هواوي تكشف عن ابتكارات متقدمة في مدريد مع التركيز على ساعات الجري

ULTRA PERFORMANCE HUAWEI WATCH GT Runner 2

Eliud Kipchoge HUAWEI WATCH GT Runner Global Ambassador

HUAWEI Mate80 Pro See it True

مدريد، إسبانيا، 26 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- كشفت هواوي عن أحدث ابتكاراتها خلال فعالية إطلاق المنتجات العالمية "Now is Your Run" التي أُقيمت في مدريد بإسبانيا في 26 فبراير. وسجّلت عملاقة التكنولوجيا عودتها إلى فئة الساعات الاحترافية المخصّصة للجري بعد غياب دام خمس سنوات، مع إطلاق ساعة HUAWEI WATCH GT Runner 2 الجديدة كلياً لأول مرة. وتضمّنت الفعالية أيضاً عرض HUAWEI WATCH Ultimate 2، وHUAWEI Mate 80 Pro، وHUAWEI MatePad Mini، وHUAWEI FreeBuds Pro 5، بالإضافة إلى HUAWEI Band 11 Series. وتم تقديم إليود كيبتشوغي، البطل الأولمبي في الماراثون مرتين، كسفير عالمي لساعة HUAWEI WATCH GT Runner. وقال إليود كيبتشوغي: "الجري يعني أكثر بكثير من مجرد الركض بسرعة، فأنا أؤمن بأن الجري هو أجمل نشاط على كافة المستويات. وبالتعاون مع هواوي، يمكننا الوصول إلى الملايين من العدّائين حول العالم ونأمل أن نؤثّر في حياتهم بطريقة جميلة وإيجابية".

:HUAWEI WATCH GT Runner 2 حصاد خمس سنوات من التطوير لإعادة تعريف ساعات الجري الاحترافية

تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT Runner 2 مزوَّدة بهندسة هوائيات ثلاثية الأبعاد عائمة جديدة، مصمَّمة لتقديم دقّة لا مثيل لها في تحديد الموقع. ولأول مرة، زُوِّدت الساعة بخوارزمية تحديد الموقع الذكية، التي تواصل حساب مسار العداء والمسافة المقطوعة حتى في حالات انقطاع الإشارة، بما يضمن استمرارية تحديد الموقع. كما يوفّر وضع الماراثون الذكي الجديد إدارة شاملة للسباق، إذ يعمل كمدرّب شخصي على معصم المستخدم طوال الرحلة. ولا تقتصر فائدة HUAWEI WATCH GT Runner 2 على مساعدة الرياضيين المحترفين في تعزيز أدائهم فحسب، بل توفّر أيضاً تجربة جري ذكية واحترافية للعدّائين الهواة. وتحدّث إليود كيبتشوغي خلال الفعالية عن تجربته في الإسهام في ابتكار المنتجات مع هواوي، قائلاً: "أنا شغوف بمشاركة آرائي ووجهات نظري لتحسين تجربة الساعات الذكية، ليس فقط لنخبة الرياضيين ولكن للعدّائين في جميع أنحاء العالم".

HUAWEI WATCH Ultimate 2 وHUAWEI Band 11 Series: مستوى جديد من اللياقة البدنية

كشفت هواوي في هذه الفعالية عن مجموعة من الأجهزة القابلة للارتداء الجديدة، المصمّمة لتقديم تجارب لياقة بدنية أكثر احترافية وشخصية للمستخدمين. وظهرت HUAWEI WATCH Ultimate 2 لأول مرة باللون الأخضر الجذّاب، مع احتفاظها بقدراتها الفائقة في الغوص والمغامرات الخارجية، وإضافة مزايا مُحسَّنة صُمِّمت خصيصاً لمناطق تدريب الغولف وللعب على أرض الملعب، بما يقدّم تجربة رياضية راقية أكثر دقّة وذكاءً. وفي الوقت نفسه، تجمع HUAWEI Band 11 Series بين التصميم الأنيق والوظائف العملية، وتتميّز بشاشة أكبر وأكثر وضوحاً تضمن رؤية ممتازة حتى تحت ضوء الشمس الساطع. ومن خلال دمج مراقبة الصحة وتتبع النشاط والميزات المريحة والعملية في جهاز واحد صغير الحجم، تعمل السلسلة كرفيق موثوق لاحتياجات اللياقة البدنية اليومية للمستخدمين.

:HUAWEI Mate 80 Pro هاتف رائد يضع معايير جديدة في تجربة الهاتف المحمول

تحقّق هواوي عودة قوية إلى السوق العالمية من خلال سلسلة HUAWEI Mate، حيث تستعرض البراعة التكنولوجية للشركة. ويتميّز هاتف HUAWEI Mate 80 Pro، الذي يمثّل قمّة ابتكارات هواوي، بكاميرا «True-to-Color» المطوَّرة، التي تضمن دقّة ألوان متّسقة عبر مختلف ظروف الإضاءة ودرجات حرارة الألوان المختلطة. كما نال تصميم الحلقة المزدوجة الجديد «Dual Space Ring»، الذي يمزج بين الأناقة الكلاسيكية والجماليات الحديثة، إشادة واسعة من الحاضرين. ومع الأداء المعزَّز وزجاج «كونلون» من الجيل الثاني وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة، تواصل هواوي تقديم أحدث التقنيات والتجارب، وترتقي بتجربة الهواتف الذكية إلى آفاق جديدة.

الكشف عن تكنولوجيا عصرية من أجل ذكاء فائق

كشفت هواوي عن أول جهاز لوحي صغير من إنتاجها، وهو HUAWEI MatePad Mini، الذي يتميّز بهيكل مدمج مقاس 8.8 بوصة، وهو أنحف وأخف وزناً من الأجهزة اللوحية التقليدية، مما يسهل وضعه في الجيوب أو حقائب اليد. وسواء كان ذلك لقراءة المستندات، أو مشاهدة برامجك المفضّلة، أو القيام بعمل إبداعي أثناء التنقّل خلال رحلات العمل، فإن هذا الجهاز جاهز دائمًا كلما احتجت إليه، حيث يعمل كرفيق رقمي مثالي لروّاد الأعمال، والقرّاء الشغوفين، والموظّفين، والباحثين الأكاديميين على حد سواء. كما قدّمت الشركة سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 5، وهي أول سماعات لاسلكية في الصناعة مزوّدة بتقنية إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي ثنائية المحرّك. ومع تزويدها بنظام صوتي مزدوج المحرّك، فإنها توفّر تقليلاً استثنائياً للضوضاء مع الحفاظ على التفاصيل الصوتية والموسيقية، مما يوفّر للمستخدمين تجربة استماع حيّة وغامرة.

في العام الماضي، قدّمت هواوي مقترح علامتها التجارية "Now is Yours"، بهدف بناء علاقات حقيقية ووثيقة مع المستهلكين العالميين من خلال نهج تواصل أكثر شمولاً وشباباً. وفي فعالية إطلاق "Now is Your Run"، تعاونت هواوي مع إليود كيبتشوغي للترويج للجري كرياضة والدعوة إلى نمط حياة صحي. وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل هواوي تعزيز اللياقة البدنية والصحة من خلال الابتكار التكنولوجي، باستخدام منتجات قريبة من تطلّعات المستخدمين وتواصل صادق، لتمكين المزيد من الناس من الاستمتاع بحياة أكثر صحة وحيوية من خلال التكنولوجيا.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2921382/ULTRA_PERFORMANCE_HUAWEI_WATCH_GT_Runner_2.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2921383/Eliud_Kipchoge_HUAWEI_WATCH_GT_Runner_Global_Ambassador.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2921384/HUAWEI_Mate80_Pro_See_it_True.jpg