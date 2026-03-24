Huawei publie le livre blanc NG WAN pour moderniser complètement les réseaux support IP et stimuler la croissance des opérateurs.

PÉKIN, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors de l'Upperside World Congress 2026, Huawei a organisé son sommet IP Gala sur le thème « Next-Generation WAN, Boosting New Growth for Carriers ». Lors du sommet, Huawei a présenté son livre blanc sur le WAN de prochaine génération (NG), en présence de WBBA, IPv6 Forum et des principaux opérateurs lors de la cérémonie de publication. Ce document fournit un objectif pour les réseaux IP à l'horizon 2030, permettant aux opérateurs de construire des réseaux sécurisés complets qui garantissent l'expérience de l'utilisateur tout en stimulant la croissance des revenus et l'efficacité opérationnelle. Les opérateurs mondiaux, les leaders du secteur et les organismes de normalisation ont engagé des discussions approfondies sur des thèmes tels que la sensibilisation multidimensionnelle, la sécurité et la résilience, et l'autonomie des réseaux, en travaillant ensemble pour faire progresser les réseaux support IP vers Net5.5G.

John Cai, President of Router Domain, Huawei Data Communication Product Line, delivering a speech

Stratégies nationales et progrès industriels : accélérer la mise à niveau de l'infrastructure réseau axée sur l'IA

Les opérateurs tirent parti des capacités de l'IA, étayées par les technologies IPv6 et SRv6, pour libérer le potentiel du réseau, réduire les dépenses et améliorer les performances opérationnelles. Latif Ladid, président du Forum IPv6, a souligné comment différents pays mettent en œuvre des stratégies axées sur l'IA, les clouds souverains, la sécurité et la résilience, et la sécurité quantique, préparant ainsi le terrain pour que les opérateurs développent des réseaux d'infrastructure plus avancés. L' IPv6 Forum collabore avec des partenaires industriels mondiaux pour promouvoir l'intégration approfondie de technologies de pointe telles que IPv6/SRv6, l'autonomie des réseaux et la connaissance des applications avec l'IA.

Livre blanc NG WAN : une feuille de route pour la mise en place de réseaux IP cibles

À l'ère de l'internet agentique, l'intégration de l'intelligence et des réseaux alimente l'évolution des réseaux IP vers des architectures plus efficaces et plus intelligentes. John Cai, président du domaine des routeurs de la ligne de produits de communication de données de Huawei, a déclaré dans son discours d'ouverture que les réseaux étendus de prochaine génération devraient être construits sur la base de trois piliers essentiels : la conscience multidimensionnelle, la sécurité et la résilience, et l'autonomie du réseau, afin d'aider les opérateurs à accélérer la monétisation du réseau et à réduire les coûts tout en améliorant l'efficacité. Ce nouveau livre blanc NG WAN présente une construction complète du réseau WAN pour le réseau cible 2030, en soulignant les caractéristiques clés, les architectures cibles, les scénarios de valeur, les technologies révolutionnaires et les spécifications de construction du réseau, ce qui permet aux opérateurs mondiaux de disposer d'informations stratégiques alors qu'ils se lancent dans l'évolution du réseau et l'innovation.

Les meilleures pratiques des opérateurs pionniers : fixer des repères pour l'évolution des réseaux

Mehmet Durmus, directeur associé des réseaux IP/MPLS Core et Data Center de Turkcell, Turquie, a partagé son expérience de la mise en œuvre du NG WAN. Il a noté que les innovations émergentes telles que la 5G/5G-A et l'informatique intelligente exercent une pression croissante sur les réseaux traditionnels. En réponse, Turkcell a été le premier à utiliser des solutions de pointe (RDMA sans perte, économies d'énergie dynamiques basées sur l'IA et soins de santé par fibre optique), réalisant des avancées révolutionnaires en matière d'informatique intelligente, d'économies d'énergie et d'exploitation et de maintenance intelligentes. Ces efforts constituent une référence pour les réseaux support IP de la prochaine génération.

Huawei NGWAN : aider les opérateurs à mettre en place des services WAN convergents centrés sur l'IA grâce à des services d'intégration de la sécurité informatique des réseaux

Xu Huan, vice-président du domaine des routeurs dans la ligne de produits de communication de données de Huawei, s'est penché sur les principes fondamentaux, les scénarios clés et la valeur commerciale du NG WAN. Il a expliqué qu'un réseau WAN NG sera centré sur l'IA et présentera une architecture de réseau entièrement convergente qui intègre le réseau, l'informatique et la sécurité. Le réseau sera construit sur une base verte à très large bande utilisant les technologies 400GE/800GE, et fournira des capacités de sensibilisation multidimensionnelles. Cette approche permettra de garantir l'expérience des utilisateurs et des services VIP, d'augmenter l'ARPU et le DOU, et de garantir des services toujours disponibles grâce à une sécurité et une résilience complètes. En outre, le réseau s'appuiera sur des agents pour améliorer son autonomie.

Lors du sommet, des experts techniques ont partagé des technologies et des pratiques innovantes en matière de connaissance des services, de marketing ciblé, de sécurité et de résilience à grande échelle, et de gestion intelligente des réseaux dans les scénarios de haut débit à domicile.

À l'avenir, Huawei continuera à renforcer ses partenariats avec les opérateurs mondiaux et les leaders de l'industrie, afin de libérer l'immense potentiel des réseaux tout en stimulant une croissance durable pour les opérateurs.

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