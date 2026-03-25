화웨이, NG WAN 백서 발표…IP 베어러 네트워크 전면 고도화 및 통신사 신규 성장 견인 나서

베이징 2026년 3월 25일 /PRNewswire/ -- 화웨이(Huawei)가 어퍼사이드 월드 콩그레스 2026(Upperside World Congress 2026) 기간에 '차세대 WAN, 통신사 신성장동력(Next-Generation WAN, Boosting New Growth for Carriers)'을 주제로 IP 갈라 서밋(IP Gala Summit)을 개최했다. 이번 행사에서 화웨이는 WBBA, IPv6 Forum, 주요 통신사들과 함께 차세대(NG) WAN 백서를 공개했다. 이 백서는 2030년 목표 IP 네트워크를 제시해 사용자 경험을 보장하고 매출 성장과 운영 효율성을 견인해 주는 전방위 보안 네트워크 구축을 지원하고 있다. 글로벌 통신사, 업계 리더, 표준화 기구들이 다차원 인식, 보안 및 복원력, 네트워크 자율성 등 핵심 주제를 중심으로 심도 있는 논의를 진행하며 IP 베어러 네트워크를 Net5.5G로 발전시키기 위한 협력을 이어갔다.

국가 전략과 산업 발전: AI 중심 네트워크 인프라 고도화 가속

John Cai, President of Router Domain, Huawei Data Communication Product Line, delivering a speech (PRNewsfoto/Huawei)

통신사들은 IPv6와 SRv6 기술을 기반으로 한 AI 역량을 활용해 네트워크 잠재력을 극대화하고 비용을 절감하며 운영 성과를 높이고 있다. 라티프 라디드(Latif Ladid) IPv6 포럼(IPv6 Forum) 회장은 각국이 AI 주권 클라우드, 보안 및 복원력, 양자 보안을 중심으로 전략을 추진하고 있으며, 이는 통신사가 더욱 고도화된 인프라 네트워크를 구축할 수 있는 기반이 되고 있다고 강조했다. IPv6 포럼은 글로벌 산업 파트너들과 협력해 IPv6/SRv6, 네트워크 자율성, 애플리케이션 인식 등 첨단 기술을 AI와 심층적으로 통합하는 작업을 추진하고 있다.

NG WAN 백서: 목표 IP 네트워크 구축을 위한 로드맵 제시

에이전트 인터넷 시대에 접어들면서 지능과 네트워크의 융합은 IP 네트워크를 더욱 효율적이고 지능적인 구조로 진화시키고 있다. 차이 존(John Cai) 화웨이 데이터통신 제품군 라우터 도메인 사장은 기조연설에서 NG WAN은 다차원 인식, 보안 및 복원력, 네트워크 자율성이라는 세 핵심 축을 중심으로 구축돼야 하며, 통신사는 이를 통해 네트워크 수익화를 앞당기고 비용을 절감하는 동시에 효율성을 향상시킬 수 있다고 밝혔다. 이번에 발표된 NG WAN 백서는 2030년 목표 네트워크를 위한 종합적인 WAN 구축 방안을 제시하는 한편 주요 기능, 목표 아키텍처, 가치 시나리오, 혁신 기술, 네트워크 구축 사양 등을 포함해 글로벌 통신사의 네트워크 진화 및 혁신 여정에 전략적 인사이트를 제공시하고 있다.

선도 통신사의 모범 사례: 네트워크 진화의 기준 제시

메흐메트 두르무스(Mehmet Durmus) 튀르키예 터크셀(Turkcell) IP/MPLS 코어 데이터센터 네트워크 부문 부국장은 NG WAN 구축 사례를 발표했다. 두르무스 부국장은 5G/5G-A 및 지능형 컴퓨팅과 같은 혁신 기술이 기존 네트워크에 점점 더 큰 부담을 주고 있다고 지적한 뒤 터크셀은 이에 대응해 무손실 RDMA, AI 기반 동적 에너지 절감, 광섬유 헬스케어 등 첨단 솔루션을 선도적으로 도입해 지능형 컴퓨팅, 에너지 절감, 지능형 운영 및 유지관리(O&M) 분야에서 획기적인 성과를 달성했다고 밝혔다. 이 사례는 차세대 IP 베어러 네트워크의 기준이 되기에 손색이 없다.

화웨이 NG WAN: 네트워크•컴퓨팅•보안 통합을 통한 AI 중심 융합 WAN 서비스 구현 지원

쉬 환(Xu Huan) 화웨이 데이터통신 제품군 라우터 도메인 부사장은 NG WAN의 핵심 개념, 주요 적용 시나리오, 비즈니스 가치를 설명하면서 NG WAN이 AI 중심으로 설계돼 네트워크•컴퓨팅•보안을 통합한 전면적이고 완전 융합된 네트워크 아키텍처가 특징이라고 밝혔다. 이 네트워크는 400GE/800GE 기술 기반의 친환경 초광대역 인프라 위에 구축되고 다차원 인식 기능을 자랑한다. 그 결과 VIP 사용자 및 서비스의 품질이 보장되고 ARPU와 DOU가 높아지며 전방위 보안과 복원력을 통해 상시 서비스 제공이 가능하다. 또 에이전트를 활용한 네트워크 자율성도 강화된다.

이번 서밋에서는 가정용 브로드밴드 환경에서의 서비스 인식, 타깃 마케팅, 전방위 보안 및 복원력, 지능형 네트워크 관리와 관련된 혁신 기술과 적용 사례도 공유됐다.

화웨이는 앞으로 글로벌 통신사 및 업계 리더들과의 협력을 지속적으로 강화해 네트워크의 잠재력을 극대화하고, 통신사의 지속 가능한 성장을 견인할 계획이다.

SOURCE Huawei