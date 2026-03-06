Huawei lança plataforma de dados com IA para conectar modelos e valor comercial

BARCELONA, Espanha, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No lançamento de produtos e soluções da Huawei durante o MWC Barcelona 2026, Yuan Yuan, presidente da linha de produtos de armazenamento de dados da Huawei, lançou oficialmente a plataforma de dados com IA da Huawei. A plataforma junta tecnologias de geração e recuperação de conhecimento, cache KV para acelerar a inferência, extração e recuperação de memória, além do Gerenciador de Cache Unificado (UCM). Ela preenche a lacuna entre os modelos e o valor comercial.

Yuan Yuan, presidente da linha de produtos de armazenamento de dados da Huawei, fazendo o discurso de abertura (PRNewsfoto/Huawei)

Mesmo com o rápido avanço da IA, a maioria dos modelos de IA ainda não foi totalmente integrada aos serviços principais. Isso é porque o foco está mais no treinamento do que na inferência, que é a chave para a adoção do modelo. É preciso melhorar o processamento de dados para resolver desafios como alucinações de IA, resposta lenta e limitações de rendimento na inferência.

A Huawei Data Storage lançou oficialmente uma plataforma de dados de IA "3+1" para enfrentar esses desafios:

Geração e recuperação de conhecimento com conhecimento multimodal de alta precisão para uma recuperação mais precisa

Ela converte recursos multimodais em conhecimento de alta precisão por meio de análise multimodal sem perdas e codificação em nível de token, garantindo uma precisão de recuperação superior a 95%.

Cache KV para aceleração de inferência usando dados de memória histórica para uma inferência mais rápida e eficiente

Ele aplica camadas e gerenciamento inteligentes para cache KV para expandir significativamente a janela de contexto e reduzir a computação repetida. Isso resulta em uma redução de 90% no tempo até o primeiro token (TTFT), melhorando significativamente a velocidade das respostas de IA.

Extração e recuperação de memória com gerenciamento de memória de contexto para tornar os modelos mais inteligentes com o uso

Ele pode extrair com precisão dados históricos e experiências, e acumulá-los em memórias recuperáveis. Esse mecanismo de memória torna os modelos mais inteligentes com o uso.

UCM para gerenciar e programar dados de memória ao longo do ciclo de vida

Ele gerencia dados de memória em três níveis de cache para programar de forma inteligente a base de conhecimento, o cache KV e o banco de memória.

A Plataforma de Dados de IA da Huawei oferece o modo de dispositivo para implantação em áreas verdes e o modo independente para implantação em evolução. O modo de dispositivo usa o sistema OceanStor A800. Isso garante desempenho máximo e escalabilidade flexível. O modo independente usa a arquitetura de nós do mecanismo de dados de IA + armazenamento OceanStor Dorado. Os nós do mecanismo de dados podem ser adicionados para atualizar os sistemas existentes, proteger investimentos anteriores e permitir uma transformação suave de IA para as empresas.

"A Huawei continuará a aprofundar a inovação tecnológica. Com a Plataforma de Dados de IA servindo como uma ponte, transformaremos os recursos do modelo em valor comercial real", disse Yuan Yuan.

