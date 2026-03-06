Huawei lanceert AI Data Platform om de kloof tussen modellen en bedrijfswaarde te overbruggen

BARCELONA, Spanje, 6 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens de Huawei Product & Solution Launch op MWC Barcelona 2026 lanceerde Yuan Yuan, directeur van Huawei's Data Storage Product Line, officieel het AI Data Platform van Huawei. Het platform integreert technologieën voor kennisgeneratie en -opvraging, KV-cache voor versnelling van inferentie, geheugenextractie en -herinnering, evenals Unified Cache Manager (UCM). Het overbrugt de kloof tussen modellen en bedrijfswaarde.

Yuan Yuan, President of Huawei Data Storage Product Line, delivering a keynote speech

Ondanks de snelle vooruitgang van AI zijn de meeste AI-modellen nog niet volledig geïntegreerd in kerndiensten. Dit komt grotendeels doordat er meer aandacht wordt besteed aan training dan aan inferentie, terwijl juist inferentie cruciaal is voor de adoptie van modellen. Er is verbeterde gegevensverwerking nodig om uitdagingen aan te pakken, zoals AI-hallucinaties, trage responstijden en beperkingen in de doorvoer bij inferentie.

Huawei Data Storage lanceerde officieel een '3+1' AI Data Platform om deze uitdagingen aan te pakken:

Kennisgeneratie en -opvraging met hoogwaardige multimodale kennis voor nauwkeurigere opvraging.

Multimodale resources worden via verliesloze multimodale parsing en codering op tokenniveau omgezet in kennis met hoge nauwkeurigheid, waardoor een opvragingsnauwkeurigheid van meer dan 95% wordt gegarandeerd.

KV-cache voor versnelling van inferentie, waarbij historische geheugengegevens worden gebruikt voor snellere en efficiëntere inferentie.

De oplossing past intelligente gelaagde opslag en beheer toe op de KV-cache om het contextvenster aanzienlijk uit te breiden en herhaalde computingbewerkingen te verminderen. Dit resulteert in een vermindering van 90% in de TTFT (time to first token), wat de snelheid van AI-reacties aanzienlijk verbetert.

Geheugenextractie en -herinnering met contextgeheugenbeheer, waardoor modellen slimmer worden naarmate ze vaker worden gebruikt.

De oplossing kan historische gegevens en ervaringen nauwkeurig extraheren en deze opslaan als opvraagbaar geheugen. Dit geheugenmechanisme zorgt ervoor dat modellen steeds slimmer worden door gebruik.

UCM voor beheer en planning van geheugengegevens gedurende de volledige levenscyclus

Deze beheert geheugengegevens op drie cacheniveaus om de kennisbank, KV-cache en geheugenbank intelligent te plannen en te beheren.

Het Huawei AI Data Platform biedt een appliance-modus voor greenfield-implementaties en een onafhankelijke modus voor gefaseerde implementaties. De appliance-modus maakt gebruik van het OceanStor A800-systeem. Dit zorgt voor optimale prestaties en flexibele schaalbaarheid. De onafhankelijke modus maakt gebruik van een architectuur bestaande uit AI-data-enginenodes en OceanStor Dorado-opslag. Door data-enginenodes toe te voegen kunnen bestaande systemen worden uitgebreid, eerdere investeringen worden beschermd en kan een soepele AI-transformatie voor ondernemingen worden gerealiseerd.

"Huawei zal technologische innovatie blijven uitbreiden. Met het AI Data Platform als brug zullen we de mogelijkheden van modellen omzetten in echte bedrijfswaarde", aldus Yuan Yuan.

Contactpersoon:

Zoe Yin, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926963/image1.jpg