華為發佈下一代WAN白皮書，全面升級IP承載網，激發運營商新增長

運營商借助各類AI能力實現網絡價值快速變現、降本增效，IPv6及SRv6技術為AI高效運行築牢網絡底座。全球IPv6論壇主席Latif Ladid指出，多國正積極出台AI主權雲、安全韌性、量子安全等相關政策，助力運營商搭建更先進的基礎網絡。IPv6 Forum正攜手全球產業夥伴，推動IPv6/SRv6、網絡自治、應用感知等關鍵技術與AI深度融合，構建新時代產業生態。

發佈下一代WAN白皮書，構建IP目標網建網規範。

面向智能體互聯網時代，Agent與網絡深度融合成為新產業方向，推動IP網絡向更高效、更智能的架構加速演進。華為數據通信產品線路由器領域總裁蔡駿在開場致辭中表示，下一代WAN網絡從多維感知、安全韌性、網絡自治三大維度構建，助力運營商加速網絡變現、降本增效。此次發佈的下一代WAN白皮書，系統闡述了面向2030的WAN網絡關鍵特徵、目標架構、價值場景、關鍵技術及建網規範，為全球運營商網絡升級與創新實踐提供清晰指引。

領先運營商分享創新實踐成果，樹立運營商轉型標桿

土耳其Turkcell IP/MPLS骨幹網及數據中心副總監Durmus Mehmet分享了下一代WAN的創新實踐成果。面對5G/5G-A及智算等新業務發展，傳統網絡帶來諸多挑戰，土耳其Turkcell通過無損RDMA、AI動態節能、智能光纖看護等技術，在智算、綠色節能、智能運維等場景實現落地突破，打造新一代IP承載網典範。

深度解讀下一代WAN，明晰內涵、場景與商業價值

華為數據通信產品線路由器領域副總裁徐歡進一步解讀了下一代WAN的內涵，關鍵場景及商業價值。他表示，下一代WAN網絡將以AI為中心，打造全業務超融合、網算安一體化的網絡架構，通過400GE/800GE構建綠色超寬底座，依托用戶、應用、體驗等多維度感知能力保障VIP用戶與核心業務體驗，提升ARPU及DoU，並憑借全域安全韌性實現業務永在線，借助網絡智能體提升網絡自治能力。

會上，技術專家們圍繞家寬場景的業務感知與精準營銷、全域的安全韌性以及智能化的網絡管理等話題，分享了創新技術與方案實踐成果。

未來，華為將持續深化與全球運營商及產業夥伴的協同合作，不斷釋放網絡價值，為運營商業務增長注入持續新動能。

SOURCE Huawei