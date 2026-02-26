Huawei v Madride predstavuje špičkové inovácie so zameraním na bežecké hodinky
Feb 26, 2026, 12:43 ET
MADRID, 26. februára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei predstavila na globálnom podujatí pod názvom „Now is Your Run" (Teraz ideš ty) v španielskom Madride 26. februára svoje posledné inovácie. Technologický gigant oslávil svoj návrat do sveta profesionálnych bežeckých hodiniek po päťročnej prestávke uvedením úplne nových hodiniek HUAWEI WATCH GT Runner 2. Na podujatí boli zároveň predstavené produkty HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI Mate 80 Pro, HUAWEI MatePad Mini, HUAWEI FreeBuds Pro 5 a HUAWEI Band 11. Ako globálny ambasádor hodiniek HUAWEI WATCH GT Runner bol predstavený dvojnásobný olympijský víťaz v maratóne Eliud Kipchoge. „Behať znamená oveľa viac než len behať rýchlo," povedal Kipchoge. „Som presvedčený, že beh je najkrajšia aktivita na každej úrovni. Spolu s Huawei môžeme osloviť milióny bežcov po celom svete a dúfajme, že to ich životy ovplyvní krásnym a pozitívnym spôsobom."
Hodinky HUAWEI WATCH GT Runner 2: Päť rokov akumulácie, úsilia o novú definíciu profesionálnych bežeckých hodiniek
Model HUAWEI WATCH GT Runner 2 prichádza s novou architektúrou 3D plávajúcej antény, ktorá bola navrhnutá tak, aby zabezpečila bezkonkurenčnú presnosť určovania polohy. Vďaka premiérovému inteligentnému algoritmu určovania polohy pokračuje vo výpočte trajektórie a vzdialenosti bežca aj pri prerušení signálu, čím zaisťuje nerušené určovanie polohy. Nový inteligentný maratónsky režim ponúka komplexné riadenie pretekov a počas celej cesty pôsobí ako osobný tréner priamo na zápästí. Hodinky HUAWEI WATCH GT Runner 2 nielenže pomáhajú profesionálnym športovcom zlepšiť výkon, ale prinášajú inteligentný a profesionálny bežecký zážitok aj amatérskym bežcom. Eliud Kipchoge sa na podujatí podelil o svoje skúsenosti so spoluprácou na tvorbe produktov s Huawei a uviedol: „S nadšením sa delím o svoje názory a perspektívy, aby som prispel k lepšiemu zážitku z používania inteligentných hodiniek nielen pre elitných športovcov, ale pre bežcov po celom svete."
HUAWEI WATCH Ultimate 2 a HUAWEI Band 11 Series: Fitness na vyššej úrovni
Spoločnosť Huawei na podujatí predstavila rad nových nositeľných zariadení navrhnutých tak, aby používateľom poskytovali profesionálnejšie a personalizovanejšie fitness zážitky. Hodinky HUAWEI WATCH Ultimate 2 debutovali vo výraznej „zelenej" farbe, pričom si zachovávajú špičkové funkcie pre potápanie a outdoorové dobrodružstvá. Zároveň prinášajú vylepšené funkcie špeciálne prispôsobené pre golfové odpalisko a hru na ihrisku. Prinášajú tak presnejší a inteligentnejší zážitok zo špičkových športov. Náramok HUAWEI Band 11 Series kombinuje elegantný dizajn s praktickou funkčnosťou. Ponúka väčší a jasnejší displej, ktorý zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť aj za jasného slnečného svetla. Vďaka integrácii monitorovania zdravia, sledovania aktivít a praktických funkcií do jedného kompaktného zariadenia poslúži ako spoľahlivý spoločník pre každodenné fitness potreby používateľov.
HUAWEI Mate 80 Pro: Špičková vlajková loď – nový štandard v oblasti mobilného zážitku
Huawei sa so svojou sériou Mate Series veľkolepo vracia na globálny trh a preukazuje svoju technologickú zdatnosť. HUAWEI Mate 80 Pro, ktorý zastupuje špičkovú inováciu Huawei, je vybavený vylepšeným fotoaparátom s verným zachytením farieb True-to-Color, ktorý zaisťuje konzistentnú presnosť farieb pri rôznych svetelných podmienkach a zmiešaných teplotách farieb. Jeho nový dizajn Dual Space Ring Design, ktorý spája klasickú eleganciu s modernou estetikou, si získal medzi účastníkov všeobecné uznanie. Vďaka vylepšenému výkonu, sklu Kunlun Glass druhej generácie a pokročilým funkciám AI spoločnosť Huawei naďalej poskytuje najmodernejšie technológie a zážitky, čím posúva zážitok zo smartfónov na novú úroveň.
Trendová technológia pre maximálnu inteligenciu
Huawei predstavuje svoj úplne prvý mini tablet pod názvom HUAWEI MatePad Mini. Vďaka kompaktnému 8,8-palcovému telu, ktoré je tenšie a ľahšie ako tradičné tablety, sa ľahko zmestí do vrecka aj do kabelky. Či už ide o čítanie dokumentov, sledovanie obľúbených relácií alebo kreatívnu prácu počas služobných ciest, toto zariadenie je pripravené vždy, keď ho potrebujete. Slúži ako ideálny digitálny spoločník pre obchodných profesionálov, vášnivých čitateľov, kancelárskych pracovníkov aj akademických vedcov. Spoločnosť tiež predstavila slúchadlá HUAWEI FreeBuds Pro 5, prvé bezdrôtové slúchadlá na trhu s dvojitým potlačením hluku s AI. V spojení s duálnym akustickým systémom poskytujú výnimočné zníženie hluku a zároveň zachovávajú vokálne a inštrumentálne detaily. Ponúkajú tak používateľom pohlcujúci zážitok z počúvania naživo.
Spoločnosť Huawei minulý rok predstavila svoju prepozíciu značky pod heslom „Now is Yours" (Terajšok je váš), s cieľom nadviazať skutočné a blízke vzťahy so spotrebiteľmi po celom svete prostredníctvom inkluzívnejšieho a mladistvejšieho komunikačného prístupu. Na tomto úvodnom podujatí s názvom „Now is Your Run" nadviazala spoločnosť Huawei partnerstvo s Eliudom Kipchogeom, aby propagovala beh ako šport a podporila zdravý životný štýl. Huawei bude naďalej poskytovať podporu pre fitness a zdravie prostredníctvom technologických inovácií, a prostredníctvom obľúbených produktov a úprimnej komunikácie pomáhať viacerým ľuďom užívať si zdravší a energickejší život prostredníctvom technológií.
