Huawei presenta innovaciones de vanguardia en Madrid, con especial atención a los relojes para correr

MADRID, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei presentó sus últimas innovaciones en el evento de lanzamiento mundial de productos "Now is Your Run" (Ahora es tu carrera) en Madrid, España, el 26 de febrero. El gigante tecnológico marcó su regreso a los relojes con el debut del nuevo HUAWEI WATCH GT Runner 2 para carreras profesionales, después de una pausa de cinco años. En el evento también se presentaron los modelos: HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI Mate 80 Pro, HUAWEI MatePad Mini, HUAWEI FreeBuds Pro 5 y la serie HUAWEI Band 11. Se presentó el dos veces campeón olímpico de maratón Eliud Kipchoge como embajador mundial de HUAWEI WATCH GT Runner. "Correr es mucho más que ir rápido", declaró Kipchoge. "Creo que correr es la actividad más hermosa a todo nivel. Junto con Huawei, podemos llegar a millones de corredores en todo el mundo y, con suerte, tener un impacto en sus vidas de una manera hermosa y positiva".

HUAWEI WATCH GT Runner 2: cinco años de acumulación de tecnología redefinen los relojes para correr a nivel profesional

HUAWEI WATCH GT Runner 2 está equipado con una nueva arquitectura de antena flotante 3D, diseñada para ofrecer posicionamiento con una precisión incomparable. Equipado por primera vez con un algoritmo de posicionamiento inteligente, continúa calculando la trayectoria y la distancia del corredor incluso durante interrupciones de señal, lo que garantiza un posicionamiento ininterrumpido. El nuevo modo maratón inteligente ofrece una gestión integral de la carrera y actúa como un entrenador personal en la muñeca durante todo el recorrido. El HUAWEI WATCH GT Runner 2 no solo ayuda a los atletas profesionales a mejorar su rendimiento, sino que también brinda una experiencia de carrera inteligente y profesional a los corredores aficionados. Eliud Kipchoge compartió su experiencia en la creación conjunta de productos con Huawei en el evento, donde afirmó: "Me apasiona compartir mis opiniones y perspectivas para mejorar la experiencia del reloj inteligente no solo para los atletas de élite sino también para los corredores de todo el mundo".

HUAWEI WATCH Ultimate 2 y la serie HUAWEI Band 11: entrenamiento a un nivel superior

En este evento, Huawei presentó una variedad de dispositivos portátiles nuevos diseñados para ofrecer experiencias de entrenamiento más profesionales y personalizadas a los usuarios. El HUAWEI WATCH Ultimate 2 debutó con un llamativo color "verde" y mantuvo sus capacidades de primer nivel para buceo y aventuras al aire libre, a la vez que presentó características mejoradas diseñadas específicamente para las prácticas de golf y los partidos en los campos de golf tradicionales. Estas características ofrecen una experiencia deportiva de alta gama más precisa e inteligente. Por otra parte, la serie HUAWEI Band 11 combina diseño elegante con funcionalidad práctica, con una pantalla más grande y clara que garantiza una excelente visibilidad incluso bajo la luz solar intensa. Al integrar monitoreo de salud, seguimiento de actividad y funciones convenientes en un dispositivo compacto, es un compañero confiable para las necesidades diarias de los usuarios al ejercitarse.

HUAWEI Mate 80 Pro: el modelo emblemático de vanguardia establece un nuevo punto de referencia en la experiencia móvil

Huawei hace un gran regreso al mercado mundial con su serie Mate, con la que muestra la destreza tecnológica de la empresa. El HUAWEI Mate 80 Pro representa la innovación de vanguardia de Huawei, cuenta con una cámara True-To-Color mejorada que garantiza una precisión de color constante en diversas condiciones de iluminación y temperaturas de color mixtas. Su nuevo diseño de anillo espacial dual, que combina la elegancia clásica con la estética moderna, obtuvo una gran aceptación entre los asistentes. Con un rendimiento mejorado, cristal Kunlun Glass de segunda generación y capacidades de IA avanzadas, Huawei continúa ofreciendo tecnología y experiencias de última generación y lleva la experiencia de los teléfonos inteligentes a nuevos niveles.

Tecnología vanguardista con una inteligencia máxima

Huawei presenta HUAWEI MatePad Mini, su primera minitableta. Con un cuerpo compacto de 8,8 pulgadas que es más delgado y liviano que las tabletas tradicionales, cabe fácilmente en bolsillos o bolsos. Ya sea para leer documentos, ver sus programas favoritos o realizar trabajos creativos durante viajes de negocios, este dispositivo está siempre listo para cada necesidad. Sirve como un compañero digital ideal para profesionales de negocios, lectores ávidos, trabajadores de oficina e investigadores académicos por igual. Además, la empresa presentó HUAWEI FreeBuds Pro 5, los primeros auriculares inalámbricos del sector con cancelación de ruido mediante IA de doble motor. Al combinar un sistema acústico de doble unidad, brindan una reducción de ruido excepcional a la vez que preservan los detalles vocales e instrumentales y ofrecen a los usuarios una experiencia de escucha en vivo inmersiva.

El año pasado, Huawei presentó su propuesta de marca "Now is Yours" (Ahora es tu momento), con el objetivo de establecer conexiones genuinas y cercanas con los consumidores a nivel mundial mediante un enfoque de comunicación más inclusivo y juvenil. En este evento de lanzamiento, Huawei se asoció con Eliud Kipchoge para promover las carreras como deporte y defender un estilo de vida saludable. De cara al futuro, Huawei continuará promoviendo la salud y el entrenamiento mediante la innovación tecnológica al utilizar productos cálidos y una comunicación sincera para permitir que más personas disfruten de una vida más saludable y dinámica mediante la tecnología.

