Huawei Gelar Debut Sejumlah Inovasi Mutakhir di Madrid dengan Fokus pada Jam Tangan Lari

MADRID, 27 Februari 2026 /PRNewswire/ -- Huawei meluncurkan berbagai inovasi terbaru dalam acara peluncuran produk global bertajuk "Now is Your Run" yang berlangsung di Madrid, Spanyol, pada 26 Februari. Raksasa teknologi ini kembali hadir di segmen produk jam tangan lari profesional melalui debut HUAWEI WATCH GT Runner 2 terbaru setelah absen lima tahun. Dalam acara tersebut, Huawei juga memperkenalkan HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI Mate 80 Pro, HUAWEI MatePad Mini, HUAWEI FreeBuds Pro 5, serta HUAWEI Band 11 Series. Sosok yang sukses dua kali menjuarai cabang maraton di Olimpiade, Eliud Kipchoge, juga telah ditunjuk sebagai global ambassador untuk HUAWEI WATCH GT Runner. "Berlari bukan sekadar melaju cepat," ujar Kipchoge. "Menurut saya, berlari merupakan aktivitas yang indah pada setiap level. Bersama Huawei, kita dapat menjangkau jutaan pelari di seluruh dunia dan memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka."

HUAWEI WATCH GT Runner 2: Proses Pengembangan Selama Lima Tahun, Mendefinisikan Ulang Jam Tangan Lari Profesional

HUAWEI WATCH GT Runner 2 menggunakan arsitektur antena 3D floating terbaru dengan akurasi posisi yang sangat tinggi. Untuk pertama kalinya, perangkat ini dibekali algoritma penentuan posisi yang tetap menghitung jalur dan jarak lari meski gangguan sinyal terjadi sehingga pelacakan posisi selalu berjalan tanpa terputus. Dengan moda maraton pintar terbaru, HUAWEI WATCH GT Runner 2 menawarkan pengelolaan lomba secara menyeluruh, berfungsi seperti pelatih pribadi di pergelangan tangan sepanjang berlari. Jam tangan ini tidak hanya membantu atlet profesional meningkatkan performa, namun juga menghadirkan pengalaman lari yang cerdas dan profesional bagi pelari amatir. Dalam acara tersebut, Eliud Kipchoge berbagi pengalaman tentang berkolaborasi dengan Huawei dalam pengembangan produk. "Saya gembira berbagi pandangan dan pengalaman pribadi guna meningkatkan pengalaman penggunaan smartwatch, bukan hanya bagi atlet elit, melainkan juga untuk pelari di seluruh dunia," ujarnya.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 dan HUAWEI Band 11 Series: Pengalaman Menjaga Kebugaran Tingkat Lanjut

Huawei juga memperkenalkan berbagai perangkat wearable terbaru yang memberikan pengalaman kebugaran yang lebih profesional dan personal. HUAWEI WATCH Ultimate 2 hadir dalam warna "Green" yang mencolok, tetap mempertahankan fitur unggulan untuk menyelam dan aktivitas luar ruang, serta menambahkan fitur khusus untuk latihan dan permainan golf. Hal ini memberikan pengalaman olahraga premium yang lebih presisi dan cerdas. Sementara, HUAWEI Band 11 Series memadukan desain ramping dengan fungsi praktis. Perangkat ini memiliki layar yang lebih besar dan lebih jelas sehingga tetap mudah dibaca, bahkan di bawah sinar matahari terang. Dengan fitur pemantauan kesehatan, pelacakan aktivitas, serta berbagai fungsi praktis dalam satu perangkat ringkas, HUAWEI Band 11 menjadi pendamping andalan untuk menjaga kebugaran setiap hari.

HUAWEI Mate 80 Pro: Perangkat Flagship Inovatif yang Menjadi Standar Baru dalam Pengalaman Seluler

Huawei kembali hadir di pasar global melalui Mate Series dengan keunggulan inovasi teknologinya. HUAWEI Mate 80 Pro menawarkan kamera True-to-Color yang telah ditingkatkan, memastikan akurasi warna tetap konsisten dalam berbagai kondisi pencahayaan. Desain Dual Space Ring terbaru memadukan keanggunan klasik dengan sentuhan modern sehingga sangat diapresiasi para peserta acara. Dengan peningkatan performa, Kunlun Glass generasi kedua, serta fitur-fitur AI yang lebih canggih, Huawei terus menghadirkan teknologi mutakhir dan pengalaman ponsel pintar yang semakin optimal.

Teknologi yang Menentukan Tren dan Mewujudkan Kecerdasan Maksimal

Huawei juga memperkenalkan tablet mini pertamanya, HUAWEI MatePad Mini. Dengan ukuran ringkas 8,8 inci yang lebih tipis dan ringan dibandingkan tablet konvensional, perangkat ini mudah disimpan ke dalam saku atau tas. Cocok untuk membaca dokumen, menonton hiburan, atau bekerja kreatif saat bepergian, tablet ini menjadi pendamping digital yang ideal bagi profesional bisnis, pembaca aktif, pekerja kantoran, dan peneliti. Selain itu, Huawei meluncurkan HUAWEI FreeBuds Pro 5, earbud nirkabel pertama di industri yang dilengkapi dua sistem peredam kebisingan AI. Dipadukan dengan sistem akustik dual-drive, perangkat ini mampu meredam kebisingan secara efektif tanpa mengurangi detail suara vokal maupun instrumen musik sehingga menghadirkan pengalaman menarik ketika mendengarkan audio.

Tahun lalu, Huawei memperkenalkan slogan "Now is Yours" untuk membangun hubungan yang lebih erat dan autentik dengan konsumen global melalui pendekatan komunikasi yang inklusif dan dinamis. Melalui acara "Now is Your Run", Huawei menggandeng Eliud Kipchoge untuk mempromosikan olahraga lari dan gaya hidup sehat. Ke depan, Huawei akan selalu mendorong tren kebugaran dan kesehatan melalui inovasi teknologi, menghadirkan produk yang relevan serta komunikasi yang tulus agar semakin banyak orang dapat menikmati gaya hidup yang lebih sehat dan aktif dengan dukungan teknologi.

SOURCE HUAWEI