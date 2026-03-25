Huawei تصدر الورقة البيضاء حول شبكات NG WAN لترقية "الشبكات الحاملة باستخدام بروتوكولات IP" بالكامل ودفع نمو جديد لشبكات الاتصالات

John Cai, President of Router Domain, Huawei Data Communication Product Line, delivering a speech

بكين ، 25 مارس 2026 /PRNewswire/ -- خلال المؤتمر العالمي (Upperside World Congress 2026)، استضافت شركة "هواوي" (Huawei) قمة "حفل تقنية بروتوكول IP" (IP Gala) الخاصة بها تحت عنوان "Next-Generation WAN ، تعزيز نمو جديد لشبكات الاتصالات". في القمة ، كشفت "هواوي" النقاب عن الورقة البيضاء حول "شبكات WAN من الجيل التالي" (NG WAN)، بالشراكة مع "الجمعية العالمية للنطاق العريض" (WBBA) ، و"منتدى بروتوكول IPv6" (IPv6 Forum)، وشركات الاتصالات الرائدة الحاضرة في حفل الإطلاق. توفر هذه الورقة شبكات بروتوكول IP المستهدفة لعام 2030 ، مما يمكّن شركات الاتصالات من بناء شبكات آمنة شاملة تضمن تجربة المستخدم مع دفع نمو الإيرادات والكفاءة التشغيلية. شاركت شركات الاتصالات العالمية، وقادة الصناعة، ومنظمات المعايير في مناقشات متعمقة حول مواضيع مثل الوعي متعدد الأبعاد، والأمن والمرونة، والتشغيل الذاتي للشبكات، والعمل معًا لتطوير "الشبكات الحاملة باستخدام بروتوكولات IP" نحو تقنية Net5.5G.

الاستراتيجيات الوطنية ومعالم التقدم الصناعي: تسريع عمليات ترقية البنية التحتية للشبكات الموجهة نحو الذكاء الاصطناعي

تستفيد شركات الاتصالات من قدرات الذكاء الاصطناعي، التي تدعمها تقنيات IPv6 و SRv6، لفتح الآفاق لإمكانات الشبكات، وخفض النفقات، وتعزيز الأداء التشغيلي. سلط "لطيف لاديد"، رئيس منتدى "IPv6 Forum"، الضوء على كيفية تنفيذ البلدان المختلفة لاستراتيجيات تركز على سحابات الذكاء الاصطناعي السيادية، والأمن والمرونة، والأمن الكمّي ، مما يمهد الطريق لشركات الاتصالات لتطوير شبكات للبنية التحتية أكثر تقدمًا. يعمل منتدى "IPv6 Forum" مع شركاء الصناعة العالميين لتعزيز التكامل المتعمق للتقنيات المتطورة مثل IPv6/SRv6، والتشغيل الذاتي للشبكات، ووعي التطبيقات مع الذكاء الاصطناعي.

الورقة البيضاء حول شبكات NG WAN: توفير خارطة طريق لبناء شبكات بروتوكول IP المستهدفة

في عصر إنترنت الوكلاء ، يدعم دمج الذكاء والشبكات تطور شبكات بروتوكول IP نحو بُنى أكثر كفاءة وذكاءً. قال "جون كاي"، رئيس قسم "نطاق أجهزة التوجيه" في "خط منتجات اتصالات البيانات" بشركة "هواوي"، في كلمته الافتتاحية إنه يجب بناء شبكات WAN NG عبر ثلاثة ركائز حاسمة؛ هي الوعي متعدد الأبعاد ، والأمن والمرونة ، والتشغيل الذاتي للشبكات؛ وذلك لمساعدة شركات الاتصالات على تسريع تحقيق الدخل من الشبكات وخفض التكاليف مع تحسين الكفاءة. توفر هذه الورقة البيضاء NG WAN التي تم إصدارها حديثًا هيكلاً شاملاً للشبكات المستهدفة لعام 2030 ، وتحدد الخصائص الرئيسية، والبُنى المستهدفة، وسيناريوهات القيمة، والتقنيات المتطورة، ومواصفات بناء الشبكات، ما يوفر لشركات الاتصالات العالمية رؤى استراتيجية أثناء الشروع في تطوير الشبكات وخلال رحلات الابتكار.

أفضل الممارسات لشركات الاتصالات الرائدة: وضع معايير تطور الشبكات

شارك "ميميت دورموس"، المدير المشارك لشبكات أنوية IP/MPLS وشبكات مراكز البيانات بشركة "توركسل" (Turkcell)، في تركيا، تجربة شركته في تنفيذ شبكات NG WAN. وأشار إلى أن الابتكارات الناشئة مثل "الجيل الخامس/الجيل الخامس المتقدم" (5G/5G-A) والحوسبة الذكية تضع ضغطًا متزايدًا على الشبكات التقليدية. وردًا على ذلك ، تصدرت شركة "توركسل" استخدام الحلول المتطورة، المتمثلة في تقنية RDMA الخالية من الفقد، وتوفير الطاقة الديناميكية المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، والرعاية الصحية بالألياف، ما أدى لتحقيق إنجازات تقدم رائدة في مجال الحوسبة الذكية ، وتوفير الطاقة ، وعمليات التشغيل والصيانة الذكية. هذه الجهود تضع معيارًا لـ "الشبكات الحاملة باستخدام بروتوكولات IP" من الجيل التالي.

شبكات NGWAN من Huawei: مساعدة شركات الاتصالات على بناء خدمة شبكات WAN متقاربة تتمحور حول الذكاء الاصطناعي مع خدمات تكامل الشبكات والحوسبة والأمن

أفاض "تشو هوان"، نائب رئيس قسم "نطاق أجهزة التوجيه" في "خط منتجات اتصالات البيانات" بشركة "هواوي"، في استعراض الأساسيات، والسيناريوهات الرئيسية، وقيمة الأعمال لشبكات NG WAN؛ حيث أوضح أن شبكات NG WAN ستكون متمحورة حول الذكاء الاصطناعي ، وتضم بنية شبكات متقاربة بالكامل تعمل على جميع الخدمات، وتدمج إمكانات الشبكات، والحوسبة، والأمن. سيتم بناء الشبكة على أساس أخضر للنطاق العريض الفائق باستخدام تقنيات 400GE/800GE، وتوفير قدرات الوعي متعددة الأبعاد. كل هذا سيساعد على ضمان تجربة مستخدمي وخدمات الصفوة، وزيادة "متوسط الإيراد لكل مستخدم" و "استخدام التشغيل اليومي"، وضمان التشغيل المستمر للخدمات من خلال الأمن والمرونة الكاملين. بالإضافة إلى ذلك ، ستستفيد الشبكة من الوكلاء لتعزيز التشغيل الذاتي للشبكات.

خلال القمة ، شارك الخبراء الفنيون التقنيات والممارسات المبتكرة الخاصة بوعي الخدمات، والتسويق المستهدف، والأمن والمرونة الكاملين، وإدارة الشبكات الذكية في سيناريوهات النطاق العريض المنزلية.

في المستقبل ، ستواصل "هواوي" تعزيز الشراكات مع شركات الاتصالات العالمية وقادة الصناعة ، ما يؤدي إلى فتح الآفاق للإمكانات الهائلة للشبكات مع دفع النمو المستدام لشركات الاتصالات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2940279/image1.jpg

للتواصل: Jieying Ding، البريد الإلكتروني: [email protected]