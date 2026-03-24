Huawei veröffentlicht das NG-WAN-Whitepaper, um IP-Trägernetze umfassend zu modernisieren und neues Wachstum für Netzbetreiber zu generieren

BEIJING, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen des Upperside World Congress 2026 veranstaltete Huawei seinen IP-Gala-Gipfel unter dem Motto „WAN der nächsten Generation – neue Wachstumsimpulse für Netzbetreiber". Auf dem Gipfel stellte Huawei das Whitepaper zum Next-Generation (NG) WAN vor; bei der Veröffentlichungszeremonie waren die WBBA, das IPv6 Forum sowie führende Netzbetreiber anwesend. Dieses Papier entwirft eine Vision für IP-Netzwerke im Jahr 2030 und versetzt Netzbetreiber in die Lage, umfassende, sichere Netzwerke aufzubauen, die ein optimales Nutzererlebnis gewährleisten und gleichzeitig Umsatzwachstum und betriebliche Effizienz fördern. Globale Netzbetreiber, Branchenführer und Standardisierungsorganisationen führten intensive Diskussionen zu Themen wie multidimensionaler Situationsbewusstsein, Sicherheit und Ausfallsicherheit sowie Netzwerkautonomie und arbeiteten gemeinsam daran, IP-Trägernetze in Richtung Net5.5G voranzubringen.

John Cai, President of Router Domain, Huawei Data Communication Product Line, delivering a speech

Nationale Strategien und industrielle Fortschritte: Beschleunigung von KI-orientierten Upgrades der Netzwerkinfrastruktur

Netzbetreiber nutzen KI-Fähigkeiten – gestützt auf IPv6- und SRv6-Technologien –, um das Potenzial ihrer Netzwerke auszuschöpfen, Kosten zu senken und die Betriebsleistung zu steigern. Latif Ladid, Präsident des IPv6-Forums, hob hervor, wie verschiedene Länder Strategien umsetzen, die sich auf KI-souveräne Clouds, Sicherheit und Resilienz sowie Quantensicherheit konzentrieren – und damit die Voraussetzungen für Netzbetreiber schaffen, fortschrittlichere Infrastrukturnetzwerke zu entwickeln. Das IPv6 Forum arbeitet mit globalen Industriepartnern zusammen, um die tiefgreifende Integration von Spitzentechnologien wie IPv6/SRv6, Netzwerkautonomie und Anwendungsbewusstsein mit KI voranzutreiben.

NG-WAN-Whitepaper: Bereitstellung einer Roadmap für den Aufbau von Ziel-IP-Netzwerken

Im Zeitalter des „Internet of Agents" treibt die Integration von Intelligenz und Netzwerken die Entwicklung von IP-Netzwerken hin zu effizienteren und intelligenteren Architekturen voran. John Cai, Präsident des Bereichs Router in der Produktlinie für Datenkommunikation bei Huawei, erklärte in seiner Eröffnungsrede, dass NG-WANs auf drei entscheidenden Säulen aufgebaut sein sollten – multidimensionale Wahrnehmung, Sicherheit und Ausfallsicherheit sowie Netzwerkautonomie –, um Netzbetreibern dabei zu helfen, die Monetarisierung ihrer Netzwerke zu beschleunigen, Kosten drastisch zu senken und gleichzeitig die Effizienz zu steigern. Dieses neu veröffentlichte NG-WAN-Whitepaper liefert einen umfassenden Plan für den Aufbau eines Zielnetzwerks für 2030 und skizziert dabei Schlüsselmerkmale, Zielarchitekturen, Anwendungsszenarien, bahnbrechende Technologien sowie Spezifikationen für den Netzwerkaufbau – und stattet globale Netzbetreiber damit mit strategischen Erkenntnissen aus, während sie sich auf den Weg der Netzwerkentwicklung und -innovation begeben.

Bewährte Verfahren von Vorreitern unter den Netzbetreibern: Maßstäbe für die Netzentwicklung setzen

Mehmet Durmus, stellvertretender Direktor für IP/MPLS-Kern- und Rechenzentrumsnetzwerke bei Turkcell in der Türkei, berichtete über die Erfahrungen bei der Implementierung von NG-WAN. Er wies darauf hin, dass neue Innovationen wie 5G/5G-A und intelligentes Computing traditionelle Netzwerke zunehmend belasten. Als Reaktion darauf hat Turkcell Pionierarbeit bei der Nutzung modernster Lösungen geleistet – verlustfreies RDMA, KI-gestützte dynamische Energieeinsparung und Glasfaser-Zustandsüberwachung – und damit bahnbrechende Fortschritte in den Bereichen intelligentes Computing, Energieeinsparung und intelligenter Betrieb und Wartung erzielt. Diese Bemühungen setzen Maßstäbe für IP-Träger-Netzwerke der nächsten Generation.

Huawei NGWAN: Unterstützung von Netzbetreibern beim Aufbau eines KI-zentrierten, konvergenten WAN-Dienstes mit integrierten Netzwerk-, Computing- und Sicherheitsdiensten

Xu Huan, Vice President der Router-Domäne in der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, ging auf die Grundlagen, die wichtigsten Szenarien und den geschäftlichen Nutzen von NG WAN ein. Er erklärte, dass ein NG WAN KI-zentriert sein wird und eine All-Service-Netzwerkarchitektur mit vollständiger Konvergenz aufweist, die Netzwerk, Computing und Sicherheit integriert. Das Netzwerk wird auf einer umweltfreundlichen Ultrabreitband-Grundlage unter Verwendung von 400GE/800GE-Technologien aufgebaut sein und multidimensionale Erkennungsfähigkeiten bieten. All dies wird dazu beitragen, das Erlebnis von VIP-Nutzern und -Diensten zu gewährleisten, den ARPU und DOU zu steigern und durch umfassende Sicherheit und Ausfallsicherheit stets verfügbare Dienste sicherzustellen. Darüber hinaus wird das Netzwerk Agenten nutzen, um die Netzwerkautonomie zu verbessern.

Auf dem Gipfel tauschten technische Experten innovative Technologien und Praktiken in den Bereichen Service-Awareness, gezieltes Marketing, umfassende Sicherheit und Ausfallsicherheit sowie intelligentes Netzwerkmanagement in Heim-Breitbandszenarien aus.

Auch in Zukunft wird Huawei die Partnerschaften mit globalen Netzbetreibern und Branchenführern weiter stärken, um das immense Potenzial von Netzwerken zu erschließen und gleichzeitig das nachhaltige Wachstum der Netzbetreiber voranzutreiben.

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