Společnost Huawei uvádí na trh datovou platformu pro AI, která propojuje modely a obchodní hodnotu

News provided by

Huawei

Mar 06, 2026, 13:21 ET

BARCELONA, Španělsko, 6. března 2026 /PRNewswire/ -- Yuan Yuan, prezident produktové řady datových úložišť Huawei, na konferenci Huawei Product & Solution Launch během veletrhu MWC Barcelona 2026 oficiálně představil datovou platformu Huawei AI. Tato platforma integruje technologie generování a načítání znalostí, KV cache pro urychlení inferenci, extrakci a vyvolání z paměti a také Unified Cache Manager (UCM). Tato platforma překlenuje propast mezi modely a hodnotou pro obchodní činnost.

Continue Reading
Yuan Yuan, President of Huawei Data Storage Product Line, delivering a keynote speech
Yuan Yuan, President of Huawei Data Storage Product Line, delivering a keynote speech

Navzdory rychlému pokroku v oblasti umělé inteligence nebyla většina modelů AI pořádně integrována do základních služeb. To je do značné míry způsobeno tím, že se více zaměřuje na trénink než na inferenci, která je klíčem k zavádění modelů. V zájmu vyřešení problémů, jako jsou halucinace, pomalá odezva a omezení propustnosti při inferenci, je třeba zlepšit zpracování dat.

Společnost Huawei Data Storage oficiálně představila datovou platformu pro AI typu 3 + 1, která se s těmito výzvami vypořádává:

  • Generování a vyhledávání znalostí s vysoce přesnými multimodálními znalostmi pro přesnější vyhledávání

Převádí multimodální zdroje na vysoce přesné znalosti prostřednictvím multimodálního bezztrátového rozboru a kódování na úrovni tokenů, čímž zajišťuje přesnost vyhledávání přes 95 %.

  • KV cache pro urychlení inference pomocí historických dat z paměti pro rychlejší a efektivnější inferenci.

Používá inteligentní stupňování a správu KV cache, čímž výrazně rozšiřuje kontextové okno a omezuje opakované výpočty. Výsledkem je 90% zkrácení doby do prvního tokenu (TTFT), což výrazně zvyšuje rychlost reakcí AI.

  • Extrakce a vyvolání paměti s kontextovou správou paměti pro chytřejší používání modelů

Dokáže přesně extrahovat historická data a zkušenosti a shromažďovat je do vzpomínek, které si lze vybavit. Díky tomuto paměťovému mechanismu se modely s každým použitím stávají chytřejšími.

  • UCM pro správu a plánování paměťových dat v průběhu celého životního cyklu.

Spravuje paměťová data na třech úrovních cache a inteligentně plánuje znalostní bázi, KV cache a paměťovou banku.

Datová platforma Huawei AI Data Platform nabízí režim zařízení pro nasazení na zelené louce a nezávislý režim pro rozvíjející se nasazení. Režim zařízení využívá systém OceanStor A800. Tím jsou zajištěny maximální výkon a flexibilní škálovatelnost. Nezávislý režim využívá architekturu uzlů AI data engine + úložiště OceanStor Dorado. Uzly datového stroje lze přidat za účelem modernizace stávajících systémů, ochrany předchozích investic a umožnění hladké transformace AI pro podniky.

„Společnost Huawei bude i nadále prohlubovat technologické inovace. Díky datové platformě AI, která slouží jako most, přeměníme schopnosti modelů ve skutečnou obchodní hodnotu," řekl Yuan Yuan.

Kontakt:
Zoe Yin, [email protected] 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926963/image1.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Huawei wprowadza platformę danych AI, aby połączyć modele z wartością biznesową

Huawei wprowadza platformę danych AI, aby połączyć modele z wartością biznesową

Podczas prezentacji produktów i rozwiązań Huawei na targach MWC Barcelona 2026 Yuan Yuan, prezes linii produktów Huawei do przechowywania danych,...
Huawei lanza una plataforma de datos de IA para conectar modelos y valor comercial

Huawei lanza una plataforma de datos de IA para conectar modelos y valor comercial

En el Lanzamiento de Productos y Soluciones de Huawei durante el MWC Barcelona 2026, Yuan Yuan, presidente de la Línea de Productos de Almacenamiento ...
More Releases From This Source

Explore

Wireless Communications

Wireless Communications

Wireless Communications

Wireless Communications

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

News Releases in Similar Topics