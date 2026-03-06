Huawei lance une plateforme de données d'IA pour rapprocher les modèles et la valeur commerciale

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du lancement des produits et solutions Huawei pendant le MWC Barcelona 2026, Yuan Yuan, président de la ligne de produits de stockage de données Huawei, a officiellement lancé la plateforme de données d'IA de Huawei. La plateforme intègre des technologies de génération et de récupération de connaissances, le cache KV pour l'accélération de l'inférence, l'extraction et le rappel de la mémoire, ainsi que le l'Unified Cache Manager (UCM). Elle comble le fossé entre les modèles et la valeur commerciale.

Malgré les progrès rapides de l'IA, la plupart des modèles d'IA n'ont pas été complètement intégrés dans les services de base. Cela s'explique en grande partie par le fait que l'accent est mis davantage sur la formation que sur l'inférence, qui est la clé de l'adoption d'un modèle. L'amélioration du traitement des données est nécessaire pour relever les défis tels que les hallucinations de l'IA, la lenteur des réponses et les contraintes de débit dans l'inférence.

Huawei Data Storage a officiellement lancé une plateforme de données IA « 3+1 » pour faire face ces problèmes :

Génération et récupération de connaissances avec une grande précision connaissances multimodales pour une récupération plus précise

Elle convertit les ressources multimodales en connaissances de haute précision grâce à une analyse multimodale sans perte et à un encodage au niveau du jeton, garantissant une précision de recherche de plus de 95 %.

Cache KV pour l'accélération de l'inférence en utilisant les données historiques de la mémoire pour une inférence plus rapide et plus efficace

Elle applique une hiérarchisation et une gestion intelligentes du cache KV afin d'élargir considérablement la fenêtre contextuelle et de réduire les calculs répétés. Il en résulte une réduction de 90 % du temps nécessaire pour obtenir le premier jeton (TTFT), ce qui améliore considérablement la rapidité des réponses de l'IA.

Extraction et rappel de mémoire avec gestion de la mémoire contextuelle pour rendre les modèles plus intelligents à l'usage

Elle peut extraire avec précision des données historiques et des expériences, et les accumuler dans des souvenirs révocables. Ce mécanisme de mémoire rend les modèles plus intelligents à l'usage.

L'UCM pour la gestion et l'ordonnancement des données de mémoire tout au long du cycle de vie

Elle gère les données de la mémoire à trois niveaux de cache pour planifier intelligemment la base de connaissances, le cache KV et la banque de mémoire.

La plateforme de données d'IA de Huawei propose le mode appliance pour les déploiements en site vierge et le mode indépendant pour les déploiements évolutifs. Le mode appliance utilise le système OceanStor A800. Cela garantit des performances optimales et une évolutivité souple. Le mode indépendant utilise l'architecture des nœuds du moteur de données AI + le stockage OceanStor Dorado. Des nœuds de moteur de données peuvent être ajoutés pour mettre à niveau les systèmes existants, protéger les investissements antérieurs et permettre une transformation fluide de l'IA pour les entreprises.

« Huawei continuera à approfondir l'innovation technologique. La plateforme de données d'IA servant de pont, nous transformerons les capacités du modèle en valeur commerciale réelle », a déclaré Yuan Yuan.

