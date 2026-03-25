Huawei выпускает белую книгу по NG WAN, чтобы полностью модернизировать IP-сети и стимулировать новый рост для операторов связи

ПЕКИН, 25 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Во время Всемирного конгресса Upperside World Congress 2026 компания Huawei провела гала-саммит IP на тему «Глобальная сеть следующего поколения, стимулирующая новый рост для операторов связи». На саммите Huawei представила Белую книгу по WAN следующего поколения (NG), на презентации которой присутствовали WBBA, IPv6 Forum и ведущие операторы. В этом документе представлены целевые IP-сети на 2030 год, позволяющие операторам создавать полномасштабные защищенные сети, которые гарантируют пользовательский опыт, одновременно стимулируя рост доходов и операционную эффективность. Глобальные операторы, лидеры отрасли и организации по стандартизации провели детальные обсуждения по таким темам, как многомерная осведомленность, безопасность и устойчивость, а также автономия сети, работая вместе над продвижением IP-сетей к Net5.5G.

John Cai, President of Router Domain, Huawei Data Communication Product Line, delivering a speech

Национальные стратегии и отраслевые достижения — ускорение модернизации сетевой инфраструктуры, ориентированной на ИИ

Операторы используют возможности ИИ, основанные на технологиях IPv6 и SRv6, для раскрытия сетевого потенциала, сокращения расходов и повышения производительности. Латиф Ладид (Latif Ladid), президент IPv6 Forum, рассказал о том, как разные страны реализуют стратегии, ориентированные на суверенные облака ИИ, безопасность и устойчивость, а также квантовую безопасность, что создает основу для развития операторами сетей с более продвинутой инфраструктурой. IPv6 Forum работает с глобальными отраслевыми партнерами над продвижением глубокой интеграции передовых технологий, таких как IPv6/SRv6, автономия сети и осведомленность приложений с ИИ.

Белая книга по NG WAN — предоставление дорожной карты для построения целевых IP-сетей

В эпоху Интернета агентов интеграция искусственного интеллекта и сетей стимулирует эволюцию IP-сетей в сторону более эффективных и интеллектуальных архитектур. Джон Цай (John Cai), президент Router Domain в линейке продуктов Huawei для передачи данных, сказал в своей вступительной речи, что глобальные сети NG WAN должны быть построены на основе трех важнейших критериев — многомерная осведомленность, безопасность и отказоустойчивость, а также автономия сети, чтобы помочь операторам ускорить монетизацию сетей и сократить расходы при одновременном повышении эффективности. Эта недавно выпущенная белая книга по NG WAN посвящена комплексному построению глобальной сети WAN для целевой сети 2030 года. В ней описаны ключевые функции, целевые архитектуры, сценарии стоимости, прорывные технологии и спецификации построения сети, что дает глобальным операторам стратегические идеи, когда они приступают к развитию сети и использованию инновационных продуктов.

Передовая практика операторов-первопроходцев — создание эталонов для эволюции сети

Мехмет Дурмус (Mehmet Durmus), заместитель директора по IP/MPLS Core и сетям центра данных оператора Turkcell, Türkiye, поделился опытом внедрения NG WAN. Он отметил, что появляющиеся инновации, такие как 5G/5G-A и интеллектуальные вычисления, увеличивают нагрузку на традиционные сети. В ответ на это Turkcell стала пионером в использовании передовых решений — RDMA без потерь, динамического энергосбережения на основе ИИ и мониторинга состояния оптоволокна, достигнув прорывных результатов в области интеллектуальных вычислений, энергосбережения и интеллектуального обслуживания. Эти усилия установили эталон для сетей IP-носителя следующего поколения.

Huawei NGWAN — помощь операторам связи в создании ориентированного на искусственный интеллект конвергентного WAN-сервиса с услугами интеграции сетевых вычислений и безопасности

Сюй Хуань (Xu Huan), вице-президент по локальным доменным именам в линейке продуктов Huawei для передачи данных, углубился в основы, ключевые сценарии и бизнес-ценность NG WAN. Он объяснил, что глобальная сеть NG WAN будет ориентирована на ИИ, с полнофункциональным сервисом, полностью конвергентной сетевой архитектурой, которая объединяет сеть, вычисления и безопасность. Сеть будет построена на зеленом ультраширокополосном фундаменте с использованием технологий 400GE/800GE и обеспечит возможности многомерной осведомленности. Все это поможет обеспечить опыт VIP-пользователей и сервисов, увеличить ARPU и DOU, а также постоянное обслуживание за счет полной безопасности и устойчивости. Кроме того, сеть будет использовать агентов для повышения автономии сети.

На саммите технические эксперты поделились инновационными технологиями и практиками осведомленности об услугах, целевого маркетинга, полномасштабной безопасности и устойчивости, а также интеллектуального управления сетью в сценариях домашнего широкополосного доступа.

Двигаясь вперед, Huawei продолжит укреплять партнерские отношения с мировыми операторами и лидерами отрасли, раскрывая огромный потенциал сетей и обеспечивая устойчивый рост для операторов.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2940279/image1.jpg