Huawei pubblica il white paper sulle reti WAN di nuova generazione per potenziare le reti di trasporto IP e promuovere una nuova fase di crescita per gli operatori

PECHINO, 25 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione dell'Upperside World Congress 2026, Huawei ha ospitato il suo summit IP Gala sul tema "Reti WAN di nuova generazione, promuovere una nuova fase di crescita per gli operatori". Al summit, Huawei ha illustrato il white paper sulle reti WAN di nuova generazione (NG-WAN), alla presenza di WBBA, IPv6 Forum e dei principali operatori di telecomunicazioni. Questo documento individua le reti IP target per il 2030, che consentiranno agli operatori di costruire reti sicure e complete che garantiscano un'esperienza utente ottimale, favorendo una crescita dei ricavi e l'efficienza operativa. Operatori a livello globale, leader del settore e organismi di standardizzazione hanno approfondito temi quali la consapevolezza multidimensionale, la sicurezza e la resilienza, nonché l'autonomia di rete, collaborando per promuovere lo sviluppo delle reti di trasporto IP verso Net5.5G.

John Cai, President of Router Domain, Huawei Data Communication Product Line, delivering a speech

Strategie nazionali e progressi industriali: accelerare gli aggiornamenti delle infrastrutture di rete orientati all'IA

Gli operatori stanno sfruttando le potenzialità dell'IA, supportate dalle tecnologie IPv6 e SRv6, in modo da liberare il potenziale delle reti, ridurre drasticamente i costi e migliorare le prestazioni operative. Latif Ladid, presidente dell'IPv6 Forum, ha sottolineato come diversi Paesi stiano attuando strategie focalizzate su cloud sovrani basati sull'IA, sicurezza e resilienza, e sicurezza quantistica, gettando le basi affinché gli operatori possano sviluppare reti infrastrutturali più avanzate. L'IPv6 Forum sta collaborando con partner industriali a livello globale per promuovere l'integrazione approfondita di tecnologie all'avanguardia, come IPv6/SRv6, l'autonomia di rete e la consapevolezza delle applicazioni con l'IA.

White paper sulle reti WAN di nuova generazione: fornire una roadmap per la realizzazione di reti IP target

Nell'era dell'Internet of Agent, l'integrazione tra intelligenza e reti sta favorendo il passaggio delle reti IP verso architetture più efficienti e intelligenti. John Cai, Presidente di Router Domain in Data Communication Product Line di Huawei, ha dichiarato nel suo discorso di apertura che le reti WAN di nuova generazione dovrebbero essere costruite attorno a tre pilastri fondamentali: consapevolezza multidimensionale, sicurezza e resilienza, nonché autonomia di rete, in modo da supportare gli operatori nell'accelerare la monetizzazione della rete e nel ridurre drasticamente i costi, migliorando l'efficienza. Pubblicato di recente, il white paper sulle reti WAN di nuova generazione offre una panoramica a 360 gradi sulla costruzione di una rete WAN target per il 2030, definendo le caratteristiche principali, le architetture di riferimento, gli scenari di valore, le tecnologie innovative e le specifiche di costruzione della rete, offrendo così agli operatori di tutto il mondo informazioni strategiche utili per intraprendere percorsi di evoluzione e innovazione delle reti.

Le migliori pratiche dei migliori gestori del settore: definire gli standard di riferimento per l'evoluzione delle reti

Mehmet Durmus, Associate Director per le reti IP/MPLS Core e Data Center di Turkcell, Turchia, ha condiviso la propria esperienza nell'implementazione di reti WAN di nuova generazione. Ha sottolineato che le innovazioni emergenti come il 5G/5G-A e l'informatica intelligente sottopongono le reti tradizionali a una pressione sempre maggiore. In risposta a tale esigenza, Turkcell ha aperto la strada a soluzioni all'avanguardia, come la tecnologia RDMA senza perdite, il risparmio energetico dinamico basato sull'IA e la manutenzione della fibra ottica, ottenendo progressi rivoluzionari nell'ambito dell'informatica intelligente, del risparmio energetico e della gestione e manutenzione intelligenti. Questi sforzi costituiscono un modello di riferimento per le reti di trasporto IP di nuova generazione.

Huawei NGWAN: supportare gli operatori nel realizzare servizi WAN convergenti incentrati sull'IA, con servizi di integrazione tra rete, elaborazione e sicurezza

Xu Huan, Vicepresidente di Router Domain in Data Communication Product Line di Huawei, ha analizzato i principi fondamentali, gli scenari chiave e il valore commerciale della rete WAN di nuova generazione. Ha dichiarato che una rete WAN di nuova generazione sarà incentrata sull'intelligenza artificiale e sarà caratterizzata da un'architettura di rete multiservizio completamente convergente che integra rete, elaborazione e sicurezza. La rete sarà realizzata su una piattaforma ecocompatibile a banda ultra larga che utilizza tecnologie 400GE/800GE e offrirà funzionalità di monitoraggio multidimensionale. Tutto ciò contribuirà a garantire un'esperienza ottimale per gli utenti VIP e i servizi, ad aumentare l'ARPU e il DOU e ad assicurare servizi sempre attivi grazie a un sistema completo di sicurezza e resilienza. Inoltre, la rete potrà contare sulla presenza di agenti per migliorare l'autonomia della stessa.

Durante il vertice, gli esperti del settore hanno condiviso tecnologie e pratiche innovative in materia di monitoraggio dei servizi, marketing mirato, sicurezza e resilienza a 360 gradi e gestione intelligente delle reti in contesti di banda larga domestica.

In futuro, Huawei continuerà a rafforzare le collaborazioni con gli operatori globali e le aziende leader del settore, sfruttando l'immenso potenziale delle reti e promuovendo al contempo una crescita sostenibile per gli operatori.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940279/image1.jpg