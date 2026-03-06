Huawei wprowadza platformę danych AI, aby połączyć modele z wartością biznesową

BARCELONA, Hiszpania, 6 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas prezentacji produktów i rozwiązań Huawei na targach MWC Barcelona 2026 Yuan Yuan, prezes linii produktów Huawei do przechowywania danych, oficjalnie wprowadził na rynek platformę danych AI firmy Huawei. Platforma integruje technologie generowania i wyszukiwania wiedzy, pamięć podręczną KV do przyspieszenia wnioskowania, ekstrakcję i przywoływanie pamięci, a także menedżera pamięci podręcznej Unified Cache Manager (UCM). Niweluje ona lukę między modelami a wartością biznesową.

Yuan Yuan, President of Huawei Data Storage Product Line, delivering a keynote speech

Pomimo szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji większość modeli AI nie została w pełni zintegrowana z podstawowymi usługami. Wynika to głównie z większego nacisku na szkolenie niż wnioskowanie, które jest kluczem do wdrożenia modelu. Aby sprostać wyzwaniom, takim jak halucynacje AI, powolna reakcja i ograniczenia przepustowości we wnioskowaniu, konieczne jest ulepszenie przetwarzania danych.

Aby stawić czoła tym wyzwaniom, dział Huawei zajmujący się przechowywaniem danych oficjalnie uruchomił platformę danych AI „3+1":

Generowanie i wyszukiwanie wiedzy z wykorzystaniem wielomodalnej wiedzy o wysokiej dokładności w celu uzyskania dokładniejszych wyników wyszukiwania.

Przekształca zasoby wielomodalne w wiedzę o wysokiej dokładności poprzez wielomodalną bezstratną analizę składniową i kodowanie na poziomie tokenów, zapewniając dokładność wyszukiwania na poziomie ponad 95%.

Pamięć podręczna KV do przyspieszenia wnioskowania przy użyciu historycznych danych pamięci w celu szybszego i bardziej wydajnego wnioskowania.

Stosuje inteligentną warstwowość i zarządzanie pamięcią podręczną KV, aby znacznie rozszerzyć okno kontekstowe i zmniejszyć powtarzalne obliczenia. Skutkuje to 90% skróceniem czasu do pierwszego tokenu (TTFT), co znacznie poprawia szybkość odpowiedzi AI.

Ekstrakcja i przywołanie pamięci z zarządzaniem pamięcią kontekstową, aby modele stawały się inteligentniejsze wraz z użytkowaniem.

Może dokładnie wyodrębnić dane historyczne i doświadczenia oraz gromadzić je w pamięciach, które można przywołać. Ten mechanizm pamięci sprawia, że modele stają się inteligentniejsze wraz z użytkowaniem.

UCM do zarządzania i planowania danych pamięci w całym cyklu życia.

Zarządza danymi pamięci na trzech poziomach pamięci podręcznej, aby inteligentnie planować bazę wiedzy, pamięć podręczną KV i bank pamięci.

Platforma danych AI firmy Huawei oferuje tryb sprzętowy do wdrażania od podstaw oraz tryb niezależny do wdrażania ewolucyjnego. Tryb sprzętowy wykorzystuje system OceanStor A800. Zapewnia to najwyższą wydajność i elastyczną skalowalność. Tryb niezależny wykorzystuje architekturę węzłów silnika danych AI + pamięć masową OceanStor Dorado. Węzły silnika danych można dodawać w celu modernizacji istniejących systemów, ochrony wcześniejszych inwestycji i umożliwienia płynnej transformacji AI w przedsiębiorstwach.

„Firma Huawei zamierza nadal pogłębiać innowacje technologiczne. Dzięki platformie danych AI, która pełni rolę pomostu, przekształcimy możliwości modeli w rzeczywistą wartość biznesową" - powiedział Yuan Yuan.

