Huawei、ザ・スマーターE 2026（The Smarter E 2026）で将来の電力システムに向けた最新のグリッドフォーミング戦略を発表

ミュンヘン、2026年7月17日 /PRNewswire/ -- Huawei Digital PowerのSmart PV＆ESS製品ライン担当プレジデントであるSteven Zhouは、ミュンヘンで開催された業界会議での講演で、同社が欧州における再生可能エネルギー比率の拡大を支えるため、電力系統の安定性を強化するグリッドフォーミング型統合ソリューションに戦略的に注力していると述べました。

欧州では、風力・太陽光発電の導入比率が2030年までに64％に達すると予想されています。同時に、電力システムは、給電運用の複雑化と従来型同期発電機の比率低下により、系統レジリエンスや系統強度の低下といった課題に直面しています。

Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power (PRNewsfoto/Huawei)

これを受けて、欧州市場では、電力系統への投資を増やし、グリッドフォーミング型バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）の導入を拡大するとともに、グリッドフォーミング要件を盛り込んだ新たなグリッドコードを策定し、電力市場を単純なエネルギー裁定取引から多様な系統補助サービスへと転換する動きを加速しています。ザ・スマーターE 2026（The Smarter E 2026）での講演で、Huawei Digital PowerのSmart PV＆ESS製品ライン担当プレジデントであるSteven Zhouは、こうした取り組みは「今後、太陽光発電（PV）製品とBESS製品は主要電源へと進化しなければならない」ことを明確に示していると述べました。

新エネルギー技術が主要電源へと発展するのに伴い、業界はイノベーションが活発化する段階に入り、個別型から統合型へと移行しています。グリッドフォーミング能力を備えたハイブリッド型PV・BESSソリューションにより、従来型火力発電所の代替が加速しています。ブラックスタート、慣性支援、短絡電流支援といった主要なグリッドフォーミング機能は、電力系統におけるすべての運転条件と時間スケールにわたって検証済みであり、技術体系もますます高度化しています。

Zhouは講演の中で、系統の進化に応じてHuaweiの戦略がどのように形作られてきたかを振り返りました。「2020年、当社は業界初のスマートストリング型エネルギー貯蔵システム『LUNA』を発表しました」とZhouは述べました。「月にちなんで名付けられたLUNAは、夜を見守り、日没後もクリーンな電力が途切れないようにするために設計されました。ご存じのとおり、当社の太陽光発電用インバーターには『SUN』という名称が付けられています。太陽に根差し、日中の電力供給を担います。」Zhouは、エネルギー貯蔵の役割は系統全体の安定性を確保するものへと再定義されたと述べ、HuaweiがLUNAブランドを「LUTERRA」へ正式にアップグレードしたことを発表しました。「LUTERRAの名称は、地球を意味する『Terra』に由来します。私たちは、夜を照らすことから地球を守ることへと、歩みを進めています。」

同社の新たなスマートPV戦略（Smart PV Strategy）に沿って、Huaweiは「4T」基盤技術（ビット・ワット・熱・バッテリー）の統合における強みを活かしてイノベーションを続け、あらゆるユーザー層と利用シーンに対応するソリューションを展開しながら、新たな電力システムの構築を加速することを目指しています。ザ・スマーターE 2026での講演において、Zhouは、PV、BESS、EV充電器、AIによるスケジューリングを統合した同社の「One-Fits-All」ソリューションを活用した欧州の商業・産業（C&I）プロジェクトの主な事例についても詳しく説明しました。例えば、ドイツのAHSビジネスパークでは、Huaweiの「One-Fits-All」ソリューションの運用開始からわずか2年で収益が10％増加しました。また、Zhouはスペインについて、「Carrefourのスーパーマーケットでは、電気料金が40％近く削減され、投資回収期間はわずか5年です」と述べました。

Huaweiは、電力市場の進化を見据えて体制を整えています。Zhouは次のように説明しました。「今後、BESSのビジネスモデルはさらに多様化するでしょう……柔軟なハードウェアと継続的に進化できるソフトウェアを基盤に、Huaweiの『ワンマッチ・オール』プラットフォームは、あらゆるビジネスモデルに対応し、利益を最大化できます。」

スペイン、モンゴル、ドイツ、フィリピンなど世界各地で行われた実証により、Huaweiのグリッドフォーミング技術の価値が裏付けられています。Zhouは次のように述べています。「この中核的な能力により、あらゆるシナリオに対応する当社のSmart PVおよびBESSソリューションを強化し、再生可能エネルギーの導入比率が高い環境で電力系統の安定性を高めながら、お客様に最大限の価値をもたらします。」

SOURCE Huawei