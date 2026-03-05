Huawei podnosi poziom finansowych rozwiązań AI, aby wspierać transformację cyfrową i w kierunku rozwiązań inteligentnych w globalnych finansach

BARCELONA, Hiszpania, 5 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2026, Huawei był gospodarzem sesji finansowej pod hasłem „Wzmacniamy odporną inteligencję, współtworzymy przyszłość finansów". W trakcie wydarzenia Huawei ogłosił kompleksową aktualizację swoich rozwiązań AI w bankowości oraz opartych na modelu bazowym, zwiększając kluczowe możliwości w zakresie scenariuszy, technologii, inżynierii systemów i ekosystemu.

Jason Cao, CEO of Huawei Digital Finance BU

Jason Cao, dyrektor generalny Huawei Digital Finance BU, podkreślił, że w dzisiejszym niepewnym świecie, banki muszą budować odporność w wielu wymiarach, zapewniając wieloaktywną redundancję zapobiegającą awariom systemów, wzmacniającą wielowarstwowe zabezpieczenie przed cyberatakami i kładąc solidne fundamenty pod szybsze wejście globalnych instytucji finansowych w erę AI.

Alvin Feng, prezes Huawei Digital Finance International, wygłosił przemówienie pod tytułem: „Beyond Digital: Towards AI-Infused Finance" (Więcej niż cyfryzacja: w kierunku finansów opartych na AI). Podkreślił, że przejście od tradycyjnych banków do banków opartych o AI przynosi głębokie zmiany w interakcjach z klientami, współpracy człowiek-maszyna, podejściach do podejmowania decyzji, architekturze systemów oraz doświadczeniu klienta. Banki potrzebują jasnego planu działania, który łączy strategię biznesową z realizacją technologiczną.

Czerpiąc z globalnych doświadczeń we współpracy z wiodącymi instytucjami finansowymi, Huawei stworzył Intelligent Finance Value Implementer, aby odpowiedzieć na tę potrzebę. Zapewnia on ustrukturyzowane podejście do wyboru scenariuszy, architektury korporacyjnej oraz wdrażania AI, umożliwiając bankom budowę zarówno fundamentów cyfrowych, jak i w zakresie AI. Wspierany przez inżynierię systemową i otwarty ekosystem pomaga bankom osiągać wartość zarówno technologiczną, jak i biznesową. Odzwierciedla to fundamentalną zmianę: technologia nie jest już funkcją wspierającą - stała się centrum wartości w samym sercu biznesu.

Alvin Feng dodał, że kluczem do bankowości AI jest wykorzystanie inżynierii systemowej do ujednolicenia infrastruktury AI z otwartymi ekosystemami oraz przeprojektowanie procesów bankowych poprzez współpracę inteligencji ludzkiej i sztucznej.

W tym celu Huawei kompleksowo zmodernizował swoje rozwiązania AI w bankowości i oparte na modelu bazowym:

Firma zaprezentowała najnowsze rozwiązania SuperPoD, AI Data Platform oraz Xinghe AI Network, aby pomóc klientom z sektora finansowego budować odporną infrastrukturę zarówno dla obliczeń ogólnego przeznaczenia, jak i AI. Budując kompleksowe możliwości w zakresie inteligentnego utrzymania i eksploatacji (O&M), specjalistycznego dostrajania modeli, rozwoju agentów oraz projektowania scenariuszy, Huawei wykorzystał inżynierię systemową do skrócenia cyklu tworzenia agentów z miesięcy do tygodni, poprawy trafności promptów o 10% oraz zmniejszenia całościowych opóźnień o ponad 60%. Program RongHai został rozszerzony i obejmuje obecnie ponad 150 partnerów w zakresie rozwiązań oraz ponad 11 000 partnerów konsultingowych, sprzedażowych, serwisowych i integracyjnych na całym świecie. Celem jest budowa ekosystemu obejmującego operacje klienckie, zarządzanie ryzykiem i automatyzację oraz wspólne rozwijanie AI we wszystkich scenariuszach wraz z instytucjami finansowymi.

W przyszłości Huawei zamierza nadal angażować się w ciągłe innowacje, pomagając globalnym instytucjom finansowym budować inteligentną, autonomiczną i odporną infrastrukturę cyfrową. Dzięki otwartemu ekosystemowi i kompetencjom w zakresie inżynierii systemowej firma będzie rozwijać głęboką integrację AI z kluczowymi scenariuszami finansowymi.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2925744/Jason_Cao_CEO_Huawei_Digital_Finance_BU.jpg