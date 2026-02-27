Huawei présente ses innovations de pointe à Madrid en mettant l'accent sur les montres de running

MADRID, 27 février 2026 /PRNewswire/ -- Huawei a dévoilé ses dernières innovations lors de l'événement mondial de lancement de produits « Now is Your Run » à Madrid, en Espagne, le 26 février. Après une interruption de cinq ans, le géant de la technologie a marqué son retour dans le domaine des montres de running professionnelles, avec le lancement de la toute nouvelle HUAWEI WATCH GT Runner 2. L'événement a également été l'occasion de présenter la HUAWEI WATCH Ultimate 2, le smartphone HUAWEI Mate 80 Pro, la tablette HUAWEI MatePad Mini, les écouteurs HUAWEI FreeBuds Pro 5 et la série des bracelets connectés HUAWEI Band 11. Eliud Kipchoge, double champion olympique de marathon, a été présenté comme l'ambassadeur mondial de la HUAWEI WATCH GT Runner. « Courir, ce n'est pas seulement courir vite », a déclaré Eliud Kipchoge. « Pour moi, la course à pied est la plus belle activité à tous les niveaux. Avec Huawei, nous pouvons toucher des millions de coureurs à travers le monde et notre espoir est d'influencer leur vie de manière positive et belle. »

ULTRA PERFORMANCE HUAWEI WATCH GT Runner 2 Eliud Kipchoge HUAWEI WATCH GT Runner Global Ambassador HUAWEI Mate80 Pro See it True

HUAWEI WATCH GT Runner 2 : cinq années d'accumulation ou comment redéfinir les montres professionnelles de running

La HUAWEI WATCH GT Runner 2 est équipée d'une nouvelle architecture d'antenne flottante 3D, conçue pour offrir une précision de positionnement inégalée. Dotée pour la première fois d'un algorithme de positionnement intelligent, elle calcule en continu la trajectoire et la distance du coureur, même en cas d'interruption du signal, garantissant ainsi un positionnement ininterrompu. Le nouveau mode marathon intelligent permet de gérer la course d'un seul coup, en agissant comme un coach personnel à votre poignet tout au long du trajet. La HUAWEI WATCH GT Runner 2 aide non seulement les athlètes professionnels à améliorer leurs performances, mais elle offre également aux coureurs amateurs une expérience de course intelligente et professionnelle. Eliud Kipchoge a partagé son expérience de cocréation de produits avec Huawei lors de l'événement, en déclarant : « Cela me passionne de partager mes opinions et mes perspectives pour améliorer l'expérience de la montre intelligente, non seulement pour les athlètes d'élite, mais aussi pour les coureurs du monde entier. »

Montre HUAWEI WATCH Ultimate 2 et série de bracelets HUAWEI Band 11 : pour un fitness de haut niveau

Lors de cet événement, Huawei a dévoilé une gamme de nouveaux appareils portables conçus pour offrir aux utilisateurs des expériences de fitness plus professionnelles et personnalisées. La HUAWEI WATCH Ultimate 2 a fait ses débuts dans une couleur « verte » saisissante, conservant ses capacités de premier plan pour la plongée et les aventures en plein air, tout en introduisant des fonctions améliorées spécialement conçues pour la pratique du golf. Elle offre une expérience sportive haut de gamme plus précise et plus intelligente. La série des bracelets connectés HUAWEI Band 11 associe un design élégant à des fonctionnalités pratiques, avec un écran plus grand et plus clair qui garantit une excellente visibilité, même en plein soleil. Intégrant la surveillance de la santé, le suivi des activités ainsi que des fonctions pratiques dans un seul appareil compact, le dispositif constitue un compagnon fiable pour les besoins quotidiens de fitness des utilisateurs.

Le smartphone HUAWEI Mate 80 Pro : un outil à la pointe de la technologie qui établit une nouvelle référence en matière d'expérience mobile

Huawei fait son grand retour sur le marché mondial avec sa série Mate, qui met en avant les prouesses technologiques de l'entreprise. Le HUAWEI Mate 80 Pro, qui incarne l'innovation de pointe de Huawei, est équipé d'un appareil photo True-to-Color amélioré qui garantit une précision des couleurs constante quelles que soient les conditions d'éclairage et les températures de couleur. Son nouveau design à bi-anneaux d'inspiration spatiale, qui allie l'élégance classique à l'esthétique moderne, a été largement salué par les participants. Avec des performances améliorées, le verre Kunlun de 2e génération et des capacités d'IA avancées, Huawei continue d'offrir des technologies et des expériences de pointe, poussant l'expérience du smartphone vers de nouveaux sommets.

Une technologie d'avant-garde dévoilée pour une intelligence ultime

Huawei dévoile sa toute première mini-tablette, le HUAWEI MatePad Mini. Dotée d'un boîtier compact de 8,8 pouces, plus fine et plus légère que les tablettes traditionnelles, la tablette se glisse facilement dans une poche ou dans un sac à main. Que ce soit pour lire des documents, regarder vos émissions préférées ou faire du travail créatif en déplacement, cet appareil est prêt à chaque fois que vous en avez besoin. C'est le compagnon numérique idéal pour les professionnels, les lecteurs assidus, les employés de bureau et les chercheurs universitaires. La société a également présenté les écouteurs HUAWEI FreeBuds Pro 5, les premiers écouteurs sans fil de l'industrie dotés de deux moteurs IA de réduction de bruit. Associés à un système acoustique à double driver, ils offrent une réduction exceptionnelle du bruit tout en préservant les détails vocaux et instrumentaux, procurant ainsi aux utilisateurs une expérience immersive d'écoute en direct.

L'an dernier, Huawei avait présenté sa proposition de marque « Now is Yours », visant à établir des liens authentiques et étroits avec les consommateurs du monde entier grâce à une approche de communication plus inclusive et plus jeune. Lors de l'événement de lancement de « Now is Your Run », Huawei s'est associée à Eliud Kipchoge pour promouvoir la course à pied et plaider en faveur d'un mode de vie sain. Huawei continuera à promouvoir la forme et la santé par l'innovation technologique, en utilisant des produits chaleureux et une communication sincère pour permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter d'une vie plus saine et plus dynamique grâce à la technologie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2921382/ULTRA_PERFORMANCE_HUAWEI_WATCH_GT_Runner_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2921383/Eliud_Kipchoge_HUAWEI_WATCH_GT_Runner_Global_Ambassador.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2921384/HUAWEI_Mate80_Pro_See_it_True.jpg