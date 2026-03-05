Huawei совершенствует финансовые ИИ-решения для цифровой и интеллектуальной трансформации глобальных финансов

News provided by

Huawei

Mar 05, 2026, 10:21 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 5 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Во время MWC Barcelona 2026 компания Huawei провела финансовую сессию на тему «Повышение устойчивости интеллекта, совместное создание финансового будущего». На данном мероприятии компания Huawei объявила о комплексном обновлении своих решений для банковского ИИ и базовых моделей, повысив основные возможности в области сценариев, технологий, системной инженерии и экосистем.

Continue Reading
Jason Cao, CEO of Huawei Digital Finance BU
Jason Cao, CEO of Huawei Digital Finance BU

Джейсон Цао (Jason Cao), генеральный директор подразделения Huawei Digital Finance BU, подчеркнул, что в сегодняшнем мире неопределенности банки должны повышать устойчивость по нескольким направлениям, обеспечивая резервирование типа «активный/активный» для предотвращения сбоев в системе, укрепляя многоуровневую защиту от кибератак и закладывая прочную основу для глобальных финансовых организаций, чтобы ускорить их переход в эру ИИ.

Элвин Фен (Alvin Feng), президент Huawei Digital Finance International, выступил с речью под названием «Не только Цифра — на пути к финансам на базе искусственного интеллекта». Он подчеркнул, что переход от традиционных банков к банкам с использованием ИИ, приносит глубокие изменения во взаимодействии с клиентами, человеко-машинном взаимодействии, подходах к принятию решений, архитектуре систем и клиентском опыте. Банкам нужен четкий план, который связывает бизнес-стратегию с реализацией технологий.

Опираясь на мировой опыт работы с ведущими финансовыми учреждениями, Huawei создала решение Intelligent Finance Value Implementer для удовлетворения этой потребности. Оно обеспечивает структурированный подход к выбору сценариев, корпоративной архитектуре и развертыванию ИИ, позволяя банкам создавать как цифровые, так и ИИ-сервисы. Поддерживаемое системной инженерией и открытой экосистемой, оно помогает банкам получить как технологическую, так и бизнес-ценность. Это отражает фундаментальный сдвиг: технология больше не является функцией поддержки, а центром создания ценности бизнеса.

Элвин Фэн добавил, что ключом к ИИ-банкингу является использование системной инженерии для унификации инфраструктуры ИИ с открытыми экосистемами, реинжиниринг банковских процессов посредством слияния человеческого интеллекта и искусственного интеллекта.

С этой целью Huawei полностью обновила свои банковские решения для ИИ и базовых моделей.

  1. Huawei представила свои последние предложения SuperPoD, AI Data Platform и Xinghe AI Network, чтобы помочь клиентам финансового сектора создать устойчивую инфраструктуру для вычислений общего назначения и искусственного интеллекта.
  2. Создавая комплексные возможности в области интеллектуальных операций и обслуживания, специализированной настройки моделей, разработки агентов и сценариев, Huawei использовала системную инженерию, чтобы сократить цикл разработки агентов с месяцев до недель, повысить точность промптов на 10 % и сократить время задержки между конечными пунктами более чем на 60 %.
  3. Программа RongHai была обновлена и теперь включает более 150 партнеров, предлагающих различные решения, и более 11 000 партнеров по консалтингу, продажам, обслуживанию и интеграции по всему миру, создавая экосистему, охватывающую операции с клиентами, управление рисками и автоматизацию, а также осуществляя совместное внедрение ИИ во все сценарии финансовых организаций.

Заглядывая в будущее, Huawei по-прежнему привержена постоянным инновациям, помогая глобальным финансовым организациям создавать интеллектуальную, автономную и устойчивую цифровую инфраструктуру. Благодаря своей открытой экосистеме и возможностям системной инженерии Huawei будет способствовать глубокой интеграции ИИ в основные финансовые сценарии.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2925744/Jason_Cao_CEO_Huawei_Digital_Finance_BU.jpg 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Huawei propose des solutions d'IA pour la finance afin de promouvoir la transformation numérique et intelligente de la finance mondiale.

Huawei propose des solutions d'IA pour la finance afin de promouvoir la transformation numérique et intelligente de la finance mondiale.

Lors du MWC Barcelona 2026, Huawei a organisé la session financière intitulée « Powering Resilient Intelligence, Co-creating Finance Future. » Lors...

Huawei lanza dos innovadoras soluciones de detección de fibra para habilitar inteligencia

Durante el MWC Barcelona 2026, Huawei presentó dos soluciones innovadoras basadas en tecnologías inteligentes de detección por fibra. La solución de...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Networks

Networks

News Releases in Similar Topics