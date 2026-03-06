Huawei spúšťa dátovú platformu s AI na prepojenie modelov a obchodnej hodnoty
Mar 06, 2026, 11:49 ET
BARCELONA, Španielsko, 6. marec 2026 /PRNewswire/ -- Na uvedené produktov a riešení spoločnosti Huawei počas veľtrhu MWC Barcelona 2026 Yuan Yuan, prezident produktového radu dátových úložísk Huawei, oficiálne predstavil dátovú platformu s AI. Platforma integruje technológie generovania a vyhľadávania znalostí, vyrovnávaciu pamäť KV pre zrýchlenie inferencie, extrakciu a vyvolávanie z pamäte, ako aj Unified Cache Manager (UCM). Premosťuje tak priepasť medzi modelmi a obchodnou hodnotou.
Napriek rýchlemu pokroku v oblasti AI, väčšina modelov AI nie je dôkladne integrovaná do základných služieb. Do značnej miery to spôsobuje väčšie zameranie na tréning než na inferenciu, ktorá je kľúčom k prijatiu modelu. Na riešenie problémov, ako sú halucinácie AI, pomalá odozva a obmedzenia priepustnosti v inferencii, je potrebné zdokonaliť spracovanie údajov.
Huawei Data Storage oficiálne spúšťa AI dátovú platformu „3+1" na riešenie týchto výziev:
- Generovanie a vyhľadávanie znalostí s vysoko presnými multimodálnymi znalosťami pre presnejšie vyhľadávanie
Prevádza multimodálne zdroje na vysoko presné znalosti prostredníctvom multimodálneho bezstratového parsovania a kódovania na úrovni tokenov, pričom zaisťuje presnosť vyhľadávania viac ako 95 %.
- Vyrovnávacia pamäť KV pre zrýchlenie inferencie s využitím historických pamäťových dát pre rýchlejšiu a efektívnejšiu inferenciu
Aplikuje inteligentné vrstvenie a správu vyrovnávacej pamäte KV na výrazné rozšírenie kontextového okna a zníženie opakovaných výpočtov. Výsledkom je 90 % skrátenie času do prvého tokenu (TTFT), čo výrazne zlepšuje rýchlosť reakcií AI.
- Extrakcia a vyvolanie z pamäte s kontextovou správou pamäte pre inteligentnejšie modely
Dokáže presne extrahovať historické dáta a skúsenosti, a zhromažďovať ich do ľahko zapamätateľných spomienok. Vďaka tomuto pamäťovému mechanizmu sú modely s používaním získavajú na inteligencii.
- UCM na správu a plánovanie pamäťových dát počas celého životného cyklu
Spravuje pamäťové dáta na troch úrovniach vyrovnávacej pamäte, aby inteligentne plánoval znalostnú základňu, vyrovnávaciu pamäť KV a pamäťovú banku.
AI dátová platforma Huawei poskytuje režim zariadenia pre nasadenie na zelenej lúke a nezávislý režim pre rozvíjajúce sa nasadenie. Režim spotrebiča využíva systém OceanStor A800. To zaisťuje maximálny výkon a flexibilnú škálovateľnosť. Nezávislý režim využíva architektúru uzlov dátového enginu AI + úložisko OceanStor Dorado. Uzly dátového enginu je možné pridať na rozšírenie existujúcich systémov, ochranu predchádzajúcich investícií a zaistenie plynulej transformácie AI pre podniky.
„Spoločnosť Huawei bude pokračovať v prehlbovaní technologických inovácií. „S AI dátovou platformou, ktorá poslúži ako most, premeníme možnosti modelu na skutočnú obchodnú hodnotu," povedal Yuan Yuan.
