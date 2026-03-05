Huawei совершенствует финансовые ИИ-решения для цифровой и интеллектуальной трансформации глобальных финансов

БАРСЕЛОНА, Испания, 5 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Во время MWC Barcelona 2026 компания Huawei провела финансовую сессию на тему «Повышение устойчивости интеллекта, совместное создание финансового будущего». На данном мероприятии компания Huawei объявила о комплексном обновлении своих решений для банковского ИИ и базовых моделей, повысив основные возможности в области сценариев, технологий, системной инженерии и экосистем.

Джейсон Цао (Jason Cao), генеральный директор подразделения Huawei Digital Finance BU, подчеркнул, что в сегодняшнем мире неопределенности банки должны повышать устойчивость по нескольким направлениям, обеспечивая резервирование типа «активный/активный» для предотвращения сбоев в системе, укрепляя многоуровневую защиту от кибератак и закладывая прочную основу для глобальных финансовых организаций, чтобы ускорить их переход в эру ИИ.

Элвин Фен (Alvin Feng), президент Huawei Digital Finance International, выступил с речью под названием «Не только Цифра — на пути к финансам на базе искусственного интеллекта». Он подчеркнул, что переход от традиционных банков к банкам с использованием ИИ, приносит глубокие изменения во взаимодействии с клиентами, человеко-машинном взаимодействии, подходах к принятию решений, архитектуре систем и клиентском опыте. Банкам нужен четкий план, который связывает бизнес-стратегию с реализацией технологий.

Опираясь на мировой опыт работы с ведущими финансовыми учреждениями, Huawei создала решение Intelligent Finance Value Implementer для удовлетворения этой потребности. Оно обеспечивает структурированный подход к выбору сценариев, корпоративной архитектуре и развертыванию ИИ, позволяя банкам создавать как цифровые, так и ИИ-сервисы. Поддерживаемое системной инженерией и открытой экосистемой, оно помогает банкам получить как технологическую, так и бизнес-ценность. Это отражает фундаментальный сдвиг: технология больше не является функцией поддержки, а центром создания ценности бизнеса.

Элвин Фэн добавил, что ключом к ИИ-банкингу является использование системной инженерии для унификации инфраструктуры ИИ с открытыми экосистемами, реинжиниринг банковских процессов посредством слияния человеческого интеллекта и искусственного интеллекта.

С этой целью Huawei полностью обновила свои банковские решения для ИИ и базовых моделей.

Huawei представила свои последние предложения SuperPoD, AI Data Platform и Xinghe AI Network, чтобы помочь клиентам финансового сектора создать устойчивую инфраструктуру для вычислений общего назначения и искусственного интеллекта. Создавая комплексные возможности в области интеллектуальных операций и обслуживания, специализированной настройки моделей, разработки агентов и сценариев, Huawei использовала системную инженерию, чтобы сократить цикл разработки агентов с месяцев до недель, повысить точность промптов на 10 % и сократить время задержки между конечными пунктами более чем на 60 %. Программа RongHai была обновлена и теперь включает более 150 партнеров, предлагающих различные решения, и более 11 000 партнеров по консалтингу, продажам, обслуживанию и интеграции по всему миру, создавая экосистему, охватывающую операции с клиентами, управление рисками и автоматизацию, а также осуществляя совместное внедрение ИИ во все сценарии финансовых организаций.

Заглядывая в будущее, Huawei по-прежнему привержена постоянным инновациям, помогая глобальным финансовым организациям создавать интеллектуальную, автономную и устойчивую цифровую инфраструктуру. Благодаря своей открытой экосистеме и возможностям системной инженерии Huawei будет способствовать глубокой интеграции ИИ в основные финансовые сценарии.

