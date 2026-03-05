Huawei, Küresel Finans Alanında Dijital ve Akıllı Dönüşümü Desteklemek için Finansal Yapay Zeka Çözümlerini Geliştiriyor

BARSELONA, Spain, 5 Mart 2026 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026 sırasında Huawei, "Esnek Zekayı Güçlendirme, Finans Geleceğini Birlikte Yaratma" temalı finans oturumuna ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Huawei, Senaryo, Teknoloji, Sistem Mühendisliği ve Ekosistem alanlarındaki temel yetenekleri yükselterek Bankacılık Yapay Zekası ve Temel Model Çözümlerinin kapsamlı bir şekilde geliştirildiğini duyurdu.

Jason Cao, CEO of Huawei Digital Finance BU

Huawei Digital Finance BU CEO'su Jason Cao, günümüzün belirsizliklerle dolu dünyasında bankaların, sistem arızalarını önlemek için çoklu aktif yedeklilik sağlayarak, siber saldırılara karşı çok katmanlı güvenliği güçlendirerek ve küresel finans kurumlarının yapay zeka çağına geçişini hızlandırmak için sağlam bir temel atarak birden fazla boyutta dayanıklılık oluşturması gerektiğini vurguladı.

Huawei Digital Finance International Başkanı Alvin Feng, "Dijitalin Ötesinde: Yapay Zeka Destekli Finansmana Doğru" başlıklı bir konuşma yaptı. Geleneksel bankalardan yapay zeka odaklı bankalara geçişin müşteri etkileşimlerinde, insan-makine işbirliğinde, karar verme yaklaşımlarında, sistem mimarisinde ve müşteri deneyiminde köklü değişiklikler getirdiğini vurguladı. Bankaların, iş stratejisi ile teknoloji uygulamasını birbirine bağlayan net bir plana ihtiyacı vardır.

Huawei, önde gelen finans kuruluşlarıyla küresel deneyiminden yararlanarak bu ihtiyacı karşılamak için Akıllı Finans Değer Uygulayıcısını yarattı. Senaryo seçimi, kurumsal mimari ve yapay zeka dağıtımı için yapılandırılmış bir yaklaşım sunarak bankaların hem dijital hem de yapay zeka temellerini oluşturmalarını sağlar. Sistem mühendisliği ve açık bir ekosistem tarafından desteklenen bu sistem, bankaların hem teknolojik hem de iş değerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Bu temel bir değişimi yansıtmaktadır: Teknoloji̇ artik bi̇r destek fonksi̇yonu deği̇l, i̇şi̇n kalbi̇nde yer alan bi̇r değer merkezi̇di̇r.

Alvin Feng, yapay zeka bankacılığının anahtarının, yapay zeka altyapısını açık ekosistemlerle birleştirmek için sistem mühendisliğini kullanmakta ve bankacılık süreçlerini İnsan Zekası ve Yapay Zeka işbirliği ile yeniden yapılandırmakta yattığını sözlerine ekledi.

Bu amaçla Huawei, Bankacılık Yapay Zekası ve Temel Model Çözümlerini kapsamlı bir şekilde geliştirdi:

Huawei, finansal müşterilerin hem genel amaçlı hem de yapay zeka bilgi işlem için esnek altyapı oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla en yeni SuperPoD tekliflerini, AI Data Platform'u ve Xinghe AI Network'ü tanıttı. Akıllı operasyonlar ve bakım, özel model ayarlama, aracı geliştirme ve senaryo tasarımı alanlarında uçtan uca yetenekler geliştiren Huawei, sistem mühendisliğinden yararlanarak ajan geliştirme döngüsünü aylardan haftalara indirdi, komut doğruluğunu %10 artırdı ve uçtan uca gecikmeyi %60'ın üzerinde azalttı. RongHai Programı, müşteri operasyonları, risk yönetimi ve otomasyonu kapsayan bir ekosistem oluşturmak ve finans kurumlarıyla tüm senaryolarda ortaklaşa yapay zeka inovasyonu yapmak için dünya çapında 150'den fazla çözüm ortağı ve 11.000'den fazla danışmanlık, satış, hizmet ve entegrasyon ortağını içerecek şekilde yükseltildi.

İleriye baktığımızda Huawei, küresel finans kuruluşlarının akıllı, otonom ve esnek dijital altyapılar oluşturmasına yardımcı olarak sürekli inovasyona olan bağlılığını sürdürüyor. Huawei, açık ekosistemi ve sistem mühendisliği yetenekleriyle yapay zekanın temel finansal senaryolara derinlemesine entegrasyonunu sağlayacak.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2925744/Jason_Cao_CEO_Huawei_Digital_Finance_BU.jpg