Huawei publica el informe técnico sobre NG WAN para actualizar por completo las redes de soporte IP e impulsar un nuevo crecimiento para los operadores

BEIJING, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el Congreso Mundial Upperside 2026, Huawei organizó su cumbre IP Gala bajo el lema "WAN de próxima generación: impulsar un nuevo crecimiento para los operadores". En la cumbre, Huawei presentó el informe técnico sobre la red WAN de próxima generación (NG), con la presencia de la WBBA, el Foro IPv6 y los principales operadores en la ceremonia de lanzamiento. Este documento presenta un modelo de redes IP para 2030, que permite a los operadores crear redes seguras de alcance completo que garanticen la experiencia del usuario a la vez que impulsan el crecimiento de los ingresos y la eficacia operativa. Los operadores de todo el mundo, los líderes del sector y las organizaciones de normalización participaron en debates en profundidad sobre temas como la conciencia multidimensional, la seguridad y la resiliencia, y la autonomía de la red, con el fin de trabajar juntos para impulsar las redes de soporte IP hacia el Net5.5G.

John Cai, presidente de Router Domain, la línea de productos de Comunicación de Datos de Huawei, pronuncia un discurso (PRNewsfoto/Huawei)

Estrategias nacionales y avances del sector: acelerar las mejoras en la infraestructura de red orientada a la IA

Los operadores están aprovechando las capacidades de la IA, respaldadas por las tecnologías IPv6 y SRv6, para desbloquear el potencial de la red, reducir los gastos y mejorar el rendimiento operativo. Latif Ladid, presidente del Foro IPv6, destacó cómo los distintos países están implementando estrategias centradas en nubes soberanas de IA, seguridad y resiliencia, y seguridad cuántica, lo que prepara el escenario para que los operadores desarrollen redes de infraestructura más avanzadas. El Foro IPv6 trabaja con socios del sector mundial para promover una integración en profundidad de tecnologías de vanguardia como IPv6/SRv6, la autonomía de red y la integración de aplicaciones con IA.

Informe técnico de NG WAN: Una hoja de ruta para la construcción de redes IP de destino

En la era del Internet de los agentes, la integración de la inteligencia y las redes está impulsando la evolución de las redes IP hacia arquitecturas más eficaces e inteligentes. John Cai, presidente de Router Domain, la línea de productos de Comunicación de Datos de Huawei, afirmó en su discurso de apertura que las NG WAN deben construirse sobre tres pilares fundamentales: conciencia multidimensional, seguridad y resiliencia, y autonomía de la red, para ayudar a los operadores a acelerar la monetización de la red y reducir drásticamente los costos, a la vez que mejoran la eficacia. Este informe técnico sobre NG WAN, que se acaba de publicar, ofrece una visión integral de la construcción de una red WAN orientada al objetivo de 2030, en la que se describen las características clave, las arquitecturas objetivo, los escenarios de valor, las tecnologías innovadoras y las especificaciones de construcción de la red, lo que proporciona a los operadores de todo el mundo información estratégica a medida que se embarcan en su proceso de evolución e innovación de la red.

Mejores prácticas de los operadores pioneros: establecer puntos de referencia para la evolución de la red

Mehmet Durmus, director asociado de Redes Centrales IP/MPLS y Centros de Datos de Turkcell, Turquía, compartió su experiencia en la implementación de NG WAN. Señaló que las innovaciones emergentes, como el 5G/5G-A y la informática inteligente, ejercen una presión cada vez mayor sobre las redes tradicionales. En respuesta a ello, Turkcell ha sido pionera en el uso de soluciones de vanguardia: RDMA sin pérdida, ahorro dinámico de energía impulsado por IA y mantenimiento de la fibra óptica, y ha logrado avances revolucionarios en informática inteligente, ahorro de energía y operaciones y mantenimiento inteligentes. Estas iniciativas establecen un punto de referencia para las redes de soporte IP de próxima generación.

Huawei NGWAN: ayuda a los operadores a crear un servicio WAN convergente centrado en IA con servicios de integración de seguridad informática de red

Xu Huan, vicepresidente de Router Domain, la línea de productos de Comunicación de Datos de Huawei, analizó en profundidad los fundamentos, los escenarios clave y el valor comercial de las redes NG WAN. Explicó que una NG WAN estará centrada en IA y contará con una arquitectura de red totalmente convergente y apta para todo tipo de servicios, que integre red, informática y seguridad. La red se construirá sobre una base ecológica de banda ultraancha que utilizará tecnologías 400GE/800GE y ofrecerá capacidades de reconocimiento multidimensional. Todo esto ayudará a garantizar la experiencia de los usuarios y servicios VIP, a aumentar el ARPU y el DOU, y a garantizar la disponibilidad continua de los servicios mediante una seguridad y una resiliencia integrales. Además, la red utilizará agentes para mejorar su autonomía.

En la cumbre, los expertos técnicos compartieron tecnologías y prácticas innovadoras en materia de conocimiento del servicio, marketing dirigido, seguridad y resiliencia integrales, y gestión inteligente de redes en entornos de banda ancha doméstica.

De cara al futuro, Huawei seguirá fortaleciendo sus alianzas con operadores mundiales y líderes del sector, con el fin de aprovechar el inmenso potencial de las redes e impulsar el crecimiento sostenible de los operadores.

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FUENTE Huawei