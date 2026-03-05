Huawei、金融AIソリューションを強化し、グローバル金融のデジタルおよびインテリジェント変革を推進

バルセロナ、スペイン、2026年3月5日 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026の期間中、Huaweiは「Powering Resilient Intelligence, Co-creating Finance Future（レジリエントなインテリジェンスを強化し、金融の未来を共創する）」をテーマに金融セッションを開催しました。Huaweiはこのイベントで、Banking AIおよび基盤モデルソリューションの包括的なアップグレードを発表し、シナリオ、テクノロジー、システム・エンジニアリング、およびエコシステムのコア能力を向上させました。

Huawei Digital Finance BUのCEOであるJason Cao氏は、今日の不確実な世界において、銀行は多次元にわたってレジリエンスを構築し、システム障害を防ぐためのマルチアクティブな冗長性を確保し、サイバー攻撃に対する多層的なセキュリティを強化し、世界の金融機関がAI時代に向けて加速するための強固な基盤を築かなければならないと強調しました。

Huawei Digital Finance InternationalのプレジデントであるAlvin Feng氏は、「Beyond Digital: Towards AI-Infused Finance（デジタルの先へ：AIを取り入れた金融に向けて）」と題したスピーチを行いました。同氏は、従来の銀行からAI主導の銀行への移行は、顧客との対話、人間と機械のコラボレーション、意思決定のアプローチ、システム・アーキテクチャ、および顧客体験に深い変化をもたらすと強調しました。銀行には、ビジネス戦略とテクノロジーの実行を結びつける明確な青写真が必要です。

大手金融機関とのグローバルな経験に基づき、Huaweiはこのニーズに対応するIntelligent Finance Value Implementerを開発しました。これはシナリオの選択、エンタープライズ・アーキテクチャ、およびAI導入に対する体系的なアプローチを提供し、銀行がデジタルとAIの両方の基盤を構築することを可能にします。システム・エンジニアリングとオープンなエコシステムに支えられ、銀行は技術的価値とビジネス的価値の両方を実現できます。これは根本的な変化を反映しています。テクノロジーはもはやサポート機能ではなく、今やビジネスの中心に位置するバリューセンターです。

Alvin Feng氏は、AIバンキングの鍵は、システムエンジニアリングを駆使してAIインフラとオープン・エコシステムを統合し、人間の知能と人工知能のコラボレーションを通じてバンキングプロセスを再構築することにあると付け加えました。

このため、HuaweiはBanking AIおよび基盤モデルソリューションを包括的にアップグレードしました。

Huaweiは最新のSuperPoD製品、AI Data Platform、およびXinghe AI Network（星河AIネットワーク）を発表し、金融機関の顧客が汎用コンピューティングとAIコンピューティングの両方に対応するレジリエントなインフラを構築できるよう支援します。 インテリジェントな運用・保守、専用モデルのチューニング、エージェント開発、およびシナリオ設計におけるエンドツーエンドの能力を構築することで、Huaweiはシステムエンジニアリングを活用してエージェントの開発サイクルを数カ月から数週間に短縮し、プロンプトの精度を10%向上させ、エンドツーエンドの遅延を60%以上削減しました。 RongHai Programはアップグレードされ、150社を超えるソリューションパートナーと、世界中で11,000社以上のコンサルティング、販売、サービス、およびインテグレーション・パートナーが参加しています。これにより、顧客業務、リスク管理、オートメーションにまたがるエコシステムを構築し、金融機関と共にあらゆるシナリオでAIを革新します。

今後もHuaweiは継続的なイノベーションに取り組み、世界の金融機関がインテリジェントで自律的かつレジリエントなデジタルインフラを構築できるよう支援していきます。オープンなエコシステムとシステム・エンジニアリング能力により、Huaweiは中核的な金融シナリオへのAIの深い統合を推進します。

