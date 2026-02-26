Huawei představuje v Madridu nejmodernější inovace se zaměřením na běžecké hodinky
Feb 26, 2026, 12:50 ET
MADRID, 26. února 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei představila své nejnovější inovace na globální akci k uvedení produktu „Teď je na vás běžet", která se konala 26. února ve španělském Madridu. Tento technologický gigant se po pětileté přestávce vrátil na trh s profesionálními běžeckými hodinkami a představil zcela nový model HUAWEI WATCH GT Runner 2. Na akci byly také představeny modely HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI Mate 80 Pro, HUAWEI MatePad Mini, HUAWEI FreeBuds Pro 5 a řada HUAWEI Band 11. Dvojnásobný olympijský vítěz v maratonu Eliud Kipchoge byl představen jako globální ambasador HUAWEI WATCH GT Runner. „Běhání znamená mnohem víc než jen rychlý běh," řekl Kipchoge. „Věřím, že běhání je nejkrásnější aktivita na všech úrovních. Společně s Huawei můžeme oslovit miliony běžců na celém světě a doufejme, že pozitivně ovlivníme jejich životy."
HUAWEI WATCH GT Runner 2: pět let nahromadění zkušeností, nové definování profesionálních běžeckých hodinek
Hodinky dHUAWEI WATCH GT Runner 2 jsou vybaveny novou 3D plovoucí anténou, která byla vyvinuta pro dosažení bezkonkurenční přesnosti určování polohy. Poprvé jsou opatřeny inteligentním algoritmem pro určování polohy, který i během přerušení signálu pokračuje ve výpočtu trajektorie a vzdálenosti běžce, čímž zajišťuje nepřetržité určování polohy. Nový inteligentní maratonský režim nabízí komplexní správu závodu a funguje jako osobní trenér na vašem zápěstí po celou trať. HUAWEI WATCH GT Runner 2 nejen pomáhá profesionálním sportovcům zvýšit jejich výkon, ale také přináší chytrý a profesionální běžecký zážitek amatérským běžcům. Eliud Kipchoge se na akci svěřil se svými zkušenostmi se spoluvytvářením produktů se společností Huawei a uvedl: „Rád se podělím o své názory a pohledy, abych zlepšil zážitek z používání chytrých hodinek nejen pro elitní sportovce, ale i pro běžce na celém světě."
HUAWEI WATCH Ultimate 2 a řada HUAWEI Band 11: fitness na nové úrovni
Na této akci představila společnost Huawei řadu nových nositelných zařízení, která uživatelům přinášejí profesionálnější a personalizovanější fitness zážitky. Hodinky HUAWEI WATCH Ultimate 2 debutovaly v nápadné „zelené" barvě a zachovávají si své špičkové schopnosti pro potápění a outdoorová dobrodružství, přičemž přinášejí vylepšené funkce speciálně přizpůsobené pro golfové hřiště a hru na něm. To nabízí přesnější a inteligentnější sportovní zážitek na vysoké úrovni. Řada HUAWEI Band 11 kombinuje elegantní design s praktickými funkcemi a nabízí větší a jasnější displej, který zajišťuje vynikající viditelnost i za jasného slunečního světla. Díky zabudování monitorování zdraví, sledování aktivity a praktických funkcí do jednoho kompaktního zařízení slouží jako spolehlivý společník pro každodenní fitness potřeby uživatelů.
HUAWEI Mate 80 Pro: špičkový vlajkový model, který nastavuje nové standardy v oblasti mobilních zařízení
Huawei se vrací ve velkém stylu na globální trh se svou řadou Mate, která předvádí technologickou vyspělost společnosti. Model HUAWEI Mate 80 Pro, jenž představuje špičkovou inovaci společnosti Huawei, je vybaven vylepšeným fotoaparátem True-to-Color, který zajišťuje konzistentní přesnost barev v různých světelných podmínkách a při smíšených teplotách barev. Jeho nový design Dvojitý prostorový kroužek, který kombinuje klasickou eleganci s moderní estetikou, si vysloužil široké uznání účastníků. Díky vylepšenému výkonu, sklu Kunlun druhé generace a pokročilým funkcím umělé inteligence Huawei nadále přináší nejmodernější technologie a zážitky a pozvedá zážitky ze smartphonů do nových výšin.
Představení trendové technologie pro maximální inteligenci
Společnost Huawei představuje svůj vůbec první mini tablet, HUAWEI MatePad Mini. Díky kompaktnímu 8,8palcovému tělu, které je tenčí a lehčí než tradiční tablety, se snadno vejde do kapsy nebo kabelky. Ať už chcete číst dokumenty, sledovat své oblíbené pořady nebo kreativně pracovat přímo na trase během služebních cest, toto zařízení je připraveno, kdykoli ho budete potřebovat. Je ideálním digitálním společníkem pro profesionální obchodníky, vášnivé čtenáře, kancelářské pracovníky i vědecké badatele. Společnost také představila HUAWEI FreeBuds Pro 5, první bezdrátová sluchátka v oboru s duálním motorem AI pro potlačení šumu. Ve spojení s akustickým systémem s duálním pohonem poskytují výjimečné potlačení šumu při zachování detailů hlasu a nástrojů, což uživatelům nabízí pohlcující zážitek z poslechu jako naživo.
V loňském roce společnost Huawei představila své značkové heslo „Teď je to na vás", jehož cílem je navázat upřímné a úzké vztahy s globálními spotřebiteli prostřednictvím inkluzivnějšího a mladistvějšího komunikačního přístupu. Na této akci k zahájení kampaně „Teď je na vás běžet" se Huawei spojila s Eliudem Kipchogem, aby propagovala běh jako sport a zdravý životní styl. Huawei bude i nadále podporovat fitness a zdraví prostřednictvím technologických inovací, pomocí příjemných produktů a upřímné komunikace, aby více lidí mohlo díky technologii vést zdravější a aktivnější život.
