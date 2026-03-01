Huawei, Madrid'de Koşu Saatlerine Odaklanan Son Teknoloji Yeniliklerini Tanıttı

MADRİD, 1 Mart 2026 /PRNewswire/ -- Huawei, 26 Şubat'ta İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen "Now is Your Run" global ürün lansman etkinliğinde en son yeniliklerini tanıttı. Teknoloji devi, beş yıllık bir aradan sonra profesyonel koşu saatlerine geri dönüşünü yepyeni HUAWEI WATCH GT Runner 2'nin piyasaya sürülmesiyle kutladı. Etkinlikte ayrıca HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI Mate 80 Pro, HUAWEI MatePad Mini, HUAWEI FreeBuds Pro 5 ve HUAWEI Band 11 Serisi de sergilendi. İki kez Olimpiyat maraton şampiyonu olan Eliud Kipchoge, HUAWEI WATCH GT Runner'ın küresel elçisi olarak tanıtıldı. "Koşmak, hızlı koşmaktan çok daha fazlasıdır" dedi Kipchoge. "Koşmanın her düzeyde en güzel aktivite olduğuna inanıyorum. Huawei ile birlikte, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca koşucuya ulaşabilir ve umarım hayatlarını güzel ve olumlu bir şekilde etkileyebiliriz."

HUAWEI WATCH GT Runner 2: Beş Yıllık Birikim, Profesyonel Koşu Saatlerini Yeniden Tanımlıyor

HUAWEI WATCH GT Runner 2, benzersiz konumlandırma hassasiyeti sunmak için tasarlanmış yeni bir 3D yüzer anten mimarisi ile donatılmıştır. İlk kez akıllı bir konumlandırma algoritması ile donatılan bu cihaz, sinyal kesintileri sırasında bile koşucunun rotasını ve mesafesini hesaplamaya devam ederek kesintisiz konumlandırma sağlar. Yeni akıllı maraton modu, tek noktadan yarış yönetimi sunarak yolculuk boyunca bileğinizde kişisel antrenörünüz gibi davranır. HUAWEI WATCH GT Runner 2, sadece profesyonel sporcuların performanslarını artırmalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda amatör koşuculara da akıllı ve profesyonel bir koşu deneyimi sunar. Eliud Kipchoge, etkinlikte Huawei ile ürünleri birlikte geliştirme deneyimini paylaşarak, "Sadece elit sporcular için değil, dünyanın dört bir yanındaki tüm koşucular için akıllı saat deneyimini iyileştirmek amacıyla fikirlerimi ve bakış açımı paylaşmaktan büyük heyecan duyuyorum" dedi.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 ve HUAWEI Band 11 Serisi: Next-Level Fitness

Huawei bu etkinlikte, kullanıcılar için daha profesyonel ve kişiselleştirilmiş fitness deneyimleri sunmak üzere tasarlanan bir dizi yeni giyilebilir cihazı tanıttı. HUAWEI WATCH Ultimate 2, dalış ve açık hava maceraları için en üst düzey özelliklerini korurken, golf sahası ve saha içi oyun için özel olarak tasarlanmış gelişmiş özellikler sunarak çarpıcı bir "Yeşil" renkte piyasaya sürüldü. Bu, daha hassas ve akıllı bir üst düzey spor deneyimi sunar. Bu arada HUAWEI Band 11 Serisi, parlak güneş ışığı altında bile mükemmel görünürlük sağlayan daha büyük ve daha net bir ekrana sahip şık tasarımı pratik işlevsellikle birleştiriyor. Sağlık izleme, aktivite takibi ve kullanışlı özellikleri tek bir kompakt cihaza entegre eden bu cihaz, kullanıcıların günlük fitness ihtiyaçları için güvenilir bir yol arkadaşı olarak hizmet veriyor.

HUAWEI Mate 80 Pro: Mobil Deneyimde Yeni Bir Çığır Açan Son Teknoloji Amiral Gemisi Ürünü

Huawei, şirketin teknolojik hünerlerini sergilediği Mate Serisi ile küresel pazara büyük bir dönüş yapıyor. Huawei'in en son yeniliklerini temsil eden HUAWEI Mate 80 Pro, çeşitli aydınlatma koşullarında ve karışık renk sıcaklıklarında tutarlı renk doğruluğu sağlayan yükseltilmiş bir True-to-Color Kameraya sahiptir. Klasik zarafeti modern estetikle harmanlayan yeni Dual Space Ring Tasarımı, katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Gelişmiş performans, 2. Nesil Kunlun Glass ve gelişmiş AI özellikleriyle Huawei, en son teknolojiyi ve deneyimleri sunmaya devam ederek akıllı telefon deneyimini yeni zirvelere taşıyor.

En Üst Düzey Zeka için Trend Belirleyen Teknoloji Tanıtıldı

Huawei, ilk Mini tableti HUAWEI MatePad Mini'yi tanıttı. Geleneksel tabletlerden daha ince ve daha hafif olan 8,8 inçlik kompakt gövdesi sayesinde ceplere veya el çantalarına kolayca sığar. İster belgeleri okumak, ister en sevdiğiniz programları izlemek veya iş seyahatleri sırasında hareket halindeyken yaratıcı çalışmalar yapmak için olsun, bu cihaz ihtiyacınız olan her an hazırdır. İş dünyası profesyonelleri, kitap kurdu okuyucular, ofis çalışanları ve akademik araştırmacılar için ideal bir dijital yardımcıdır. Şirket ayrıca, sektörün çift motorlu AI gürültü engelleme özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklıkları olan HUAWEI FreeBuds Pro 5 kulaklıklarını da tanıttı. Çift sürücülü akustik sistemle eşleştirilen bu ürünler, vokal ve enstrümantal ayrıntıları korurken olağanüstü gürültü azaltma sağlayarak kullanıcılara sürükleyici bir canlı dinleme deneyimi yaşatır.

Huawei geçtiğimiz yıl, daha kapsayıcı ve genç bir iletişim yaklaşımıyla küresel tüketicilerle gerçek ve yakın bağlar kurmayı amaçlayan "Now is Yours" marka önerisini tanıttı. Huawei, "Now is Your Run" lansman etkinliğinde, Eliud Kipchoge ile işbirliği yaparak koşuyu bir spor olarak tanıtmak ve sağlıklı bir yaşam tarzını savunmak için bir araya geldi. Huawei, ileriye dönük olarak, daha fazla insanın teknoloji aracılığıyla daha sağlıklı ve daha canlı bir yaşam sürmesini sağlamak için sıcak ürünler ve samimi iletişim kullanarak teknolojik yenilikler yoluyla fitness ve sağlığı teşvik etmeye devam edecektir.

