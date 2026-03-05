Huawei potenzia le soluzioni finanziarie basate sull'IA per accelerare la trasformazione digitale e intelligente della finanza globale

BARCELLONA, Spagna, 5 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione del MWC Barcelona 2026, Huawei ha ospitato una sessione dedicata al settore finanziario dal titolo "Powering Resilient Intelligence, Co-creating Finance Future" (Potenziare l'intelligenza resiliente, co-creare il futuro della finanza). Nel corso dell'evento, Huawei ha annunciato un aggiornamento completo delle proprie soluzioni di intelligenza artificiale per il settore bancario e i modelli fondazionali, con un rafforzamento delle capacità chiave in ambito scenariale, tecnologico, di ingegneria dei sistemi ed ecosistemico.

Jason Cao, CEO of Huawei Digital Finance BU

Jason Cao, CEO della Digital Finance Business Unit di Huawei, ha sottolineato come, in un contesto globale di incertezza, gli istituti bancari siano chiamati a sviluppare un approccio resiliente sotto molteplici aspetti: dalla ridondanza multi-attiva per prevenire interruzioni operative, al rafforzamento della sicurezza multilivello contro i cyber attacchi, fino alla creazione di basi solide per accelerare l'ingresso delle istituzioni finanziarie nell'era dell'intelligenza artificiale.

Alvin Feng, Presidente di Huawei Digital Finance International, è intervenuto con una relazione dal titolo "Beyond Digital: Towards AI-Infused Finance" (Oltre il digitale: verso una finanza potenziata dall'IA), dove ha evidenziato come la transizione da un sistema bancario tradizionale a modelli basati sull'IA stia generando trasformazioni profonde nelle modalità di interazione con la clientela, nella collaborazione uomo-macchina, nei processi decisionali, nelle architetture di sistema e nella customer experience complessiva. Secondo Feng, le banche necessitano di una direzione strategica chiara, in grado di coadiuvare la visione di business con l'esecuzione tecnologica.

Sulla base dell'esperienza maturata a livello globale con i maggiori istituti finanziari, Huawei ha sviluppato l'Intelligent Finance Value Implementer, un framework strutturato per la selezione degli scenari applicativi, la definizione dell'architettura aziendale e l'implementazione dell'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di consentire agli istituti di integrare le fondamenta digitali e di IA. Grazie al supporto dell'ingegneria dei sistemi e alla presenza di un ecosistema aperto, la proposta consente alle banche di generare valore sia sul piano tecnologico che di business. Si tratta di un cambiamento paradigmatico: la tecnologia non è più una funzione di supporto, bensì un centro di creazione del valore fondamentale dell'attività.

Feng ha aggiunto che l'elemento chiave per i servizi bancari basati sull'intelligenza artificiale risiede nell'integrazione sistemica tra l'infrastruttura IA e gli ecosistemi aperti, nonché nella reingegnerizzazione dei processi bancari attraverso la collaborazione tra l'intelligenza umana e quella artificiale.

In questa prospettiva, Huawei ha annunciato un upgrade complessivo delle proprie soluzioni di intelligenza artificiale per il settore bancario e i modelli fondazionali.

Tra le novità presentate figurano le più recenti soluzioni SuperPoD, la Piattaforma Dati per l'intelligenza artificiale e la rete Xinghe per l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di supportare gli operatori finanziari nella realizzazione di infrastrutture resilienti, sia per il calcolo a uso generale che per l'AI computing. Grazie allo sviluppo di capacità integrate end-to-end nell'ambito dell'operatività e della manutenzione intelligente, dell'ottimizzazione specialistica dei modelli, dello sviluppo di agenti intelligenti e della progettazione di scenari applicativi, Huawei ha applicato i principi dell'ingegneria dei sistemi per ridurre il ciclo di sviluppo degli agenti da mesi a settimane, incrementare del 10% l'accuratezza dei prompt e abbattere di oltre il 60% la latenza end-to-end. Il programma RongHai è stato ulteriormente ampliato e oggi include oltre 150 partner di soluzioni e più di 11.000 partner a livello globale tra consulenza, vendita, servizi e integrazione. L'obiettivo è costruire un ecosistema integrato che copra le aree di customer operations, gestione dei rischi e automazione, promuovendo l'innovazione congiunta dell'IA in tutti gli scenari finanziari.

Guardando al futuro, Huawei conferma il proprio impegno verso un'innovazione continua, con l'obiettivo di supportare le istituzioni finanziarie globali nella realizzazione di infrastrutture digitali intelligenti, autonome e resilienti. Attraverso un ecosistema aperto e solide competenze di ingegneria dei sistemi, il Gruppo intende accelerare l'integrazione profonda dell'intelligenza artificiale nei principali scenari finanziari.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925744/Jason_Cao_CEO_Huawei_Digital_Finance_BU.jpg