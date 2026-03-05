- Huawei eleva sus soluciones de inteligencia artificial financiera para impulsar la transformación digital e inteligente en las finanzas globales

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC Barcelona 2026, Huawei organizó la sesión financiera "Impulsando la inteligencia resiliente, co-creando el futuro financiero". En el evento, Huawei anunció una actualización integral de sus Soluciones de IA Bancaria y Modelo Fundacional, optimizando las capacidades clave en Escenario, Tecnología, Ingeniería de sistemas y Ecosistema.

Jason Cao, CEO of Huawei Digital Finance BU

Jason Cao, consejero delegado de Huawei Digital Finance BU, destacó que en el mundo actual de incertidumbre, los bancos deben desarrollar resiliencia en múltiples dimensiones, asegurando redundancia multiactiva para prevenir fallas del sistema, reforzando la seguridad de múltiples capas contra ciberataques y sentando una base sólida para que las instituciones financieras globales aceleren hacia la era de la IA.

Alvin Feng, presidente de Huawei Digital Finance International, pronunció el discurso "Más allá de lo digital: Hacia unas finanzas con IA". Enfatizó que la transición de la banca tradicional a la banca impulsada por IA conlleva cambios profundos en las interacciones con los clientes, la colaboración entre personas y máquinas, los enfoques de toma de decisiones, la arquitectura de sistemas y la experiencia del cliente. Los bancos necesitan un plan claro que vincule la estrategia comercial con la ejecución tecnológica.

Basándose en su experiencia global con instituciones financieras líderes, Huawei creó el Implementador de Valor de Finanzas Inteligentes para satisfacer esta necesidad. Ofrece un enfoque estructurado para la selección de escenarios, la arquitectura empresarial y la implementación de IA, lo que permite a los bancos construir bases digitales y de IA. Con el respaldo de la ingeniería de sistemas y un ecosistema abierto, ayuda a los bancos a generar valor tanto tecnológico como comercial. Esto refleja un cambio fundamental: la tecnología ya no es una función de soporte, sino un centro de valor en el corazón del negocio.

Alvin Feng agregó que la clave de la banca con IA radica en utilizar la ingeniería de sistemas para unificar la infraestructura de IA con ecosistemas abiertos y rediseñar los procesos bancarios a través de la colaboración entre inteligencia humana e inteligencia artificial.

Con este fin, Huawei ha actualizado de manera integral sus soluciones de inteligencia artificial bancaria y modelo base:

Huawei presentó sus últimas ofertas SuperPoD, la Plataforma de Datos de IA y la Red de IA Xinghe, para ayudar a los clientes financieros a construir una infraestructura resiliente tanto para computación de propósito general como para computación de IA. Mediante el desarrollo de capacidades integrales en operaciones y mantenimiento inteligentes, ajuste de modelos especializados, desarrollo de agentes y diseño de escenarios, Huawei ha aprovechado la ingeniería de sistemas para reducir el ciclo de desarrollo de agentes de meses a semanas, mejorar la precisión de la respuesta en un 10 % y reducir la latencia de extremo a extremo en más de un 60 %. El Programa RongHai se ha actualizado para incluir a más de 150 socios de soluciones y más de 11.000 socios de consultoría, ventas, servicio e integración en todo el mundo para construir un ecosistema que abarca las operaciones de los clientes, la gestión de riesgos y la automatización, e innovar conjuntamente con las instituciones financieras en IA en todos los escenarios.

De cara al futuro, Huawei mantiene su compromiso con la innovación continua, ayudando a las instituciones financieras globales a construir una infraestructura digital inteligente, autónoma y resiliente. Gracias a su ecosistema abierto y sus capacidades de ingeniería de sistemas, Huawei impulsará la integración profunda de la IA en los principales escenarios financieros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925744/Jason_Cao_CEO_Huawei_Digital_Finance_BU.jpg