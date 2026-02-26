Huawei prezentuje w Madrycie przełomowe innowacje ze szczególnym uwzględnieniem zegarków do biegania

MADRYT , 26 lutego 2026 r. /PRNewswire/ – Firma Huawei zaprezentowała najświeższe innowacje podczas globalnej premiery produktów „Now is Your Run", która odbyła się 26 lutego w Madrycie. Gigant technologiczny zaznaczył swój powrót do segmentu profesjonalnych zegarków do biegania po pięcioletniej przerwie, wprowadzając zupełnie nowy model HUAWEI WATCH GT Runner 2. Podczas wydarzenia zaprezentowano również HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI Mate 80 Pro, HUAWEI MatePad Mini, HUAWEI FreeBuds Pro 5 oraz serię HUAWEI Band 11. Dwukrotny mistrz olimpijski w maratonie, Eliud Kipchoge, został przedstawiony jako globalny ambasador HUAWEI WATCH GT Runner. „W bieganiu chodzi o znacznie więcej niż szybkość" - powiedział Kipchoge. „Wierzę, że bieganie jest najpiękniejszą aktywnością na każdym poziomie. Wspólnie z Huawei możemy dotrzeć do milionów biegaczy na całym świecie i miejmy nadzieję, wpłynąć na ich życie w piękny i pozytywny sposób".

ULTRA PERFORMANCE HUAWEI WATCH GT Runner 2 Eliud Kipchoge HUAWEI WATCH GT Runner Global Ambassador HUAWEI Mate80 Pro See it True

HUAWEI WATCH GT Runner 2: pięć lat doświadczeń, nowa definicja profesjonalnych zegarków do biegania

HUAWEI WATCH GT Runner 2 został wyposażony w nową architekturę pływającej anteny 3D, zaprojektowaną w celu zapewnienia niezrównanej precyzji lokalizacji. Po raz pierwszy zastosowano w nim inteligentny algorytm pozycjonowania, który umożliwia dalsze obliczanie trasy i dystansu biegacza nawet podczas przerw w sygnale, zapewniając nieprzerwane śledzenie lokalizacji. Nowy inteligentny tryb maratonu oferuje kompleksowe zarządzanie biegiem, działając jak osobisty trener na nadgarstku przez cały czas trwania wyzwania. HUAWEI WATCH GT Runner 2 nie tylko pomaga profesjonalnym sportowcom poprawiać osiągi, lecz także zapewnia inteligentne i profesjonalne rozwiązania biegowe dla amatorów. Eliud Kipchoge podzielił się podczas wydarzenia swoimi doświadczeniami ze współtworzenia produktów z Huawei, stwierdzając: „Z pasją dzielę się swoimi opiniami i perspektywą, aby poprawiać komfort korzystania ze smartwatchy nie tylko dla elitarnych sportowców, ale dla biegaczy na całym świecie".

HUAWEI WATCH Ultimate 2 i seria HUAWEI Band 11: nowy poziom fitnessu

Podczas wydarzenia Huawei zaprezentował szereg nowych urządzeń do noszenia zaprojektowanych z myślą o dostarczaniu użytkownikom bardziej profesjonalnych i spersonalizowanych rozwiązań do fitnessu. HUAWEI WATCH Ultimate 2 zadebiutował w efektownej zielonej wersji kolorystycznej, zachowując najwyższej klasy możliwości w zakresie nurkowania i aktywności na świeżym powietrzu, a jednocześnie wprowadzając ulepszone funkcje stworzone z myślą o ćwiczeniach na polu treningowym oraz grze na polu golfowym. Zapewnia to bardziej precyzyjne i inteligentne rozwiązania sportowe z segmentu premium. Z kolei seria HUAWEI Band 11 łączy smukły design z praktyczną funkcjonalnością, oferując większy i wyraźniejszy wyświetlacz, który gwarantuje doskonałą czytelność nawet w intensywnym świetle słonecznym. Łącząc monitorowanie parametrów zdrowotnych, śledzenie aktywności oraz wygodne funkcje w jednym kompaktowym urządzeniu, opaska jest niezawodnym towarzyszem codziennych potrzeb użytkowników w zakresie fitnessu.

HUAWEI Mate 80 Pro: przełomowy flagowiec wyznaczający nowy standard mobilnych rozwiązań

Huawei triumfalnie powraca na rynek globalny z serią Mate, prezentując technologiczne możliwości firmy. HUAWEI Mate 80 Pro, będący ucieleśnieniem najnowocześniejszych innowacji Huawei, został wyposażony w udoskonalony aparat True-to-Color Camera, który zapewnia spójną dokładność odwzorowania kolorów w różnych warunkach oświetleniowych i temperaturach barwowych. Jego nowy design z podwójnymi okręgami (ang. Dual Space Ring), łączący klasyczną elegancję z nowoczesną estetyką, spotkał się z szerokim uznaniem uczestników wydarzenia. Za sprawą zwiększonej wydajności, szkła Kunlun Glass drugiej generacji oraz zaawansowanym możliwościom sztucznej inteligencji Huawei nadal dostarcza najnowocześniejszych technologii i rozwiązań, wynosząc korzystanie ze smartfonów na nowy poziom.

Technologia wyznaczająca trendy zaprezentowana z myślą o najwyższym poziomie rozwiązań inteligentnych

Huawei zaprezentował swój pierwszy w historii tablet Mini - HUAWEI MatePad Mini. Wyposażony w kompaktową obudowę o przekątnej 8,8 cala, smuklejszą i lżejszą niż tradycyjne tablety, z łatwością mieści się w kieszeni lub torebce. Niezależnie od tego, czy służy do czytania dokumentów, oglądania ulubionych programów, czy kreatywnej pracy w podróży służbowej, urządzenie jest gotowe do użycia zawsze wtedy, gdy jest potrzebne. Jest idealnym cyfrowym towarzyszem dla ludzi biznesu, zapalonych czytelników, pracowników biurowych oraz badaczy naukowych. Firma zaprezentowała również słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 5 - pierwsze w branży bezprzewodowe słuchawki douszne z redukcją szumów opartą na sztucznej inteligencji opartą na podwójnym silniku. W połączeniu z dwudrożnym systemem akustycznym zapewniają one wyjątkową redukcję hałasu przy jednoczesnym zachowaniu szczegółów wokalu i instrumentów, oferując użytkownikom immersyjne wrażenia słuchowe zbliżone do koncertowych.

W ubiegłym roku firma Huawei zaprezentowała swoją propozycję marki „Now is Yours", której celem jest budowanie autentycznych i bliskich relacji z konsumentami na całym świecie poprzez bardziej inkluzywne i młodzieżowe podejście komunikacyjne. Podczas wydarzenia „Now is Your Run" firma Huawei nawiązała współpracę z Eliudem Kipchoge, aby promować bieganie jako sport oraz propagować zdrowy styl życia. W przyszłości Huawei będzie nadal wspierać kondycję fizyczną i zdrowie poprzez innowacje technologiczne, oferując przyjazne produkty i szczerą komunikację, aby umożliwić większej liczbie osób cieszenie się zdrowszym i bardziej dynamicznym życiem dzięki technologii.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2921382/ULTRA_PERFORMANCE_HUAWEI_WATCH_GT_Runner_2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2921383/Eliud_Kipchoge_HUAWEI_WATCH_GT_Runner_Global_Ambassador.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2921384/HUAWEI_Mate80_Pro_See_it_True.jpg