هواوي ترتقي بحلول الذكاء الاصطناعي للخدمات المالية لدعم التحول الرقمي والذكي في قطاع التمويل العالمي

برشلونة، إسبانيا، 5 مارس 2026 /PRNewswire/ -- عقدت شركة هواوي خلال فعاليات مؤتمر MWC Barcelona 2026 جلسة خاصة بقطاع التمويل تحت عنوان "تعزيز الذكاء المرن، والتعاون في بناء مستقبل التمويل". وأعلنت هواوي خلال الحدث عن ترقية شاملة لحلول الذكاء الاصطناعي والنماذج التأسيسية للخدمات المصرفية، وذلك من خلال الارتقاء بقدراتها الجوهرية في مجالات السيناريوهات، والتكنولوجيا، وهندسة النظم، والنظام البيئي.

وأكد جيسون تساو، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال هواوي للتمويل الرقمي، أنه في ظل عالم يتسم بعدم اليقين، يجب على البنوك بناء قدرات مرنة عبر أبعاد متعددة، بما يضمن وفرة نشطة متعددة لمنع تعطل الأنظمة، وتعزيز الأمن متعدد الطبقات ضد الهجمات الإلكترونية، ووضع أساس صلب للمؤسسات المالية العالمية لتسريع وتيرة دخولها عصر الذكاء الاصطناعي.

بدوره، ألقى ألفين فنغ، رئيس هواوي للتمويل الرقمي الدولي، كلمة بعنوان "ما وراء الرقمية: نحو تمويل مدعوم بالذكاء الاصطناعي". وأكد أن الانتقال من البنوك التقليدية إلى البنوك القائمة على الذكاء الاصطناعي يجلب تغييرات عميقة في تفاعلات العملاء، والتعاون بين البشر والآلة، ونهج اتخاذ القرار، ومعمارية الأنظمة، وتجربة العملاء. وتحتاج البنوك إلى خريطة طريق واضحة تربط بين استراتيجية الأعمال وتنفيذ التكنولوجيا.

واستناداً إلى خبرتها العالمية مع المؤسسات المالية الرائدة، ابتكرت هواوي إطار عمل Intelligent Finance Value Implementer لتلبية هذه الحاجة. يوفر هذا الإطار نهجاً منظماً لاختيار السيناريوهات، وهندسة المؤسسات، ونشر الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن البنوك من بناء أسس رقمية وأخرى قائمة على الذكاء الاصطناعي. وبدعم من هندسة النظم والنظام البيئي المفتوح، يساعد هذا الإطار البنوك على تحقيق قيمة تكنولوجية وتجارية في آن واحد. وهذا يعكس تحولاً جوهرياً، إذ لم تعد التكنولوجيا مجرد وظيفة دعم، بل أصبحت مركزاً للقيمة في صلب الأعمال.

وأضاف ألفين فنغ أن مفتاح التحول المصرفي القائم على الذكاء الاصطناعي يكمن في استخدام هندسة النظم لتوحيد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع النظم البيئية المفتوحة، وإعادة هندسة العمليات المصرفية من خلال التعاون بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي.

وتحقيقاً لهذه الغاية، قامت هواوي بترقية شاملة لحلول الذكاء الاصطناعي والنماذج التأسيسية للخدمات المصرفية الخاصة بها:

كشفت هواوي عن أحدث عروض SuperPoD ، ومنصة AI Data Platform ، وشبكة Xinghe AI Network ، لمساعدة العملاء في القطاع المالي على بناء بنية تحتية مرنة لكلٍّ من الحوسبة العامة وحوسبة الذكاء الاصطناعي. ومن خلال بناء قدرات شاملة من طرف إلى طرف في مجالات العمليات والصيانة الذكية، وضبط النماذج المتخصصة، وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتصميم السيناريوهات، استثمرت هواوي هندسة النظم لتقليل دورة تطوير الوكلاء من أشهر إلى أسابيع، وتحسين دقة الأوامر النصية للذكاء الاصطناعي بنسبة 10%، وخفض زمن الاستجابة من طرف إلى طرف بأكثر من 60%. كما تم ترقية برنامج RongHai ليشمل أكثر من 150 شريكاً في الحلول، وأكثر من 11,000 شريك في مجالات الاستشارات والمبيعات والخدمات والتكامل حول العالم، وذلك لبناء نظام بيئي يغطي عمليات العملاء وإدارة المخاطر والأتمتة، والابتكار المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع السيناريوهات مع المؤسسات المالية.

وبالتطلع إلى المستقبل، تلتزم هواوي بالابتكار المستمر لمساعدة المؤسسات المالية العالمية على بناء بنية تحتية رقمية ذكية ومستقلة ومرنة. ومن خلال نظامها البيئي المفتوح وقدراتها في هندسة النظم، ستدفع هواوي نحو التكامل العميق للذكاء الاصطناعي في السيناريوهات المالية الأساسية.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2925744/Jason_Cao_CEO_Huawei_Digital_Finance_BU.jpg

للتواصل: [email protected]