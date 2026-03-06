Huawei Lanza una plataforma de datos de IA para conectar modelos y valor comercial

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el lanzamiento de productos y soluciones de Huawei durante el MWC Barcelona 2026, Yuan Yuan, presidente de la línea de productos de Almacenamiento de Datos de Huawei, lanzó oficialmente la plataforma de datos de IA de Huawei. La plataforma integra tecnologías de generación y recuperación de conocimiento, caché KV para aceleración de inferencia, extracción y recuperación de memoria, así como administrador de caché unificado (UCM). Cierra la brecha entre los modelos y el valor comercial.

Yuan Yuan, presidente de la línea de productos de Almacenamiento de Datos de Huawei, ofreció un discurso inaugural (PRNewsfoto/Huawei)

A pesar del rápido avance de la IA, la mayoría de los modelos de IA no se han integrado por completo en los servicios principales. Esta falta de integración se debe en gran medida a que se presta más atención al entrenamiento que a la inferencia, que es la clave para la adopción del modelo. Se necesita un mejor procesamiento de datos para abordar desafíos como las alucinaciones de la IA, la respuesta lenta y las limitaciones de rendimiento en la inferencia.

Almacenamiento de datos de Huawei lanzó oficialmente una plataforma de datos de IA "3+1" para abordar estos desafíos:

Generación y recuperación de conocimiento con conocimiento multimodal de alta precisión para una recuperación más exacta

Esta tecnología convierte datos multimodales en conocimiento de alta precisión mediante el análisis sin pérdida multimodal y la codificación a nivel de token, lo que garantiza una precisión de recuperación de más del 95 %.

Caché KV para acelerar las inferencias utilizando datos de memoria histórica para una inferencia más rápida y eficiente

Aplica niveles y gestión inteligentes para la caché KV para ampliar en gran medida la ventana de contexto y reducir los cálculos repetidos. Esto da como resultado una reducción del 90 % en el tiempo hasta el primer token (TTFT), lo que mejora considerablemente la velocidad de las respuestas de la IA.

Extracción y recuperación de memoria con gestión de memoria de contexto para hacer que los modelos sean más inteligentes con el uso

Puede extraer con precisión datos y experiencias históricas y acumularlos en memorias recuperables. Este mecanismo de memoria hace que los modelos sean más inteligentes con el uso.

UCM para gestionar y programar datos de memoria a lo largo del ciclo de vida

Administra datos de memoria en tres niveles de caché para programar de forma inteligente la base de conocimientos, la caché KV y el banco de memoria.

La plataforma de datos de IA de Huawei ofrece el modo de dispositivo para la implementación desde cero y el modo independiente para la implementación en evolución. El modo de dispositivo utiliza el sistema OceanStor A800. Esto garantiza el máximo rendimiento y una escalabilidad flexible. El modo independiente utiliza la arquitectura de los nodos del motor de datos de IA + almacenamiento OceanStor Dorado. Se pueden agregar nodos de motor de datos para actualizar los sistemas existentes, proteger inversiones anteriores y permitir una transformación fluida de la IA para las empresas.

"Huawei continuará profundizando en innovación tecnológica. Con la plataforma de datos de IA como puente, transformaremos las capacidades del modelo en valor comercial real", declaró Yuan Yuan.

