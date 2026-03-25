Huawei lança o white paper NG WAN para atualizar totalmente as redes portadoras de IP e promover um novo crescimento para as operadoras

PEQUIM, 25 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o Upperside World Congress 2026, a Huawei organizou sua cúpula IP Gala com o tema "WAN de última geração: promovendo um novo ciclo de crescimento para as operadoras". Na cúpula, a Huawei revelou o white paper sobre a WAN de Próxima Geração (NG), com a presença do WBBA, do Fórum IPv6 e das principais operadoras na cerimônia de lançamento. Este documento fornece uma meta de redes IP para 2030, capacitando as operadoras a construir redes seguras de escopo total que garantam a experiência do usuário e, ao mesmo tempo, estimulem o crescimento da receita e a eficiência operacional. Operadoras do mundo todo, líderes do setor e organizações de normalização participaram de debates aprofundados sobre temas como conscientização multidimensional, segurança e resiliência e autonomia de rede, trabalhando juntos para avançar as redes de portadores de IP em direção à Net5.5G.

John Cai, presidente da divisão de roteadores da Linha de Produtos de Comunicação de Dados da Huawei, proferindo um discurso (PRNewsfoto/Huawei)

Estratégias nacionais e avanços industriais: acelerando as atualizações da infraestrutura de rede orientada por IA

As operadoras estão aproveitando os recursos de IA - apoiados pelas tecnologias IPv6 e SRv6 - para desbloquear o potencial da rede, reduzir despesas e aumentar o desempenho operacional. Latif Ladid, presidente do IPv6 Forum, destacou como diferentes países estão implementando estratégias centradas em nuvens soberanas de IA, segurança e resiliência, e segurança quântica — preparando o terreno para que as operadoras desenvolvam redes de infraestrutura mais avançadas. O Fórum IPv6 está trabalhando com parceiros globais do setor para promover a integração profunda de tecnologias de ponta, como IPv6/SRv6, autonomia de rede e reconhecimento de aplicativos com IA.

White paper da NG WAN: apresentando um roteiro para a construção de redes IP previstas

Na era da Internet dos Agentes, a integração de inteligência e redes está alimentando a evolução das redes IP em direção a arquiteturas mais eficientes e inteligentes. John Cai, presidente da divisão de roteadores da Linha de Produtos de Comunicação de Dados da Huawei, disse em seu discurso de abertura que as NG WANs devem ser construídas em três pilares críticos - conscientização multidimensional, segurança e resiliência e autonomia de rede - para ajudar as operadoras a acelerar a monetização da rede e reduzir os custos, melhorando a eficiência. Este white paper recém-lançado da NG WAN oferece uma construção abrangente da WAN para a rede prevista para 2030, descrevendo os principais recursos, arquiteturas-alvo, cenários de valor, tecnologias inovadoras e especificações de construção de rede - equipando as operadoras globais com insights estratégicos à medida que embarcam em jornadas de evolução e inovação da rede.

Melhores práticas das operadoras pioneiras: definindo benchmarks para a evolução da rede

Mehmet Durmus, diretor associado de redes IP/MPLS core e data center da Turkcell, Turquia, compartilhou a experiência na implementação da NG WAN. Ele observou que inovações emergentes como 5G/5G-A e computação inteligente colocam uma pressão crescente nas redes tradicionais. Em resposta, a Turkcell foi pioneira no uso de soluções de ponta - RDMA sem perdas, economia de energia dinâmica habilitada por IA e assistência médica de fibra - alcançando avanços inovadores em computação inteligente, economia de energia e O&M inteligente. Essa iniciativa estabelece um padrão de referência para as redes portadoras de IP de última geração.

Huawei NG WAN: ajudando operadoras a criar serviços de WAN convergentes e centrados em IA com serviços de integração de segurança de computação de rede

Xu Huan, vice-presidente da área de roteadores da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, analisou os fundamentos, os principais cenários e o valor comercial da NG WAN. Ele explicou que uma NG WAN será centrada em IA apresentando uma arquitetura de rede totalmente convergente e com todos os serviços, que integra rede, computação e segurança. A rede será construída sobre uma base de banda ultralarga sustentável usando tecnologias 400GE/800GE e fornecerá recursos de conscientização multidimensional. Tudo isso ajudará a garantir a experiência dos usuários VIP e dos serviços, aumentar o ARPU e o DOU, além de assegurar serviços sempre disponíveis por meio de segurança e resiliência abrangentes. Além disso, a rede aproveitará os agentes para aumentar a autonomia da rede.

Na cúpula, especialistas técnicos compartilharam tecnologias e práticas inovadoras de conscientização de serviços, marketing direcionado, segurança e resiliência de escopo total e gerenciamento inteligente de rede em cenários de banda larga doméstica.

No futuro, a Huawei continuará a fortalecer parcerias com operadoras globais e líderes do setor, liberando o imenso potencial das redes e, ao mesmo tempo, impulsionando o crescimento sustentável das operadoras.

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FONTE Huawei