Spoločnosť Huawei na veľtrhu The Smarter E 2026 predstavuje najnovšiu stratégiu vytvárania sietí pre budúce energetické systémy
News provided byHuawei
Jul 16, 2026, 19:27 ET
MNÍCHOV, 17. júla 2026 /PRNewswire/ -- Vo svojom prejave na odvetvovom veľtrhu v Mníchove prezident produktového radu Smart PV a ESS spoločnosti Huawei Digital Power, Steven Zhou, uviedol, že spoločnosť sa strategicky zameriava na integrované riešenia vytvárania sietí, ktoré posilňujú stabilitu siete s cieľom podporiť vysoký podiel obnoviteľných zdrojov energie v Európe.
V Európe sa očakáva, že do roku 2030 penetrácia veternej a slnečnej energie dosiahne 64 %. Zároveň energetická sústava čelí výzvam – ako je znížená odolnosť siete a oslabená sila systému – v dôsledku vysokej zložitosti dispečingu a klesajúceho podielu tradičných synchrónnych generátorov.
V reakcii na to európske trhy zvyšujú investície do rozvodnej siete, rozširujú zavádzanie batériových systém skladovania energie (BESS) tvoriacich rozvodnú sieť, vyvíjajú nové sieťové predpisy, ktoré zahŕňajú požiadavky na vytváranie rozvodnej siete, a urýchľujú prechod trhu s energiou od jednoduchej energetickej arbitráže k diverzifikovaným podporným sieťovým službám. Vo svojom prejave na veľtrhu The Smarter E 2026 prezident produktového radu Smart PV a ESS spoločnosti Huawei Digital Power Steven Zhou uviedol, že tieto kroky vysielajú jasný signál, že „budúce fotovoltické (PV) produkty a BESS sa musia vyvíjať tak, aby sa stali primárnym zdrojom energie".
Keďže sa nové energetické technológie stali primárnym zdrojom energie, priemysel vstúpil do obdobia aktívnych inovácií a prechádza od inovácií zameraných na jeden bod k integrovaným inováciám. Vďaka svojej schopnosti vytvárať sieť hybridné riešenia PV-BESS urýchľujú nahrádzanie tradičných tepelných elektrární. Kľúčové funkcie vytvárania sietí – ako napríklad štart po výpadku elektrickej siete, podpora zotrvačnosti a podpora skratového prúdu – boli plne overené za všetkých prevádzkových podmienok a časových rámcov v elektrizačnej sústave, pričom technický systém sa neustále zdokonaľuje.
Vo svojom prejave Zhou opísal, ako sa strategické smerovanie spoločnosti Huawei vyvíjalo v reakcii na vývoj siete. „V roku 2020 sme predstavili LUNA, prvý inteligentný systém na skladovanie energie v tomto odvetví," povedal Zhou. „LUNA, pomenovaná po Mesiaci, bola navrhnutá tak, aby strážila noc a zabezpečila, že čistá energia už nekončí so západom slnka. A ako viete, náš solárny menič sa volá SUN. Zrodené zo slnka, poháňa deň." Zhou uviedol, že úloha skladovania energie zmenila svoju definíciu s cieľom zaručiť stabilitu celej siete a oznámil, že spoločnosť Huawei oficiálne modernizovala značku LUNA na LUTERRA. „Názov LUTERRA pochádza zo slova ‚Terra'– Zem. Prechádzame od osvetľovania noci k ochrane našej planéty."
V nadväznosti na novú stratégiu Smart PV využíva spoločnosť Huawei svoje výhody v integrácii základných technológií 4T (bit, watt, teplo, batéria) na neustále inovácie s cieľom urýchliť výstavbu moderného energetického systému vrátane riešení pre všetky segmenty používateľov a scenáre. Vo svojom prejave na veľtrhu The Smarter E 2026 Zhou tiež podrobne opísal hlavné body projektov v komerčnej a priemyselnej oblasti v Európe s využitím univerzálneho riešenia spoločnosti, ktoré integruje fotovoltiku, BESS, nabíjačky pre elektromobily a plánovanie s využitím umelej inteligencie. Napríklad v Nemecku dosiahol obchodný park AHS nárast tržieb o 10 % už po dvoch rokoch prevádzky univerzálneho riešenia od spoločnosti Huawei a v Španielsku, ako poznamenal Zhou, „sa účet za elektrinu v supermarkete Carrefour znížil takmer o 40 % a doba návratnosti je iba päť rokov".
Spoločnosť Huawei sa pripravuje na vývoj trhu s elektrickou energiou. Zhou vysvetlil: „V budúcnosti sa obchodné modely pre BESS stanú diverzifikovanejšími… Vďaka flexibilnému vývoju hardvéru a softvéru sa univerzálna platforma od spoločnosti Huawei dokáže prispôsobiť všetkým rôznym obchodným modelom a maximalizovať výhody."
Zhou hovorí, že ukážky po celom svete – od Španielska po Mongolsko a od Nemecka po Filipíny – dokazujú hodnotu technológie spoločnosti Huawei na vytváranie siete a „posilnia naše komplexné riešenia inteligentnej fotovoltiky a BESS, aby sme našim zákazníkom priniesli maximálnu hodnotu a zároveň posilnili stabilitu siete s vysokým podielom obnoviteľných zdrojov energie".
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/3006150/image1.jpg
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