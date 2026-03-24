Huawei publikuje Białą Księgę NG WAN, aby w pełni zmodernizować sieci nośne IP i zapewnić operatorom nowy impuls wzrostu

PEKIN, 24 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas Upperside World Congress 2026, Huawei zorganizował szczyt IP Gala pod hasłem „Next-Generation WAN, Boosting New Growth for Carriers" („Sieci WAN nowej generacji - zapewnianie nowego impulsu wzrostu dla operatorów"). Na szczycie Huawei przedstawił Białą Księgę sieci WAN nowej generacji (NG WAN). W premierowej ceremonii uczestniczyli przedstawiciele WBBA, IPv6 Forum oraz czołowych operatorów telekomunikacyjnych. Dokument ten wyznacza cele dla sieci IP do 2030 roku, umożliwiając operatorom budowę pełnoskalowych, bezpiecznych sieci, które gwarantują jakość doświadczenia użytkownika przy jednoczesnym wzroście przychodów i efektywności operacyjnej. Globalni operatorzy, liderzy branży i organizacje normalizacyjne prowadzą pogłębione dyskusje na temat takich zagadnień jak świadomość wielowymiarowa, bezpieczeństwo i odporność sieci oraz autonomiczność sieci, wspólnie dążąc do rozwoju sieci IP w kierunku Net5.5G.

John Cai, President of Router Domain, Huawei Data Communication Product Line, delivering a speech

Strategie krajowe i postęp branżowy: przyspieszenie modernizacji infrastruktury sieciowej zorientowanej na AI

Operatorzy wykorzystują możliwości sztucznej inteligencji - wspierane przez technologie IPv6 i SRv6 - aby maksymalnie wykorzystać potencjał sieci, ograniczyć koszty i zwiększyć wydajność operacyjną. Latif Ladid, prezes IPv6 Forum, podkreślił, jak różne kraje wdrażają strategie skoncentrowane na chmurach nadzorowanych przez AI, bezpieczeństwie i odporności oraz bezpieczeństwie kwantowym, tworząc podstawy dla operatorów do rozwijania bardziej zaawansowanej infrastruktury sieciowej. IPv6 Forum współpracuje z globalnymi partnerami branżowymi nad głęboką integracją najnowszych technologii, takich jak IPv6/SRv6, autonomiczność sieci i świadomość aplikacyjna z AI.

Biała Księga NG WAN: tworzenie planu budowy docelowych sieci IP

W erze Internetu Agentów integracja inteligencji z siecią napędza ewolucję sieci IP w kierunku bardziej wydajnych i inteligentnych architektur. John Cai, prezes działu routerów w linii produktów do transmisji danych w Huawei, podczas przemówienia inauguracyjnego stwierdził, że sieci NG WAN powinny opierać się na trzech filarach: świadomości wielowymiarowej, bezpieczeństwie i odporności oraz autonomiczności sieci, co pozwoli operatorom przyspieszyć monetyzację sieci, obniżyć koszty i zwiększyć efektywność. Nowo opublikowana Biała Księga NG WAN dostarcza kompleksowego przewodnika dla budowy sieci docelowej do 2030 roku, opisując kluczowe funkcje, architektury, scenariusze wartości, przełomowe technologie oraz specyfikacje budowy sieci, dostarczając globalnym operatorom strategicznych wskazówek na drodze ewolucji i innowacji sieciowej.

Praktyki najlepszych operatorów: wyznaczanie standardów ewolucji sieci

Mehmet Durmus, zastępca dyrektora ds. IP/MPLS Core i sieci centrów danych w Turkcell (Turcja), podzielił się doświadczeniami we wdrażaniu NG WAN. Zwrócił uwagę, że pojawiające się innowacje, takie jak 5G/5G-A oraz inteligentne przetwarzanie, zwiększają obciążenie tradycyjnych sieci. W odpowiedzi na to, Turkcell wdrożył najnowocześniejsze rozwiązania - bezstratne RDMA, dynamiczne oszczędzanie energii z AI oraz monitoring stanu światłowodów - osiągając przełomowe wyniki w inteligentnym przetwarzaniu, oszczędzaniu energii i inteligentnym zarządzaniu operacyjnym (O&M). Te działania wyznaczają nowe standardy dla sieci IP nowej generacji.

Huawei NGWAN: wspieranie operatorów w budowaniu sieci WAN skoncentrowanej na AI z integracją sieci, obliczeń i bezpieczeństwa

Xu Huan, wiceprezes działu routerów w linii produktów do transmisji danych w Huawei, omówił fundamenty, kluczowe scenariusze i wartość biznesową NG WAN. Wyjaśnił, że NG WAN będzie skoncentrowana na AI, z pełną konwergencją wszystkich usług i integracją sieci, obliczeń i bezpieczeństwa. Sieć będzie budowana w oparciu o ekologiczną ultraszybką infrastrukturę wykorzystującą technologie 400GE/800GE, zapewniającą świadomość wielowymiarową. Całość umożliwi zapewnienie wysokiej jakości doświadczeń dla użytkowników i usług VIP, zwiększenie ARPU i DOU oraz utrzymanie ciągłości usług dzięki pełnemu zakresowi bezpieczeństwa i odporności. Ponadto sieć będzie wykorzystywać agentów w celu zwiększenia autonomii sieci.

Podczas szczytu eksperci techniczni prezentowali innowacyjne technologie i praktyki w zakresie świadomości usług, marketingu ukierunkowanego, pełnego zakresu bezpieczeństwa i odporności oraz inteligentnego zarządzania siecią w scenariuszach szerokopasmowego internetu domowego.

Huawei będzie nadal zacieśniać współpracę z globalnymi operatorami i liderami branży, odkrywając ogromny potencjał sieci przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonego wzrostu operatorów.

