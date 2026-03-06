Huawei تُطلق منصة بيانات الذكاء الاصطناعي لتمكين الربط بين النماذج والقيمة التجارية

برشلونة، إسبانيا، 6 مارس 2026 /PRNewswire/ -- كشف Yuan Yuan، رئيس خط منتجات تخزين البيانات (Data Storage) في Huawei، رسميًا عن منصة بيانات الذكاء الاصطناعي من Huawei خلال حدث إطلاق المنتجات والحلول في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026 في برشلونة. تجمع المنصة بين تقنيات توليد واسترجاع المعرفة، وذاكرة التخزين المؤقتة KV لتسريع عمليات الاستنتاج، وآليات استخراج واستدعاء البيانات من الذاكرة، إلى جانب مدير ذاكرة التخزين المؤقت الموحد (UCM). تعمل على رأب الفجوة بين النماذج والقيمة التجارية.

على الرغم من التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، لم يتم دمج معظم نماذج الذكاء الاصطناعي بشكلٍ كامل في الخدمات الأساسية. ويرجع ذلك بشكلٍ رئيسي إلى تركيز الجهود على التدريب أكثر من الاستنتاج، الذي يمثل المفتاح لاعتماد النماذج. هناك حاجة لتحسين معالجة البيانات لمواجهة تحديات مثل التوهّم في الذكاء الاصطناعي، والاستجابة البطيئة، والقيود على معدل الإنتاج في عمليات الاستنتاج.

أطلقت Huawei Data Storage رسميًا منصة بيانات الذكاء الاصطناعي "3+1" لمواجهة هذه التحديات:

توليد واسترجاع المعرفة باستخدام معرفة متعددة الوسائط عالية الدقة لاسترجاع أكثر دقة

تحوّل المنصة الموارد متعددة الوسائط إلى معرفة عالية الدقة من خلال التحليل غير المفقود متعدد الوسائط وتشفير على مستوى الرموز، مما يضمن دقة استرجاع تتجاوز 95٪.

ذاكرة التخزين المؤقتة KV لتسريع عمليات الاستنتاج باستخدام بيانات الذاكرة التاريخية لتحقيق استنتاج أسرع وأكثر كفاءة

تطبق المنصة التصنيف الذكي وإدارة ذاكرة التخزين المؤقتة KV لتوسيع نافذة السياق بشكلٍ كبير وتقليل الحسابات المتكررة. يؤدي ذلك إلى تقليل وقت الوصول إلى أول رمز (TTFT) بنسبة 90٪، مما يحسّن بشكلٍ كبير سرعة استجابات الذكاء الاصطناعي.

استخراج واستدعاء الذاكرة مع إدارة ذاكرة السياق لجعل النماذج أكثر ذكاءً مع الاستخدام

يمكنه استخراج البيانات والخبرات التاريخية بدقة، وتجميعها في ذاكرات قابلة للاستدعاء. تجعل هذه الآلية الذكية للذاكرة النماذج أكثر ذكاءً مع الاستخدام.

UCM لإدارة وجدولة بيانات الذاكرة على مدار دورة الحياة

يدير بيانات الذاكرة على ثلاثة مستويات من ذاكرة التخزين المؤقتة ليقوم بجدولة قاعدة المعرفة وذاكرة التخزين المؤقتة KV وبنك الذاكرة بشكلٍ ذكي.

توفر منصة بيانات الذكاء الاصطناعي من Huawei وضع الجهاز للتوزيع على بيئات جديدة ووضع الاستقلالية للتوزيع التطوري. يستخدم وضع الجهاز نظام OceanStor A800. يضمن ذلك أداءً مثاليًا وقابلية توسع مرنة. يستخدم الوضع المستقل بنية عقد محرك بيانات الذكاء الاصطناعي مع تخزين OceanStor Dorado. يمكن إضافة عقد محرك البيانات لترقية الأنظمة الحالية، وحماية الاستثمارات السابقة، وتمكين التحول السلِس للذكاء الاصطناعي للشركات.

قال Yuan Yuan: "ستواصل Huawei تعميق الابتكار التكنولوجي. ومع عمل منصة بيانات الذكاء الاصطناعي كجسر، سنحوّل قدرات النماذج إلى قيمة تجارية حقيقية".

