화웨이, 모델과 비즈니스 가치를 연결하는 AI 데이터 플랫폼 출시

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 6일 /PRNewswire/ -- MWC 바르셀로나 2026(MWC Barcelona 2026) 기간 중 열린 화웨이 제품 및 솔루션 출시(Huawei Product & Solution Launch) 행사에서 화웨이 데이터 스토리지 제품 라인(Huawei Data Storage Product Line)의 위안위안(Yuan Yuan) 사장이 화웨이(Huawei)의 AI 데이터 플랫폼(AI Data Platform)을 공식 출시했다. 이 플랫폼은 지식 생성 및 검색, 추론 가속을 위한 KV 캐시, 메모리 추출 및 회수, 통합 캐시 관리자(Unified Cache Manager, UCM) 기술을 통합해 모델과 비즈니스 가치의 격차를 해소한다.

AI 기술이 빠르게 발전하고 있음에도 불구하고 대부분의 AI 모델은 핵심 서비스에 충분히 통합되지 못하고 있다. 이는 모델 도입의 핵심인 추론(inference)보다 훈련(training)에 더 많은 초점이 맞춰져 있기 때문이다. 또한 AI 환각(hallucination), 느린 응답 속도, 추론 처리량 제약 등의 문제를 해결하기 위해 데이터 처리 역량의 향상이 요구되고 있다.

화웨이 데이터 스토리지(Huawei Data Storage)는 이러한 과제를 해결하기 위해 '3+1' AI 데이터 플랫폼을 공식 출시했다.

고정밀 멀티모달 지식을 활용한 지식 생성 및 검색

멀티모달 무손실 파싱과 토큰 단위 인코딩을 통해 멀티모달 리소스를 고정밀 지식으로 변환해 95% 이상의 검색 정확도를 보장한다.

더 빠르고 효율적인 추론을 위해 과거 메모리 데이터를 사용하는 추론 가속용 KV 캐시

KV 캐시에 지능형 계층화와 관리 기능을 적용해 컨텍스트 윈도우를 크게 확장하고 반복적인 컴퓨팅을 줄인다. 그 결과 첫 토큰 생성 시간(Time to First Token, TTFT)을 90% 단축해 AI 응답 속도를 획기적으로 개선한다.

사용할수록 모델을 더 스마트하게 만드는 컨텍스트 메모리 관리 기반 메모리 추출 및 회수

과거 데이터와 경험을 정확히 추출하고 이를 회수 가능한 메모리로 축적할 수 있다. 이러한 메모리 메커니즘을 통해 모델은 사용할수록 더 스마트해진다.

전체 수명 주기 메모리 데이터 관리 및 스케줄링을 위한 UCM

세 가지 캐시 계층에서 메모리 데이터를 관리해 지식 베이스, KV 캐시, 메모리 뱅크를 지능적으로 스케줄링한다.

화웨이 AI 데이터 플랫폼은 그린필드(greenfield) 배포를 위한 어플라이언스 모드(appliance mode)와 진화하는 배포를 위한 독립 모드(independent mode)를 제공한다. 어플라이언스 모드는 OceanStor A800 시스템을 기반으로 하며, 이를 통해 최고의 성능과 유연한 확장성을 보장한다. 독립 모드는 AI 데이터 엔진 노드 + OceanStor Dorado 스토리지 아키텍처를 활용한다. 기존 시스템을 업그레이드하고 사전 투자 자산을 보호하고 기업의 원활한 AI 전환을 원활하게 지원하기 위해 데이터 엔진 노드를 추가할 수 있다.

위안위안 사장은 "화웨이는 앞으로도 기술 혁신을 지속적으로 심화해 나갈 것이다. AI 데이터 플랫폼을 가교로 삼아 모델 역량을 실제 비즈니스 가치로 전환하겠다"고 말했다.

