločnosť Huawei poháňať hlbokú integráciu umelej inteligencie do kľúčových finančných scenárov.
