Huawei、マドリードでランニングウォッチに焦点を当てた最先端のイノベーションを発表

マドリード、2026年3月6日 /PRNewswire/-- Huaweiは2月26日、スペインのマドリードで開催されたグローバル製品発表イベント「Now is Your Run」にて、最新のイノベーションを発表しました。このテック大手は、5年間の空白期間を経て、全く新しいHUAWEI WATCH GT Runner 2のデビューとともにプロ仕様のランニングウォッチ市場への復帰を果たしました。同イベントでは、HUAWEI WATCH Ultimate 2、HUAWEI Mate 80 Pro、HUAWEI MatePad Mini、HUAWEI FreeBuds Pro 5、およびHUAWEI Band 11シリーズも展示されました。オリンピックマラソンで2連覇を達成したEliud Kipchogeが、HUAWEI WATCH GT Runnerのグローバル・アンバサダーとして紹介されました。Eliud Kipchogeは次のように述べています。「走ることには、速く走ること以上の意味があります。走ることは、あらゆるレベルにおいて最も美しい活動であると信じています。Huaweiとともに、世界中の何百万人ものランナーにリーチし、彼らの人生に美しくポジティブな影響を与えられることを願っています。」

HUAWEI WATCH GT Runner 2：5年間の蓄積により、プロフェッショナルなランニングウォッチを再定義

HUAWEI WATCH GT Runner 2は、比類のない測位精度を実現するために設計された、新しい3Dフローティング・アンテナ・アーキテクチャを搭載しています。インテリジェント測位アルゴリズムを初めて搭載し、信号が途切れた際にもランナーの軌跡と距離を計算し続けることで、中断のない測位を保証します。新しいインテリジェント・マラソンモードは、ワンストップのレース管理を提供し、走行中ずっと手首の上のパーソナルコーチとして機能します。HUAWEI WATCH GT Runner 2は、プロのアスリートがパフォーマンスを向上させるのを助けるだけでなく、アマチュアランナーにもスマートでプロフェッショナルなランニング体験を提供します。Eliud Kipchogeは、同イベントでHuaweiと製品を共同開発した経験を共有し、「エリートアスリートだけでなく、世界中のランナーのスマートウォッチ体験を向上させるために、自分の意見や視点を共有することに情熱を注いでいます」と述べました。

HUAWEI WATCH Ultimate 2およびHUAWEI Band 11シリーズ：次世代のフィットネス

このイベントで、Huaweiは、ユーザーにより専門的でパーソナライズされたフィットネス体験を提供するために設計された、一連の新しいウェアラブル・デバイスを発表しました。HUAWEI WATCH Ultimate 2は印象的な「グリーン」カラーで登場し、ダイビングやアウトドア・アドベンチャーのための最高水準の機能を維持しつつ、ゴルフ練習場やコースでのプレーに特化した強化機能を導入しました。これにより、より正確でインテリジェントなハイエンドスポーツ体験を提供します。一方、HUAWEI Band 11シリーズは、洗練されたデザインと実用的な機能を兼ね備えており、明るい日差しの下でも優れた視認性を確保する、より大きく鮮明なディスプレイを特徴としています。ヘルスモニタリング、アクティビティの追跡、そして便利な機能を一つのコンパクトなデバイスに統合し、ユーザーの日常的なフィットネスニーズに応える信頼できるパートナーとして機能します。

HUAWEI Mate 80 Pro：モバイル体験の新たなベンチマークとなる最先端フラッグシップ

HuaweiはMateシリーズとともに世界市場へ華々しい復帰を果たし、同社の技術力の高さを示しました。Huaweiの最先端のイノベーションを象徴するHUAWEI Mate 80 Proは、様々な照明条件や混合色温度下で一貫した色の正確さを保証する、アップグレードされたTrue-to-Colorカメラを搭載しています。クラシックな優雅さと現代的な美学を融合させた新しいDual Space Ring Designは、参加者から広く称賛されました。強化されたパフォーマンス、第2世代Kunlun Glass、および高度なAI機能により、Huaweiは最先端の技術と体験を提供し続け、スマートフォン体験を新たな高みへと押し上げます。

究極のインテリジェンスを実現するために発表された、トレンドを先導するテクノロジー

Huaweiは、同社初となるミニタブレットHUAWEI MatePad Miniを発表しました。従来のタブレットよりもスリムで軽量なコンパクトな8.8インチのボディを特徴とし、ポケットやハンドバッグに簡単に収まります。書類を読んだり、お気に入りの番組を見たり、出張中の移動先でクリエイティブな作業を行ったりなど、このデバイスは必要なときにいつでも使えます。ビジネス・プロフェッショナル、熱心な読書家、会社員、学術研究者のいずれにとっても、理想的なデジタルパートナーとなります。同社はまた、業界初となるデュアルエンジンAIノイズキャンセリングを搭載したワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeBuds Pro 5」を発表しました。デュアルドライブ音響システムと組み合わせることで、ボーカルや楽器の細かなディテールを維持しながら、並外れたノイズ低減を実現し、没入感のあるライブリスニング体験をユーザーに提供します。

昨年、Huaweiはブランドプロポジション「Now is Yours」を導入し、より包括的で若々しいコミュニケーションアプローチを通じて、世界中の消費者と真の緊密なつながりを築くことを目指しました。今回の「Now is Your Run」発表イベントにおいて、HuaweiはEliud Kipchogeと提携し、スポーツとしてのランニングを推進し、健康的なライフスタイルを提唱しました。今後、Huaweiは技術革新を通じてフィットネスと健康を促進し、温かみのある製品と誠実なコミュニケーションを用いて、より多くの人々がテクノロジーを通じてより健康的で活力に満ちた生活を楽しめるようにしていきます。

