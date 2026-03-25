Huawei、IPベアラネットワークの完全アップグレードと通信事業者の新たな成長を促進するNG WANホワイトペーパーを発表

北京、2026年3月25日 /PRNewswire/ -- Upperside World Congress 2026の期間中、Huaweiは「次世代WAN、通信事業者の新たな成長を促進（Next-Generation WAN, Boosting New Growth for Carriers）」をテーマにIP Galaサミットを開催しました。サミットにおいて、Huaweiは次世代（NG）WANに関するホワイトペーパーを発表し、発表式にはWBBA、IPv6 Forum、および主要な通信事業者が出席しました。同ホワイトペーパーは、2030年に向けたターゲットIPネットワークの青写真を提供するもので、通信事業者が収益成長と運用効率を促進しながら、ユーザー体験を保証するフルスコープのセキュアなネットワークを構築できるよう支援します。世界の通信事業者、業界リーダー、および標準化団体は、多次元認識、セキュリティ＆レジリエンス、ならびにネットワーク自律性といったテーマについて詳細な議論を行い、IPベアラネットワークのNet5.5Gへの発展に向けて協力しました。

国家戦略と産業の進歩：AI指向のネットワーク・インフラ・アップグレードを加速

John Cai, President of Router Domain, Huawei Data Communication Product Line, delivering a speech (PRNewsfoto/Huawei)

通信事業者は、IPv6およびSRv6技術に支えられたAI機能を活用することで、ネットワークの潜在能力を引き出し、コストを削減し、運用パフォーマンスを向上させています。IPv6 Forumの会長であるLatif Ladid氏は、各国がAIソブリンクラウド、セキュリティ＆レジリエンス、および量子セキュリティに焦点を当てた戦略をどのように実施しているかを強調し、通信事業者がより高度なインフラネットワークを開発するための舞台を整えました。IPv6 Forumは、IPv6/SRv6、ネットワーク自律性、およびアプリケーション認識といった最先端技術とAIとの緊密な統合を促進するため、グローバルな業界パートナーと協力しています。

NG WANホワイトペーパー：ターゲットIPネットワーク構築のロードマップを提供

インターネット・オブ・エージェント（Internet of Agent）時代において、インテリジェンスとネットワークの統合は、IPネットワークをより効率的でインテリジェントなアーキテクチャへと進化させる原動力となっています。Huaweiのデータ通信製品ライン、ルータードメインのプレジデントであるJohn Cai氏は開会の辞において、NG WANは多次元認識、セキュリティ＆レジリエンス、およびネットワーク自律性という3つの重要な柱に基づいて構築されるべきであり、これにより通信事業者がネットワークの収益化を加速し、効率を向上させながらコストを削減できるよう支援すると述べました。新たに発表されたこのNG WANホワイトペーパーは、2030年のターゲットネットワークに向けた包括的な WAN 構築の青写真を提供するものであり、主要機能、ターゲットアーキテクチャ、価値シナリオ、画期的技術、ネットワーク構築仕様の概要を示しています。これにより、ネットワークの進化とイノベーションに取り組む世界の通信事業者に戦略的なインサイトを提供します。

先駆的な通信事業者のベストプラクティス：ネットワーク進化のベンチマークを確立

トルコのTurkcellでIP/MPLSコア＆データセンターネットワークのアソシエイトディレクターを務めるMehmet Durmus氏が、NG WANの導入経験を共有しました。同氏は、5G/5G-Aやインテリジェントコンピューティングといった新たな技術革新が、従来のネットワークへの負担を増大させていると指摘しました。これを受け、Turkcellは、ロスレスRDMA、AIを活用したダイナミック・エナジー・セービング、ファイバーヘルスケアなどの最先端ソリューションを先駆的に導入し、インテリジェント・コンピューティング、省エネ、インテリジェントな運用保守（O&M）において画期的な進歩を遂げました。これらの取り組みは、次世代 IPベアラネットワークのベンチマークを確立しました。

Huawei NGWAN：ネットワーク・コンピューティング・セキュリティの統合サービスにより、通信事業者によるAI中心の統合WANサービスの構築を支援

Huaweiのデータ通信製品ライン、ルータードメイン担当バイスプレジデントのXu Huan氏は、NG WANの基礎、主要シナリオ、およびビジネス価値について深く掘り下げました。同氏は、NG WANはAI中心であり、ネットワーク、コンピューティング、およびセキュリティを統合したオールサービスかつ完全統合型のネットワークアーキテクチャを特徴とすると説明しました。このネットワークは、400GE/800GE技術を活用したグリーンな超広帯域基盤の上に構築され、多次元認識機能を提供します。これらすべてが、VIPユーザーとサービスの体験を保証し、ARPUとDOUを増加させ、フルスコープのセキュリティとレジリエンスによって常時稼働のサービスを確保するのに役立ちます。さらに、同ネットワークはエージェントを活用してネットワークの自律性を強化します。

サミットでは、技術専門家が家庭用ブロードバンドシナリオにおけるサービス認識、ターゲット・マーケティング、フルスコープのセキュリティとレジリエンス、およびインテリジェントなネットワーク管理の革新的な技術と実践を共有しました。

今後、Huaweiは世界の通信事業者や業界リーダーとのパートナーシップを引き続き強化し、通信事業者の持続可能な成長を促進しながら、ネットワークの計り知れない可能性を引き出していきます。

SOURCE Huawei