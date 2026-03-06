Huawei lanza una plataforma de datos de IA para conectar modelos y valor comercial

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el Lanzamiento de Productos y Soluciones de Huawei durante el MWC Barcelona 2026, Yuan Yuan, presidente de la Línea de Productos de Almacenamiento de Datos de Huawei, lanzó oficialmente la Plataforma de Datos de IA de Huawei. Esta plataforma integra tecnologías de generación y recuperación de conocimiento, caché KV para aceleración de inferencias, extracción y recuperación de memoria, así como el Gestor de Caché Unificado (UCM). Esta plataforma conecta los modelos con el valor comercial.

Yuan Yuan, President of Huawei Data Storage Product Line, delivering a keynote speech

A pesar del rápido avance de la IA, la mayoría de los modelos de IA no se han integrado completamente en los servicios principales. Esto se debe, en gran medida, a un mayor enfoque en el entrenamiento que en la inferencia, clave para la adopción de modelos. Se necesita un mejor procesamiento de datos para abordar desafíos como las alucinaciones de la IA, la lentitud de respuesta y las limitaciones de rendimiento en la inferencia.

Huawei Data Storage lanzó oficialmente una plataforma de datos de IA "3+1" para abordar estos desafíos:

Generación y recuperación de conocimiento con conocimiento multimodal de alta precisión para una recuperación más exacta

Convierte recursos multimodales en conocimiento de alta precisión a través de análisis multimodal sin pérdida y codificación a nivel de token, lo que garantiza una precisión de recuperación de más del 95%.

Caché KV para aceleración de inferencia utilizando datos de memoria histórica para una inferencia más rápida y eficiente

Aplica niveles y gestión inteligentes para caché KV para ampliar considerablemente la ventana de contexto y reducir la repetición de cálculos. Esto resulta en una reducción del 90 % en el tiempo hasta el primer token (TTFT), lo que mejora significativamente la velocidad de las respuestas de la IA.

Extracción y recuperación de memoria con gestión de memoria de contexto para hacer que los modelos sean más inteligentes con el uso

Puede extraer con precisión datos históricos y experiencias, y acumularlos en memorias recuperables. Este mecanismo de memoria hace que los modelos sean más inteligentes con el uso.

UCM para gestionar y programar datos de memoria a lo largo del ciclo de vida

Administra datos de memoria en tres niveles de caché para programar de forma inteligente la base de conocimientos, el caché KV y el banco de memoria.

La Plataforma de Datos de IA de Huawei ofrece el modo de dispositivo para la implementación desde cero y el modo independiente para la implementación en evolución. El modo de dispositivo utiliza el sistema OceanStor A800, lo que garantiza un rendimiento óptimo y una escalabilidad flexible. El modo independiente utiliza la arquitectura de nodos de motor de datos de IA + almacenamiento OceanStor Dorado. Se pueden añadir nodos de motor de datos para actualizar los sistemas existentes, proteger las inversiones previas y facilitar la transformación fluida de la IA en las empresas.

"Huawei seguirá profundizando en la innovación tecnológica. Con la Plataforma de Datos de IA como puente, transformaremos las capacidades del modelo en valor empresarial real", afirmó Yuan Yuan.

Contacto:

Zoe Yin, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926963/image1.jpg