Презентация инновационных продуктов HUAWEI в Мадриде с акцентом на беговые часы

HUAWEI WATCH GT Runner 2: профессиональные часы для бега Huawei в центре внимания

Испания, Мадрид, 26 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- 26 февраля в Мадриде, Испания, на мероприятии «Время вашего старта», посвященном выпуску новых продуктов, Huawei представила свои последние инновации. После пятилетнего перерыва компания заявила  о своем возвращении в индустрию профессиональных часов для бега, продемонстрировав новые HUAWEI WATCH GT Runner 2. Также на мероприятии были представлены такие новинки, как смартфон HUAWEI Mate 80 Pro, смарт-часы HUAWEI WATCH Ultimate 2, , планшет HUAWEI MatePad Mini, наушники HUAWEI FreeBuds Pro 5 и фитнес-браслеты серии HUAWEI Band 11. Амбассадором новых HUAWEI WATCH GT Runner стал двукратный олимпийский чемпион Элуид Кипчоге. Профессиональный атлет отметил: «Бег — это больше, чем просто быстрое перемещение в пространстве. Вместе с Huawei мы сможем дотянуться до миллионов бегунов по всему миру и оказать положительное влияние на их жизнь».

ULTRA PERFORMANCE HUAWEI WATCH GT Runner 2
Eliud Kipchoge HUAWEI WATCH GT Runner Global Ambassador
HUAWEI Mate80 Pro See it True
HUAWEI WATCH GT Runner 2: результат пяти лет разработок, определивший новую концепцию умных беговых часов

HUAWEI WATCH GT Runner 2 оснащены новой трехмерной плавающей антенной, обеспечивающей непревзойденную точность геопозиционирования. В сочетании с инновационным алгоритмом определения местоположения на базе искусственного интеллекта такая архитектура антенны позволяет регистрировать траекторию движения и расстояние даже во время прерываний сигнала, обеспечивая непрерывную геолокацию. Новый интеллектуальный режим «Марафон» позволяет грамотно подготовиться к соревнованию, успешно завершить забег и проанализировать результаты. Часы, как  личный тренер, сопровождают вас на всем протяжении марафонской дистанции. HUAWEI WATCH GT Runner 2 не только помогают профессиональным спортсменам повысить свою эффективность , но и дают научные рекомендации по улучшению техники бега любителям этого вида спорта. На мероприятии Элуид Кипчоге рассказал о своем опыте совместной работы над продуктами  с Huawei: «Я был рад поделиться своим мнением и видением того, как можно усовершенствовать умные часы, чтобы они были полезны не только профессиональным спортсменам, но и любителям бега по всему миру».

HUAWEI WATCH Ultimate 2 и HUAWEI Band 11: фитнес нового уровня

В часах HUAWEI WATCH Ultimate 2 в зеленом цвете, унаследовавших высокотехнологичные возможности для дайвинга и занятий спортом на открытом воздухе устройств предыдущего поколения, представлены усовершенствованные функции для игры в гольф как в тренировочном режиме, так и на реальном гольф-поле. Любители гольфа могут повышать свои результаты на профессиональном уровне. Фитнес-браслет HUAWEI Band 11 отличается изысканным дизайном и практичной функциональностью.

HUAWEI Mate 80 Pro: высокотехнологичный флагман, задающий новые стандарты в мобильной индустрии

Huawei представила новинку серии Mate, продемонстрировав технологический прорыв компании. HUAWEI Mate 80 Pro оснащен объективом для ультрареалистичной съемки XMAGE 2-го поколения, которая обеспечивает точность цветопередачи при разном освещении и смешанной цветовой температуре. Линейка Mate давно зарекомендовала себя в качестве наиболее примера наиболее надежных смартфонов: высочайшая производительность, стекло Kunlun Glass 2-го поколения и продвинутые возможности искусственного интеллекта стали свидетельством новейших разработок Huawei в области смартфонов.

Интеллектуальные технологии для удобной жизни

Huawei также представила свой первый планшет линейки Mini — HUAWEI MatePad Mini. Обладающее компактным корпусом 8,8 дюйма, который тоньше и легче традиционных планшетов, это устройство легко помещается в кармане или сумке. Компания также представила HUAWEI FreeBuds Pro 5 — первые в отрасли беспроводные наушники с интеллектуальной системой шумоподавления на базе двух излучателей. Они обеспечивают невероятное качество звука с точной передачей мельчайших нюансов вокальных и инструментальных партий, предлагая пользователям погрузиться в мир музыки с головой.

В прошлом году Huawei заяаила о новой философию бренда «Настоящее принадлежит вам», призванной установить тесную связь с пользователями по всему миру через вовлеченность и диалог с молодым поколением. На мероприятии «Время вашего старта» Huawei вместе с Элуидом Кипчоге рассказывала о красоте и силе бега и пропагандировала здоровый образ жизни. Заглядывая вперед, можно с уверенностью сказать, что Huawei продолжит изыскания в сфере создания инновационных технологий для здорового образа жизни и спорта, а также разработок продуктов и концепций для улучшения пользовательского опыта. 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2921382/ULTRA_PERFORMANCE_HUAWEI_WATCH_GT_Runner_2.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2921383/Eliud_Kipchoge_HUAWEI_WATCH_GT_Runner_Global_Ambassador.jpg 
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2921384/HUAWEI_Mate80_Pro_See_it_True.jpg

