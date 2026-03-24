Spoločnosť Huawei vydáva bielu knihu o NG WAN s cieľom úplne modernizovať siete IP nosičov a podnietiť nový rast pre operátorov
Mar 24, 2026, 14:48 ET
PEKING, 24. marca 2026 /PRNewswire/ -- Počas svetového kongresu Upperside 2026 usporiadala spoločnosť Huawei svoj IP Gala summit s témou „Sieť WAN novej generácie, podpora nového rastu pre operátorov". Na summite spoločnosť Huawei predstavila bielu knihu o sieti WAN novej generácie (NG) za účasti Svetovej asociácie pre širokopásmové siete (WBBA), fóra IPv6 a popredných operátorov. Tento dokument predstavuje cieľové IP siete do roku 2030, ktoré umožňujú operátorom budovať plne zabezpečené siete, ktoré zaručujú používateľskú skúsenosť a zároveň zvyšujú rast tržieb a prevádzkovú efektívnosť. Globálni operátori, lídri v odvetví a organizácie zaoberajúce sa normami sa zapojili do hĺbkových diskusií o témach, ako je viacrozmerné povedomie, bezpečnosť a odolnosť a autonómia siete, a spoločne pracovali na posúvaní sietí IP nosičov smerom k Net5.5G.
Národné stratégie a priemyselný pokrok: zrýchlenie modernizácie sieťovej infraštruktúry zameranej na umelú inteligenciu
Operátori využívajú možnosti umelej inteligencie – podporené technológiami IPv6 a SRv6 – na uvoľnenie potenciálu siete, zníženie nákladov a zvýšenie prevádzkového výkonu. Latif Ladid, prezident fóra IPv6, zdôraznil, ako rôzne krajiny implementujú stratégie zamerané na suverénne cloudy s umelou inteligenciou, bezpečnosť a odolnosť a kvantovú bezpečnosť, čím vytvárajú podmienky pre operátorov na rozvoj pokročilejších infraštruktúrnych sietí. Fórum IPv6 spolupracuje s globálnymi priemyselnými partnermi na podpore hĺbkovej integrácie špičkových technológií, ako sú IPv6/SRv6, autonómia siete a povedomie o aplikáciách s umelou inteligenciou.
Biela kniha o NG WAN: poskytuje plán pre budovanie cieľových IP sietí
V ére internetu agentov integrácia inteligencie a sietí poháňa vývoj IP sietí smerom k efektívnejším a inteligentnejším architektúram. John Cai, prezident divízie Router Domain v produktovej rade dátovej komunikácie spoločnosti Huawei, vo svojom úvodnom prejave uviedol, že siete WAN pre nové generácie by mali byť vybudované na troch kľúčových pilieroch – viacrozmerné povedomie, bezpečnosť a odolnosť a autonómia siete – aby pomohli operátorom urýchliť monetizáciu siete a znížiť náklady a zároveň zvýšiť jej efektivitu. Táto novo vydaná biela kniha o NG WAN poskytuje komplexný popis výstavby siete WAN pre cieľovú sieť do roku 2030, načrtáva kľúčové funkcie, cieľové architektúry, hodnotové scenáre, prelomové technológie a špecifikácie výstavby siete a poskytuje globálnym operátorom strategické poznatky, ktoré im pomôžu vydať sa na cestu vývoja a inovácií siete.
Najlepšie postupy priekopníckych operátorov: stanovenie kritérií pre vývoj siete
Mehmet Durmus, zástupca riaditeľa pre IP/MPLS Core a dátové siete spoločnosti Turkcell v Turecku, sa podelil o skúsenosti s implementáciou siete NG WAN. Poznamenal, že nové inovácie ako 5G/5G-A a inteligentné výpočty vyvíjajú čoraz väčší tlak na tradičné siete. V reakcii na to sa spoločnosť Turkcell stala priekopníkom v používaní špičkových riešení – bezstratovej technológie RDMA, dynamickej úspory energie s využitím umelej inteligencie a optickej zdravotnej starostlivosti – čím dosiahla prelomový pokrok v oblasti inteligentných výpočtov, úspory energie a inteligentnej prevádzky a údržby. Toto úsilie stanovilo štandard pre siete IP nosičov novej generácie.
Sieť NG WAN od Huawei: pomáha operátorom budovať konvergované WAN služby zamerané na umelú inteligenciu so službami integrácie sieťových výpočtov a bezpečnosti
Xu Huan, viceprezident pre domény smerovačov v produktovej rade dátovej komunikácie spoločnosti Huawei, sa ponoril do základov, kľúčových scenárov a obchodnej hodnoty NG WAN. Vysvetlil, že NG WAN bude zameraná na umelú inteligenciu a bude pozostávať z plne konvergovanej sieťovej architektúry pokrývajúcej všetky služby, ktorá integruje sieť, výpočtovú techniku a bezpečnosť. Sieť bude vybudovaná na zelenom ultraširokopásmovom základe s využitím technológií 400GE/800GE a bude poskytovať viacrozmerné možnosti rozpoznávania. Toto všetko pomôže zabezpečiť spokojnosť VIP používateľov a služieb, zvýšiť priemerný výnos na jedného používateľa a priemernú spotrebu dát na jedného používateľa a zabezpečiť nepretržitú dostupnosť služieb prostredníctvom komplexného zabezpečenia a odolnosti. Okrem toho bude sieť využívať agentov na zvýšenie autonómie siete.
Na samite sa technickí experti podelili o inovatívne technológie a postupy v oblasti informovanosti o službách, cieleného marketingu, komplexnej bezpečnosti a odolnosti a inteligentnej správy sietí v scenároch domáceho širokopásmového pripojenia.
Spoločnosť Huawei bude v budúcnosti naďalej posilňovať partnerstvá s globálnymi operátormi a lídrami v odvetví, čím odomkne obrovský potenciál sietí a zároveň podnieti udržateľný rast operátorov.
